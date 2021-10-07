Сергей Лавров надеется, что Грузия подключится к формату «3+3»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата «3+3» с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

Лавров указал на то, что именно Москва сыграла решающую роль в том, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе и заключить трехстороннее соглашение на уровне президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении. В соответствии с документом в данном регионе развернут российский миротворческий контингент, пишет ТАСС.

«Кроме того, в этом же совместном заявлении содержались принципы, которые определяют совместные шаги по продвижению урегулирования, включая работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций, по разблокированию всех экономических связей в этом регионе, от чего выиграют не только Армения и Азербайджан, но и Грузия. От этого также выиграют Иран, Россия и Турция как ближайшие соседи этих трех республик. Мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат «3+3» – три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция», – сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, иранская сторона высказала позитивное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции.

«Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов», – добавил глава МИД РФ.