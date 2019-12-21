Врач: Цотне Гамсахурдия подключен к аппарату искусственного дыхания

«Грузинская мечта» обращается к оппозиционным партиям с новой инициативой в связи с избирательной системой. В частности, как заявил на брифинге председатель парламента Арчил Талаквадзе, инициатива предусматривает проведение следующих выборов по смешанной избирательной системе, при которой 100 депутатов будут избираться в пропорциональном, а 50 – в мажоритарном порядке.

«Мы предлагаем политическому спектру инициативу, сохранить нынешнюю смешанную избирательную систему, однако увеличить пропорциональную долю в этой системе до 2/3. В случае соглашения по этой инициативе, выберем пропорционально 100 депутатов вместо 77, а мажоритарные мандаты будут сокращены до 50. Соответственно, если соглашение состоится, в следующем парламенте будет 100 пропорциональных мандатов и 50 мажоритарных», - заявил Талаквадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».

100 пропорциональных и 50 мажоритарных не меняют принципиально и фундаментально подходы с избирательной точки зрения,- такой комментарий на предложение правящей партии дал лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе. По его словам, предложенная модель является результатом международного давления.

«Они пытаются выдвинуть какие-то предложения, это значительное продвижение. 100/50 не меняют принципиально и фундаментально подходы с избирательной точки зрения. Требование общества в том, чтобы пропорционально были представлены все силы, а не в том, чтобы кто-то торговался, у кого будет больше или меньше мест. В стране миллион голодных и безработных и на все это «Грузинская мечта» отвечает неадекватно», - заявил Вашадзе.

По его словам, с января оппозиция начнет всеобщее национальное движение неповиновения.

Лучшим путем для продвижения является компромисс и диалог должен быть использован для достижения этой цели, - об этом после встречи властей и оппозиции заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Диалог не единственный путь для прогресса, но на мой взгляд, будет лучше всего, если между сторонами будет достигнуто соглашение в формате диалога. Это будет хорошо для того, чтобы Грузия двигалась по правильной траектории в направлении выборов следующего года. С этой целью мы поддерживаем прогресс в этом формате», - заявил Харцель.

По его словам, все стороны соглашаются, что диалог продолжится, что весьма важно.