Снятый радикалами флаг ЕС на проспект Руставели вернул лично спикер парламента

Участники гомофобной акции, ультраконсерваторы накануне во второй раз сняли у здания парламента Грузии флаг Евросоюза и сожгли его.

В эти минуты европейский флаг вновь развевается на главном проспекте грузинской столицы – его поднял лично спикер парламента Кахабер Кучава. Об этом он написал в социальной сети.

Кучава говорит, что интеграция в европейские и евроатлантические структуры – исторический выбор грузинского народа.

«Спуск флага ЕС недопустим. Наши стратегические партнеры постоянно защищают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Их вклад в развитие Грузии неоценим. Мы должны помнить, что у всех нас одна родина, история, традиции и религия которой не имеют ничего общего с насилием», – заявил Каха Кучава.

Отметим, что большинство населения Грузии, согласно социологическим опросам, поддерживает членство страны в ЕС.