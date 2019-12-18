ЮНИСЕФ указал на проблемы в системе защиты прав подростков в Грузии

Власти Грузии должны позаботиться о том, чтобы права детей были защищены со стороны всех ведомств. Об этом сегодня заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии Гасан Халиль, комментируя гибель 15-летнего тбилисского школьника Луки Сирадзе.

Подросток пытался покончить жизнь самоубийством после допроса в полицейском участке. 12 декабря Лука Сирадзе выпал с девятого этажа дома и спустя шесть дней скончался в больнице, не приходя в сознание.

Сирадзе допрашивали из-за инцидента, произошедшего в частной «Зеленой школе», учеником которой он был в прошлом. Мальчика подозревали в том, что ночью он проник на территорию школы и оставил несколько надписей на стенах. Родители и «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) утверждают, что во время допроса следователи требовали от Сирадзе признать это преступление и на несовершеннолетнего оказывалось давление.

Сегодня Гасан Халиль провел встречу с главой парламентского комитета по правам человека Софио Киладзе. Руководитель Детского фонда ООН в Грузии указал на комплексные проблемы, существующие в системе ювенальной юстиции, отметив при этом, что подросткам не предоставляют помощь для преодоления кризиса переходного возраста.

«Следствие продолжается и на данном этапе я не могу сказать, чья вина выявляется, однако со стороны всех ведомств права детей должны быть защищены. Я верю, что все поймут, где конкретно была допущена ошибка и провал. В общем, необходимо наличие механизма защиты. Главное усилить роль социальных работников, чтобы все семьи могли иметь необходимую поддержку и получить помощь, когда ребенок достигает трудного возраста. Для него должна быть доступна качественная психологическая помощь. Правоохранители правильно должны использовать ювенальную юстицию, необходимо правильно руководствоваться кодексом», — сказал Халиль журналистам, передает «Грузия Online».

Он добавил, что главная рекомендация ЮНИСЕФ заключается в создании «механизма поддержки на уровня семьи, общества и школы, который обеспечит то, что ребенок безболезненно преодолеет сложный возраст».

«В принятом 20 сентября «Детском кодексе» четко определены обязательства всех ведомств, чтобы создать такой механизм, чтобы права детей были защищены не всех уровнях», — заявил Халиль.