Алхас Джинджолия: «Зато, когда мы заявили, сразу засуетились»

С 11 мая по 8 июля в Абхазии шла вакцинация против коронавируса. Далеко не все изъявляют желание и готовность вакцинироваться, но для всех желающих первая партия, поставленная из России, в количестве 6,5 тысяч доз оказалась, конечно, недостаточна. Власти республики пообещали, что вторая партия из РФ поступит в конце июля – начале августа. В этой ситуации резко и неожиданно прозвучали на днях заявление парламентария и врача Алхаса Джинджолия, что российская сторона, по неофициальным данным, отказала в поставке второй партии вакцины, и его предложение обратиться за гуманитарной помощью к международным организациям.

В пятницу, 16 июля, на пресс-конференции группы депутатов парламента Абхазии, которая состоялась после того, как не хватило голосов парламентариев для утверждения намеченной повестки дня внеочередного заседания сессии, председатель парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению врач Алхас Джинджолия сказал следующее:

«По неофициальным данным, теперь от себя добавлю, не решился вопрос об обеспечении нас вакциной «Спутник V» для продолжения кампании вакцинирования, первый этап которой прошел и было вакцинировано шесть с половиной тысяч. Кампания набирала обороты достаточно медленно, но на самом пике ее пришлось остановить. По неофициальным данным, уверен, что к моим словам будут претензии, нам отказали в обеспечении. Тогда, наверное, надо искать альтернативные пути решения. Можно обратиться в международные организации, которые… перед тем, как их в чем-то упрекать, надо вспомнить, что они в прошлом году обеспечили нас огромным объемом расходных материалов, дезсредств и так далее. Тогда мы их благодарили и продержались на этом грузе достаточно долгое время. Считаю это для нас возможным и лично сам обращусь при поддержке коллег в международные организации».

Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Как известно, с 11 мая по 8 июля в Абхазии шла вакцинация против коронавируса. Как в России и многих других странах, далеко не все изъявляют здесь желание и готовность вакцинироваться, но и для всех желающих первая партия, поставленная из России в количестве 6,5 тысяч доз, оказалась, конечно, недостаточна.

Были скептические комментарии к словам парламентария:

«Такие вопросы решаются документами: официальным обращением должностного лица к другому должностному. Должен быть получен официальный ответ. Покажите эту переписку. Если забыли побеспокоиться о своем народе, то так и скажите. Если получили отказ – демонстрируйте документ и ищите выход, он один: КУПИТЬ! Деньги есть – это недельный доход от Рицы и Н. Афона»;

«Если это неофициальная информация, то зачем это озвучивать и вводить людей в заблуждение?»;

«Ну, вот так прям отказали? Не может это сделать российская сторона. Часто слышу, что вакцина закончилась, но будет».

Были и рассуждения:

«50 миллионов рублей наш адыгейский брат Хазрет Совмен дал – купите, сколько можно просить?»;

«Так и собираются сделать. А власть наша подала заявку, кстати, вовремя, но вы разве не помните, сколько месяцев мы ждали первую партию вакцины из РФ? Это называется «бюрократическая раскачка», вам ли не знать?»

Общественный активист Наира Амалыиа откликнулась таким постом в «Фейсбуке»:

«Если вакцины нет и власть прошляпила, это не значит, что нам надо просить у европейских фондов через Грузию. Президент в последнем выступлении сказал, что вакцина будет в августе. Если есть другая информация, или если был отказ, тогда карты на стол?! Опасная ситуация?! Тогда требуйте ограничения, больший контроль! Оплачивайте труд медиков, поднимите им зарплаты втрое, изыщите средства, ограничьте свои аппетиты, свои поездки заграницу и свои автопарки. Прекратите этот пир во время чумы! Оплачивайте достойно труд людей, которые спасают жизни сотнями! Вот чем должны заниматься сегодня парламент и исполнительная власть. Ваши качели надоели, и дешевые спектакли в том числе. Кто, что, с кем и как?! Знаем и очень хорошо! Откуда вы все взялись на наши головы?! Не можете, или не знаете, тогда уходите все к чертям собачьим! И еще, туристы – это не предмет торга оппозиции и власти, а если так, тогда это кощунство! Минтуризма хвастает, этот сезон побил все рекорды?! Парни, деньги на бочку Минздрава! Это понятно?! Соберите все левые кассы, правые кассы, все! Обеспечьте людей лекарствами, медуходом и оплачивайте труд медиков, которые каждый день рискуют собственной жизнью. Надеюсь, всем теперь все понятно?! Больше сказала бы, но удержу эмоции!»

В данном случае возражение (против обращения к международным организациям) прозвучало без указания автора предложения, а вот парламентарий Тимур Бейя, одни из тех, кто голосовал в пятницу против утверждения повестки дня заседания сессии, в своем интернет-комментарии прямо обратился к Алхасу Джинджолия, будучи не согласен с ним в другом аспекте, политическом:

«Меня весьма удивило, на что готовы некоторые мои коллеги ради достижения определенных политических результатов и далеко идущих целей. И в этом смысле больше всего меня возмущает позиция председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолия, который, по моему мнению, в последнее время занимается в парламенте больше политическими манипуляциями, чем медицинскими вопросами и вопросами своего комитета. Более того, пользуясь своей профессией врача, он вводит в заблуждение население республики, прекрасно зная, что тот же координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции не расформирован и ни на один день не прекращал свою работу. Стоит напомнить, что Алхас Владимирович является его членом и получает регулярно информацию и материалы к заседаниям штаба, даже находясь за рубежом. А это значит, что вы, Алхас Владимирович, как единственный делегированный от парламента член штаба, как раз могли бы все ваши усилия и все ваши предложения по борьбе с ковидом адресовать координационному штабу письменно, а не использовать тяжелую ситуацию с ковидом как повод для политических игр. В конце концов, это не соответствует благородному образу врача. Не умаляя ваши возможности как образованного человека и депутата парламента разбираться в различных областях, касающихся нашего государства и народа, я тем не менее настоятельно советую вам сконцентрироваться в большей степени на вопросах, касающихся вашей специальности и компетентности».

Далее Тимур Бейя полемизирует с позицией своего коллеги по парламенту Алмасхана Ардзинба, высказанной в интернете, в частности, с обвинениями в адрес парламентария Батала Табагуа.

Сегодня утром «Эхо Кавказа» связалось с Алхасом Джинджолия, который в ответ на вопрос, подтвердилась ли информация об отказе в поставках, сказал:

«А как проверить вопрос? Это неофициально… Я десять раз специально повторил, что это неофициально. Зато, когда мы заявили, сразу засуетились. И госпиталь к нам выезжает сегодня, оказывается, и с вакциной вопрос решился за наши деньги, совменовские.

– А-а, вот за те 50 миллионов, что он…

– Ну, не на всю эту сумму, сейчас не могу точно сказать… Но то, что засуетились, это уже хорошо.

– Ну, а что бы вы сказали на комментарий вашего коллеги Тимура Бейя?

– Его мнение у него спросите.

– Так он свое высказал уже...

– Я на такие вещи не реагирую. Сейчас я из Гудауты говорю, смену сдаю, Виталий. Потом как-нибудь в спокойной обстановке поговорим. А этот балаган (политический) не хочу даже комментировать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия