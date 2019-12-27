Как министр финансов Грузии шокировал СМИ

Противостояние между несколькими телекомпаниями и Министерством финансов выходит на новый уровень. Сегодня руководители тех телекомпаний, на которые наложено инкассо, встретились с министром финансов Иване Мачавариани, и эта встреча завершилась скандалом. Первой в знак протеста здание Минфина оставила гендиректор «ТВ Пирвели» Инга Григолия. А досидевшие до конца встречи руководители других телекомпаний обвинили министра финансов в неподобающем поведении и в попытке надавить на независимые СМИ.

Инга Григолия в грузинской журналистике, можно сказать, тертый калач. Она знаменита своими критическими вопросами еще со времен президентства Эдуарда Шеварднадзе. Создавала неудобства властям «Нацдвижения», а сейчас «Грузинской мечте». Была в телекомпании «Имеди», когда в 2007 году спецназ устроил там погром, а в 2016-м, уже при правлении «Грузинской мечты», с телеэфира «ТВ Пирвели» она объявила войну тем, кто шантажировал ее видеокадрами ее личной жизни.

«Я, Инга Григолия, – женщина, дочь, мать и подруга. У меня прекрасный возлюбленный, у меня есть секс, и я собираюсь им заниматься всю свою жизнь. А вы, кто угрожает мне обнародованием подробностей моей личной жизни и требует, чтобы я покинула страну, – обещаю вам: голову сложу, защищая мои права и права других людей. Все сделаю, чтобы вы, авторы и распространители этих кадров, на многие годы оказались в тюрьме», – заявила 14 марта 2016 года Инга Григолия.

А сегодня ей не хватило терпения, встала и ушла со встречи с министром финансов Иване Мачавариани. Григолия возмутило, как министр Мачавариани пренебрежительно говорил с ней и с еще несколькими представителями «маленьких» телекомпаний, так называет их министр, от которых требуют незамедлительного погашения задолженности. И это в то время, когда, следуя котировке министра, с «большими» телекомпаниями – «Рустави 2», «Имеди» и «Маэстро» – Минфин ведет переговоры о реструктуризации задолженности госбюджету, которая составляет около 55 миллионов лари.

«От имени «маленького» телевидения хочу поблагодарить вас, министр Вано Мачавариани, за мотивацию, – уже в эфире «ТВ Пирвели» Инга Григолия обратилась к министру, а также ко всем международным организациям, посольствам, аккредитованным Грузии, – мы обязательно оповестим об этом дискриминационном подходе и о том, как власть старается перед выборами-2020 подавить свободное слово. Мы тоже знаем свое дело, не важно, что в ваших глазах мы мелкие».

Инга Григолия также произнесла вслух то, от чего воздержались другие участники встречи. На вопрос медиа-менеджеров «Кавкасии» и директора Альянса региональных вещателей, почему именно сейчас так остро встал вопрос о погашении долга, когда за последние четыре года у национальных компаний накопился многомиллионный долг, министр Мачавариани, как утверждают участники встречи, сказал, что его предшественник Мамука Бахтадзе, перефразируя более прилично, был без одного места.

Но директора Альянса региональных вещателей Натию Купрашвили возмутил не хамский тон министра, а то, как он цинично, словно речь идет не о задолженности госбюджету, а какой-то частной компании, определял, какое телевидение как будет платить.

«Я в шоке от того, что подход за эти годы не меняется, то есть министр говорил не от буквы закона, а рассуждал, как при распределении денег на частном рынке: на «Рустави 2» будет частичное инкассо, а «Имеди» и «Маэстро», увидим, сколько накопили, возможно, в течение пяти или десяти лет они смогут покрыть долг. Вместо того чтобы установить, кто ответственен за сложившуюся ситуацию, нас пытаются загнать в угол и заставить оправдываться – это полная катастрофа, я в шоке!»

Натия Купрашвили напомнила обществу, что власти политически лояльным телекомпаниям периодически списывали долги. В 2010 году грузинским телекомпаниям списали следующие долги: «Рустави 2» и Имеди» – 25 миллионов лари, Общественному вещателю – 9 миллионов. В 2012-м государство простило «Имеди» 13 миллионов лари, «Рустави 2» – 5 миллионов. В 2015-м был списан долг ОВГ в размере 16 миллионов лари. И все эти амнистии никогда не распространялись на региональные телекомпании, а также «Кавкасию» и «ТВ Пирвели». В случае «ТВ Пирвели» подозрительным кажется и тот факт, что Минфин отказался отсрочить текущую задолженность на две недели. С учетом того, что отца владельца «ТВ Пирвели» Георгия Церетели также обвиняют в отмывании денег в деле учредителей «ТВС банка» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, такая строгая позиция Минфина усиливает подозрения о преследовании по политическим мотивам.

Директор «Кавкасии» Нино Джангирашвили политическую ответственность возлагает на лидера «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили. Обрушилась она с критикой и на министра финансов Мачавариани:

«Чтобы на меня орал министр, пальцем грозил, стучал кулаками по столу? Я еще не все говорю, как он себя вел, – у него, видимо, поведенческие проблемы, но кто ему дал право принимать такое аморальное решение, из-за которого перед Новым годом мои сотрудники, еще нескольких телекомпаний могут остаться без зарплаты? Или пусть всем заплатят или никому, мы требуем равных условий. К тому же не сомневаюсь, за «Имеди» заплатит Иванишвили деньгами, которые украли у народа».

Министр финансов Иване Мачавариани тоже был возмущен, поскольку назвал ложью утверждения, что якобы нецензурно выразился в адрес Мамуки Бахтадзе. Из ответов министра Мачавариани складывалось впечатление, что его больше волнует последнее, нежели некорректное общении с медиа-менеджерами.

«Этим они хотят отвертеться от уплаты долга, – сказал возмущенный министр. – Пусть заплатят налоги и продолжают врать».

Позиция Минфина по отношению к некоторым телекомпаниям настораживает Коалицию по защите СМИ, объединяющую 11 НПО. Сегодня она призвала власти сделать процесс переговоров прозрачным и вести диалог с задолжавшими телекомпаниями на равных условиях. В случае если кризис не будет разрешен, «ТВ Пирвели», «Кавкасия» и региональные вещатели намерены обжаловать решение Минфина в суде.