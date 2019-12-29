Президент Грузии Саломе Зурабишвили издаст акт о помиловании заключенных к Рождеству. Об этом сегодня, 29 декабря, заявили в пресс-службе президентской администрации. Обычно акты о помиловании президент издает перед Новым годом. В администрации Зурабишвили заявляют, что в этот период «помилования не планируется», и «освобождение части заключенных произойдет только перед Рождеством».
Рождественский акт о помиловании станет первым после скандала, разразившегося четыре месяца назад, сообщает агентство «Новости-Грузия». Осенью администрация президента разработала указ «О правилах помилования». До вступления в силу с проектом документа ознакомили главу Минюста Грузии Тею Цулукиани и спикера парламента Арчила Талаквадзе. В указе установлены критерии рассмотрения дел осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Условия помилования осужденных за менее тяжкие преступления упрощены.
Согласно новым правилам, количество актов помилования значительно сократится. Свои полномочия Зурабишвили будет использовать только в случае особенных и индивидуальных дел. Кроме того, отныне до принятия окончательного решения о помиловании, Зурабишвили будет проводить повторные консультации по каждому делу с соответствующим государственным ведомством и специалистами данной области. Последнее нововведение – это специальная электронная программа по делопроизводству помилования заключенных. Она будет задействована в течение следующего года, до 1 января 2021 года.
Главная интрига рождественского акта президента связана с протоиреем Георгием Мамаладзе - фигурантом скандального «дела о цианиде». Священнослужителя обвиняют в попытке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. Осенью 2017 года его приговорили к девяти годам тюрьмы.
На заседании 31 октября Священный Синод Грузинской православной церкви решил обратиться к президенту Грузии с просьбой о помиловании Мамаладзе. Официально ходатайство было направлено президенту 8 ноября. Решится ли Зурабишвили выполнить эту просьбу, до сих пор неизвестно. Ранее она заявляла, что опасается «общественных волнений», и поэтому подойдет к рассмотрению вопроса «очень осторожно».
Российские сенаторы были подключены к процессу освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили из цхинвальской тюрьмы. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, внимание к судьбе осужденного грузинского врача привлекла экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Как известно, в начале декабря Бурджанадзе посещала Москву с рабочим визитом и провела встречу с Косачевым, заместителем главы российского МИД Андреем Руденко, а также другими представителями органов исполнительной и законодательной власти. «Обещал ей [Бурджанадзе] по мере возможности оказать содействие в решении проблемы – при том, разумеется, понимании, что речь идет о правоохранительной и судебной системах другого государства. Работали вместе с коллегами из других ветвей российской власти, равно как и по каналам межпарламентского общения с Южной Осетией», - написал Косачев в Facebook.
Он выразил благодарность Буржданадзе, отметив, что доволен тем, что в деле Гаприндашвили «удалось найти решение, не нагружающее дополнительно и без того отчаянно сложные отношения» Тбилиси и Цхинвали. Накануне о «положительной роли» Косачева и Руденко в деле Гаприндашвили заявила сама Бурджанадзе. Она намекнула и на то, что рассматривает освобождение грузинского врача как собственную победу. Вчера же вице-спикер парламента Грузии, депутат от партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили заявила, что Гаприндашвили был освобожден в результате их активности.
Гаприндашвили оставался в заключении 49 дней. Утром 28 декабря его освободили на основании акта президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. В грузинских СМИ уже второй день обсуждают версии о том, кто именно повлиял на решение югоосетинских властей.
По некоторым данным, об освобождении Гаприндашвили с Бибиловым договаривалась оперная певица Вероника Джиоева. Солист Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Гоча Датусани утверждает, что по просьбе супруги Гаприндашвили с Джиоевой связался всемирно известный бас Паата Бурчуладзе.
По другой версии, об освобождении Гаприндашвили ходатайствовало руководство Федерации борьбы Грузии. Как известно, спортсмены и тренеры национальной сборной поддерживают дружеские отношения со своими осетинскими коллегами, передает агентство «Новости-Грузия».
Согласно позиции официального Тбилиси, освободить Гаприндашвили удалось благодаря беспрецедентной поддержке международного сообщества и работе властей Грузии. На протяжении последних месяцев данный вопрос обсуждался во всех форматах, предусматривающих диалог с российской стороной. С требованиями об освобождении незаконно задержанного врача регулярно выступали западные партнеры страны и международные организации.
В Москве, в здании театра «Современник» на Чистопрудном бульваре в центре города, прошло прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Режиссер умерла 26 декабря в возрасте 86 лет.
Церемонию открыл народный артист России Сергей Гармаш. На ней присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, министр иностранных дел Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, друзья режиссера и поклонники ее таланта.
