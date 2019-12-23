Хазарадзе готовит демографический взрыв

«Лело для Грузии» – новоиспеченная партия Мамуки Хазарадзе объявила о своих претензиях на место в политике. И место это, судя по заявлениям, должно быть внушительным.

Судебная реформа, логистический и финансовый центр в масштабах региона, порт Анаклия и город вокруг него, свободная экономическая зона у разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, евроатлантические стандарты и уклад жизни, развитое фермерское хозяйство, увеличение продолжительности жизни, зеленая энергетика и, наконец, демографический рост – и это неполный список того, что Мамука Хазарадзе обещает сделать, придя к власти. А к власти опальный банкир обещает прийти в самое ближайшее время.

Учрежденное 22 декабря на этот раз уже политическое движение «Лело для Грузии», по мнению его учредителей, станет той самой полумифической «третьей силой», способной оттянуть на себя симпатии избирателей на выборах 2020 года от традиционных противников в лице правящих «мечтателей» и правивших «националов». Мамука Хазарадзе подверг критике периоды правления обеих партий:

«Уже многие годы в нашем политическом пространстве сформирована двухполюсная система, которой управляют морально обанкротившиеся и противостоящие друг другу две политические силы. Именно «Лело» является альтернативой этому, и именно «Лело» объединит грузинское общество».

Впрочем, пока, по мнению наблюдателей, озвученные принципы больше похожи на тост, чем на реальную программу. Для того чтобы убедить в своих возможностях «думающий» электорат, потребуется несколько больше, чем громкие обещания. Как минимум – внятная политическая и экономическая стратегия. Что же касается той несравненно большей части избирателей, голосующих душевным порывом, то душа большинства, по мнению политологов, к Хазарадзе как раз таки не лежит. Банкирское прошлое формирует скорее антирейтинг. Может быть, поэтому, став, с одной стороны, лицом новой политической силы, Хазарадзе тем не менее не вошел в политсовет организации, предпочтя уступить место своему менее одиозному партнеру Бадри Джапаридзе. Последний тут же заявил: отныне Грузии следует ориентироваться не на личности, а на идеи:

«Мы хотим внести и установить новый стандарт, основанный в первую очередь на интересах страны, основанный на верховенстве закона, основанный на профессионализме. Исходя из этого, у нас будет огромная перспектива. Толчком к созданию партии является ситуация в стране. Когда в стране бесперспективность и безнадежность, необходимо появление новой силы, которая вернет нашему населению веру в будущее страны. Думаем, «Лело для Грузии» – это та сила, и она объединяет те человеческие ресурсы, которые смогут раз и навсегда направить страну к европейскому вектору, раз и навсегда создать в стране сильные государственные институты и вернуть населению надежду».

Надежду на возвращение вместе с «Лело» в большую политику питает и бывший спикер парламента Давид Усупашвили. Лидер «Движения строительства» возглавил политсовет новой политической организации, пообещав продолжить «очень серьезную работу для вывода страны из тупика»:

«Нами было громко объявлено, что мы желаем соучреждения серьезной политической силы, и сегодня произошло именно это событие. В лице «Лело», «Новых правых» и других граждан мы нашли тех людей, которых ждали и искали в течение двух лет. Само «Движение строительства» выросло и серьезно представлено в новом объединении несколькими сотнями людей из нашей команды. Так что объединенные как одна организация мы продолжим очень серьезно работать и бороться для того, чтобы вывести эту страну из тупика и поставить ее на правильный путь».

Всего в политический совет вошли 17 человек, в том числе лидеры «Новых правых» – Пикрия Чихрадзе и Мамука Кацитадзе, а также бывшие председатели Ассоциации молодых юристов Грузии – Анна Нацвлишвили и Каха Кожоридзе, и директор Музея литературы, известный историк Лаша Бакрадзе. Свой приход в политику на стороне Мамуки Хазарадзе Бакрадзе объясняет так:

«Все знают, что я очень критически настроенный гражданин и обязательно буду таким и в будущем, но наступает такой момент, когда требуется приложить больше усилий, взять на себя больше ответственности. И я решил вступить в это движение, из которого, я надеюсь, вырастет партия, которая сумеет изменить то положение, в котором находится Грузия».

При этом сам Мамука Хазарадзе откровенно старается понравиться всем – и прозападным кругам, и гражданам, ратующим за пресловутые «духовные ценности». Выступая на учредительном съезде, банкир отметил, что «во властных кругах появились открыто пророссийские силы», и что «на наших глазах в различной форме идет атака на духовную опору страны – Православную церковь». Не оставил господин Хазарадзе без внимания и категорию вынужденных переселенцев. В частности, он увязывает возвращение беженцев в Абхазию с постройкой порта Анаклия. Это, по мнению политика, станет «первой остановкой» на этом пути.

С точки зрения политического веса новая сила выглядит довольно пестро. Движение «Лело», давшее название партии, было образовано в сентябре 2019 года на фоне противостояния с «Грузинской мечтой» по поводу бизнес-проектов Мамуки Хазарадзе – Консорциума развития Анаклии и «TBC банка». Против него и Бадри Джапаридзе, генерального секретаря новой партии, 24 июля 2019 года Генеральная прокуратура выдвинула обвинения в отмывании денег, что было связано с одной из финансовых транзакций «TBC банка» 11-летней давности.

Бывший же спикер парламента Давид Усупашвили объявил о создании «Движения строительства» в июне 2017 года, но партия так официально и не была зарегистрирована. И хотя «Движение строительства» участвовало в муниципальных выборах 2017 года, юридически оно было представлено другой партией – «Национальным форумом».

Третья партия, вошедшая в новую организацию, «Новые правые», была основана в 2001 году депутатами, покинувшими «Союз граждан» тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. Партия боролась сначала против второго президента, а затем и против третьего – Михаила Саакашвили. Один из лидеров «Новых правых» Мамука Кацитадзе уже заявил, что история партии как отдельной организации подошла к концу.

Теперь, по мнению наблюдателей, перед Мамукой Хазарадзе стоит крайне сложная задача – позиционировать себя в качестве третьей силы в условиях, когда для противостояния «Грузинской мечте» оппозиции как никогда необходимо единство.