Югоосетинские власти запросили у Москвы две тысячи доз вакцины от коронавируса

В Южную Осетии будет доставлена вторая партия российской вакцины «Спутник V", а также вакцины «Спутник Лайт», заявил на брифинге глава Минздрава самопровозглашенной республики Сослан Наниев.

«Нам была поставлена задача обеспечить возможность вакцинации населению, мы ее выполнили. Мы запросили две тысячи доз российских препаратов – тысячу «Спутник V» и тысячу «Спутник Лайт» (однокомпонентная вакцина), которые будут доставлены в республику в ближайшее время», – сказал глава Минздрава.

По словам Наниева, соответствующие письма направлены в правительство РФ. Кроме того, подчеркнул он, решается вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Соответствующие обращения направлены в правительство России.

Первая партия российской вакцины (2 тысячи доз «Спутника V») была доставлена в Южную Осетию в мае текущего года. Более 700 человек сделали первый компонент вакцины, полностью вакцинированы более 300 человек.

Ранее депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алхас Джинджолия заявил, что абхазским властям, по неофициальным данным, Москва отказала в обеспечении вакциной «Спутник V».