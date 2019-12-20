«Грузинская мечта» пугает Израилем

Новая инициатива «Грузинской мечты» по избирательной системе вызвала в стране громкую реакцию. Правящая партия, по сути, предложила отменить уже принятые поправки о переходе на пропорциональную систему в обозримом будущем.

100 на 50 – «Грузинская мечта» предлагает оппозиции «компромиссное решение» по выходу из политического кризиса, вызванного провалом инициативы правящей партии о переходе на полностью пропорциональную избирательную систему уже в 2020 году. Власти в лице спикера высшего законодательного органа Арчила Талаквадзе сформулировали предложение, подразумевающее сохранение действующей смешанной избирательной системы, при сокращении количества мажоритарных мандатов:

«Мы предлагаем политическому спектру инициативу – сохранить действующую смешанную избирательную систему, но увеличить долю пропорциональности в этой системе до 2/3. Следовательно, в следующем парламенте будет 100 пропорциональных мандатов, если это соглашение будет достигнуто, и будет 50 мажоритарных мандатов».

Как подчеркнул Талаквадзе, полностью пропорциональная избирательная система становится источником политических кризисов даже в высокоразвитых странах с сильной экономикой, таких как Германия, Латвия, Испания или Бельгия. Несогласным же спикер на всякий случай пригрозил израильским сценарием:

«В Израиле из-за перехода на пропорциональную систему не удается сформировать правительство. Учитывая состояние нашей страны, степень поляризации в политическом классе и дефицит традиции поиска компромиссов, полностью пропорциональная избирательная система, безусловно, несет в себе высокие риски кризиса власти и дестабилизации. Для страны нашего типа наилучшей является именно смешанная избирательная модель».

При этом Талаквадзе как бы невзначай обмолвился, что «консенсус, достигнутый в команде», не является одноразовым и касается не только выборов 2020 года, но и последующих. То есть «Грузинская мечта» по сути предлагает дезавуировать не только свои летние обещания, но и вновь изменить Конституцию, так как согласно принятым поправкам в основной закон страны, Грузия все же должна перейти на полностью пропорциональную систему в 2024 году. Но, видимо, власти решили отыграть назад и это решение.

В гражданском секторе такой подход назвали циничной спекуляцией. По словам руководителя НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе, своими предложениями правящая партия пытается не найти выход из политического кризиса, а любым способом сохранить власть:

«Ко всему прочему, эта инициатива требует конституционных изменений. Но если у правящей команды есть ресурс осуществить конституционные изменения, то они должны работать в отношении перехода на полностью пропорциональную модель, которой требует вся страна. Или, если они считают предложенную оппозицией так называемую германскую модель неконституционной, пусть направят усилия на приведение этой модели в конституционные рамки. Более того, сегодняшняя инициатива «Грузинской мечты» прямо показала, что правящая команда предлагает только те модели, которые позволят ей сохранить власть. И теперь совершенно ясно, что решение провалить голосование по переходу на пропорциональную систему исходило отнюдь не только от мажоритарных депутатов, как нам всем пытались внушить, но это было решение всей «Грузинской мечты».

Попытки господина Талаквадзе запугать общественность «израильским сценарием» Бенидзе считает абсурдом, а увязывание перехода на пропорциональную систему с политическими кризисами в европейских странах – верхом цинизма.

Схожего мнения придерживается и директор НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури:

«Проще говоря, правящая партия и сегодня пытается обмануть грузинское общество, наших зарубежных партнеров, чтобы сохранить власть. Это очень плохо отразится на нашей стране. Это очень плохо отразиться на каждом гражданине. И, конечно, это очень плохо отразится на нашей демократии. Мы еще раз просим «Грузинскую мечту» отбросить этот фарс и ложь, и выполнить то обещание, которое она дала грузинскому обществу – перейти на пропорциональную систему».

По словам специалистов, модель, предложенная «Грузинской мечтой», по сути ничего не меняет, позволяя власти все так же использовать на полную мощность административный ресурс на местах, как и в предыдущие годы. Единственная уступка, тоже весьма условная, – 13 мест в парламенте, которыми правящая партия готова рискнуть в обмен на возможность и дальше работать с избирателями по привычной схеме.

Причем, в новом предложении «Мечты» ничего не сказано и о переходе с одномандатных мажоритарных округов на многомандатные. Об этом власти ранее обещали оппозиции и представителям дипломатического корпуса подумать.

В оппозиционном лагере соглашаться на предложение «Грузинской мечты» не намерены. Но сам процесс считают хорошим знаком – правящая партия перестала игнорировать требования начать изменения.