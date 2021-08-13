Туры в Абхазию: МИД Украины получил ноту от Грузии

Министерство иностранных дел Украины получило ноту посольства Грузии в Киеве по организации туристической фирмой «Кулуар поход» туров в самопровозглашенную республику Абхазия. В Киеве говорят, что поддерживают позицию Тбилиси. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

«Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает её суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы «Кулуар» абсолютно неприемлемой», – заявил Николенко.

Пресс-секретарь МИД сообщил, что «этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий».

Ранее посольство Грузии в Украине назвало неприемлемым то, что украинская компания «Кулуар поход» организовывает туристические походы в Абхазию. Информацию об этом 10 августа распространил блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус.

В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания извинилась за «неправильно поданную информацию». При этом версия сайта «Кулуар поход», сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе по горам Абхазии.

При этом компания работает и на территории Грузии, контролируемой центральными властями страны. В частности, «Кулуар поход» предлагает желающим горные походы по Сванетии – «знакомство с краем диких гор и духом истории».