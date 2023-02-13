Гаглоев поручил организовать сбор помощи пострадавшим в Сирии и Турции

Близкий к «ЧВК Вагнера» телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео, на котором, как утверждалось, была запечатлена ещё одна внесудебная расправа над российским заключённым, который, как утверждается, поехал на войну с Украиной в составе ЧВК, но затем добровольно сдался в плен украинским войскам.

На кадрах предполагаемая жертва представляется Дмитрием Якущенко, уроженцем Крыма. Глядя в камеру, он рассказывает, что отправился на передовую из тюрьмы, но потом понял «что это не его война». Далее он утверждает, что находясь в украинском городе Днепр получил удар по голове и потерял сознание, а очнулся уже в подвальном помещении, где ему сказали, что «будут судить». Всё это время за спиной Якущенко стоит человек с кувалдой в руках, лицо его скрыто. В конце видео кадры размыты, но создаётся впечатление, что он бьёт Якущенко по голове.

Русская служба Би-би-си отмечает, что в ролике телеграм-канала Grey Zone, кроме сцены предполагаемого убийства, даны фрагменты интервью Якущенко, которое он давал ещё в ноябре прошлого года, когда и сдался в плен ВСУ. Тогда заключённый рассказывал, что был осужден на 19 лет в Крыму, который ещё находился под контролем Украины, но позже был переведён в колонию города Энгельс Саратовской области. Там он был завербован в состав «ЧВК Вагнера».

Якущенко также рассказывал, что ещё не отправившись на фронт планировал «найти какую-нибудь лазейку» и «просто сбежать». В итоге он осуществил свой план в районе украинского города Бахмут, где идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны. В том же интервью заключённый выражал надежду на то, что Крым вернётся в состав Украины.

Впоследствии пресс-служба основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина в ответ на запрос издания «Осторожно медиа» прислала видео, на котором живой Якущенко говорит, что действительно был в плену, но вернулся и передал некую ценную информацию, из-за чего «был прощён». Пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ на вопрос «Осторожно, медиа», в котором сказано: «Дети развлекаются».

12 ноября прошлого года в телеграм-каналах, связанных с «ЧВК Вагнера», было опубликовано видео, на котором российского заключённого Евгения Нужина, завербованного для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров ЧВК, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть». Официального подтверждения того, что заключённый мёртв, не было. Правоохранительные органы начали проверку ролика с убийством, но о её результатах ничего неизвестно.

При этом украинские власти подтвердили, что Евгений Нужин попадал в плен к ВСУ, но был переправлен в Россию «в соответствии со всеми юридическими правилами в рамках обмена пленными», на который он якобы согласился добровольно. Сам Нужин перед предполагаемой казнью рассказывал ту же, что и Якущенко, версию возвращения на российскую территорию: якобы он шёл по улице в Киеве, получил удар по голове, а очнулся уже в подвале.