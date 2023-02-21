Тумсо Абдурахманов жив. Блогер опубликовал видеообращение

Чеченский блогер и критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. Свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев он никак не объяснил, пишет Кавказский узел.

1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве Абдурахманова в Швеции. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 9 декабря 2022 года пресс-служба правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия сообщила, что Тумсо Абдурахманов жив. 20 февраля он вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания.

Минувшей ночью Абдурахманов опубликовал на своем YouTube-канале видео. Он сказал, что возобновляет свою деятельность, но не объяснил свое длительное отсутствие и не привел деталей инцидента, из-за которого он не выходил на связь.

Большую часть нового видео Абдурахманов посвятил бойцу смешанных единоборств Абдулкериму Эдилову, о смерти которого источники сообщили 30 декабря 2022 года.

«Когда я только перестал выкладывать свои ролики, в кадыровском окружении почему-то решили, что я мертв, что меня убили. И Абдулкерим на радостях даже выложил сторис у себя в WhatsApp – он выложил у себя мою фотографию и подписал ее словом «утилизирован». Представляете какая ирония судьбы! Сейчас сам Абдулкерим оказался утилизирован», – заявил Абдурахманов.

Далее он напомнил, что через две недели будет четыре года, как спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть. Абдурахманов отметил, что за это время на него и на его родственников совершались покушения.

«[Несмотря на их обладание] неограниченными ресурсами – властью, деньгами, всем необходимым для воплощения в реальность своих угроз, простой парень может оставаться живым как минимум на протяжении четырех лет», – сказал блогер.

Это весомый аргумент для скептиков, считающих, что оппонентам властей Чечни грозит реальная опасность, отметил он.