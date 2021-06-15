Эрдоган вновь выступил в поддержку «платформы шести» на Южном Кавказе

Президент США Джо Байден встретился с журналистами после завершения саммита НАТО в Брюсселе. Первым делом он обратился к американцам с призывом не откладывая, сделать прививки против коронавируса. Байден напомнил, что около 600 тысяч американцев умерли в результате пандемии. По его словам, число смертей ныне значительно уменьшилось, но то, что люди продолжают умирать от коронавирусной инфекции, "остаётся трагедией".

Большинство вопросов к Байдену были связаны с его предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Байден повторил, что между двумя странами остаются сферы, в которых они могут сотрудничать. Он настаивал, что Москве следовало бы придерживаться международных норм поведения и соблюдать общепринятые демократические ценности. Отказ России означал бы, что США найдут чем ответить на такую позицию.

Отвечая на вопрос, какие последствия могла бы иметь гибель Алексея Навального для отношений с Россией, Байден ответил: "Смерть Навального будет ещё одним признаком того, что Россия не уважает права человека. И это повредит отношениям России со всем миром и со мной", заявил Джо Байден.

Назвав Путина достойным противником, президент США выразил надежду, что российских лидер осознает наличие и своего собственного интереса в том, чего от него ожидают в мире: изменения поведения.

Джо Байден вновь подчеркнул "возвращение США" к активному сотрудничеству с другими странами. Россия и Китай, по его словам пытаются противодействовать трансатлантической солидарности. Байден подтвердил приверженность союзников соблюдению положений Статьи 5 основополагающего договора НАТО - о том, что нападение на одного из союзников является нападением на всех.

Байден встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и выразил уверенность, что состоявшиеся переговоры "дадут результат". В последние месяцы серьёзные разногласия между Анкарой и Вашингтоном возникли в связи закупками Турцией российских противовоздушных ракетных систем С-400.

Президент США сказал о необходимости вырабатывать новую повестку-2030 союза НАТО, учитывая меняющуюся ситуацию. Демократические страны, по словам Байдена, способны принять и преодолеть новые вызовы, один из которых - популизм.