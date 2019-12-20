Вахтанг Дзабирадзе: «Оппозиция могла бы вести более тонкую игру»

Сегодня состоялся четвертый раунд переговоров о реформировании избирательной системы. В отличие от прошлых встреч, в этот раз инициатива исходила от «Грузинской мечты». Детали на специальном брифинге рассказал спикер парламента Арчил Талаквадзе. Суть предложений в том, что с 73 до 50 сокращается количество депутатов-одномандатников, но в то же время до 100 мандатов увеличится число депутатских мест, распределяемых по пропорциональной системе. Власть предлагает задействовать эту модель и на последующих выборах – в 2024 и 2028 годах. О перспективах предложения «Грузинской мечты» мы беседуем с Гостем недели, политологом Вахтангом Дзабирадзе.

Ираклий Орагвелидзе: Насколько инициативы правящей партии могут заинтересовать оппозицию? Как известно, предложенная ими т.н. «германская модель» предполагала изменение Конституции, что оказалось неприемлемым для «Грузинской мечты». Но и эта модель так же предполагает изменение основного закона?

Вахтанг Дзабирадзе: Начнем с того, что, по сути, партия Иванишвили предлагает оставить все как есть, но несколько видоизменить баланс распределения мажоритариев в пользу пропорциональной системы. Видимо, за прошедшее после предыдущего раунда переговоров время в «Грузинской мечте» просчитали все перспективы, и пришли к самому компромиссному варианту. Что они предлагают? По моему мнению, в лучшем раскладе «Мечта» не сумеет получить более 30% по пропорциональному голосованию, это гарантирует им 30 депутатских мест. Видимо, они учитывают результаты выборов 2016 года, где они выиграли все мажоритарные округа, и таким образом планируют получить большинство в парламенте. Есть небольшой ресурс по распределению голосов партий, не преодолевших 3-процентный избирательный барьер. Это еще несколько мандатов. Если удастся реализовать задуманное, то «Мечта» получит весьма комфортное преимущество перед оппонентами. В этом случае все будет зависеть не только от активности оппозиции, но и явки избирателей, и балансирования властей в предвыборный период. Отметим, что предложенная модель все же несколько лучше существующей, но принципиально мало что меняет.

И.О.: Расклад ясен и для оппозиции, лидеры которой уже в весьма резких формах высказалась о своем неприятии инициатив власти. В этой связи показательны высказывания одного из лидеров оппозиции Георгия Вашадзе. Процитирую фрагмент из его выступления: «Мы устроим день Страшного суда Иванишвили и его партии. И сделаем это вместе с западными партнерами, которые уже в открытую заявляют, что необходимо введение финансовых санкций против него. Наша позиция, чтобы с января начать движение общенационального неповиновения». Возникает вопрос: насколько серьезными ресурсами располагает оппозиционный спектр, чтобы вынудить Иванишвили пойти на уступки?

Я бы советовал оппозиции не разбрасываться словами, в особенности в той части, где речь идет о всеобщем неповиновении. Такого в истории Грузии не удалось добиться ни одному движению

В.Д.: Все не так однозначно. Думаю, наши партнеры оказывают давление на Иванишвили, о чем свидетельствует согласие правящей партии на переговоры с оппозицией, однако говорить о заморозке его банковских активов несерьезно. Необходимы более веские основания, международное сообщество должно его обвинить в установлении диктатуры, после чего его необходимо объявить его в международный розыск, но думаю, до этого не дойдет. Поэтому я бы советовал оппозиции не разбрасываться словами, в особенности в той части, где речь идет о всеобщем неповиновении. Такого в истории Грузии не удалось добиться ни одному движению. Нет сейчас соответствующей почвы для всенародного протеста, и мы видим, сколько они людей выводят на улицы. Поэтому считаю, что это заявление наносит вред, прежде всего, оппозиции.

И.О.: Что мы имеем в сухом остатке – тупик? Или переговоры все же будут продолжены?

В.Д.: Переговоры выгодны обеим сторонам. Как вы знаете, на прошлых раундах оппозиция предложила т.н. «германскую избирательную модель», которая сейчас проходит экспертизу в международных структурах. Власти полностью отвергли ее, и мотивировали это тем, что депутаты-мажоритарии от большинства не поддержат никаких изменений в Конституции. А сегодняшнее предложение «Мечты» как раз и предполагает внесение поправок в Основной закон. Тогда остается непонятной принципиальность неприятия того, что предлагает оппозиция, – это сняло бы градус напряжения в стране. Оппозиция продолжит переговоры до тех пор, пока не будет готова экспертиза по поводу соответствия «германской модели» Конституции. Власти также не покинут переговорный стол, дабы продемонстрировать Западу свою приверженность нормам демократии. Таким образом, обе стороны заинтересованы в диалоге.

И.О.: Акциям оппозиции, как отмечают многие, не хватает искры, давление протестного электората оказалось недостаточным условием для существенных уступок со стороны властей, которые нарушили обещание о принятии пропорциональной избирательной системы. Существует ли другой путь для давления на власть? Насколько сильна оппозиция?

Думаю, отказ «Нацдвижения» от участия в выборах 2020 года сплотил бы весь электорат вокруг остальной оппозиции, и «Мечта» проиграла бы при любой системе выборов

В.Д.: У Объединенной оппозиции есть шанс вести более тонкую игру, задаться конечной целью – не немедленное получение власти, а сместить «Грузинскую мечту» с небосклона, но этого не происходит, и они идут напролом. Что я имею в виду? Как известно, «Нацдвижение» является самой сильной партией, но, учитывая специфику своего прошлого правления, она не может объединить вокруг себя весь оппозиционный спектр, что является ее слабой стороной. «Грузинская мечта» манипулирует настроениями общества, исходя именно из этого. Думаю, отказ «Нацдвижения» от участия в выборах 2020 года сплотил бы весь электорат вокруг остальной оппозиции, и «Мечта» проиграла бы при любой системе выборов. Но этого полезного для всей страны решения не произойдет, и «Грузинская мечта» продолжит спокойно готовиться к выборам.