Волчек родилась в Москве в семье известного кинорежиссера и оператора Бориса Волчека. Окончила актерский факультет школы-студии МХАТ. Была одним из создателей «Современника» – первого в Советском Союзе театра, организованного по инициативе молодых актеров. Несколько лет была его ведущей актрисой, затем стала режиссером, а затем возглавила театр.
Она награждена высшими государственными наградами, государственной премией СССР и Премией президента России, званием народного артиста СССР и театральной премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.
С целью обеспечения общественного порядка в предновогодний период и в новогодние праздничные дни личный состав подразделений Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия с 30 декабря по 8 января включительно переводится на усиленный режим несения службы согласно разработанным графикам. Соответствующий Приказ подписал глава МВД Раули Смыр.
Как отмечается в сообщении, размещенной на сайте ведомства, сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках, на указанный период отзываются из отпусков. При организации патрулирования городов и районов особое внимание уделяется местам массового посещения людей, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений, правительственных зданий, всех дорожно-транспортных направлений.
Кроме того, круглосуточная, посменная работа будет обеспечена нарядами милиции на сухумской площади Свободы, у главной елки. Парк дорожно-патрульной службы столичного Управления внутренних дел будет усилен экипажами взвода специального сопровождения УГАИ МВД.
Отделы Госавтоинспекции и патрульные наряды районных органов внутренних дел в новогодние праздники также будут нести круглосуточную службу в усиленном режиме, передает информагентство «Апсныпресс».
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Вокзальная площадь». Об этом сообщили в пресс-службе «Тбилисской транспортной компании». По информации телеканала «Рустави 2», 30-летний мужчина попал под удар входившего на станцию поезда. Мужчина выжил и был госпитализирован, однако его состояние критическое.
После происшествия на месте были мобилизованы сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Чтобы поднять пассажира с путей, сотрудники метрополитена отключили напряжение.
В течение получаса метрополитен работал с перебоями, от станции «Дидубе» в направлении станции «Театр Ахметели» поезда передвигались зонально. К этому времени движение полностью восстановлено.
Власти Украины и пророссийские сепаратисты на востоке страны начали обмен пленными и удерживаемыми лицами. Он проходит сегодня, 29 декабря, на контрольно-пропускном пункте под Горловкой в Донецкой области.
О подъезде автобусов к пропускному пункту сообщил украинский канал Эспрессо-ТВ, о начале процедуры обмена сообщил офис президента Украины и ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам человека сепаратисткой «ДНР» Дарью Морозову.
По данным Морозовой, сепаратисты передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.
Договоренность об обмене была достигнута на саммите глав Франции, России, Украины и Германии в Париже 9 декабря. Предполагается, что он пройдет в формате «всех на всех».
Это первый обмен с 2017 года. Тогда Киев передал самопровозглашенным республикам 273 человек, сепаратисты - 73 человека.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда накануне вечером, 28 декабря, изменила меру пресечения пятерым бывшим сотрудникам спецподразделения МВД Украины «Беркут» на обязательство о явке. Их обвиняют в причастности к стрельбе по демонстрантам на Майдане в феврале 2014 года. Спецназовцы включены в список на обмен пленными и удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
Из СИЗО должны быть освобождены трое бывших сотрудников «Беркута» - бывший заместитель командира киевского батальона спецподразделения Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Еще два человека - Сергей Тамтура и Александр Маринченко содержались под домашним арестом.
Накануне вечером у здания СИЗО, где содержатся трое «беркутовцев», началась акция протеста. У ворот изолятора собрались около 200 человек. Они попытались построить баррикаду из скамеек и мусорных баков. На место прибыли сотрудники Национальной гвардии Украины и спецназа, сообщало «Громадское телевидение».
Утром акция протеста продолжается, активисты пытаются блокировать выезд из СИЗО, передает «Укринформ».
Предполагается, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и украинскими сепаратистами, о котором договорились в начале декабря, должен состояться сегодня днем.
Президента Армении Армена Саркисяна прооперировали за рубежом. Об этом сообщает, со ссылкой на пресс-службу президента, Радио Азатутюн.
Согласно сообщению, в ближайшие дни Армен Саркисян будет проходить постоперационную реабилитацию.
В Стамбуле несколько сотен демонстрантов провели в субботу акцию против поддержки российскими военными наступления сирийской армии в провинции Идлиб. Большинство участников акции – живущие в Турции сирийцы. Они скандировали антипутинские лозунги, в частности, «Убийца Путин, убирайся из Сирии!»
Сирийское наступление при поддержке России привело к исходу многих тысяч беженцев из Идлиба. Эта провинция на северо-западе Сирии – последний крупный регион к западу от Евфрата, который удерживают противники режима Башара Асада, сообщает Би-би-си.
Обстрелы города Идлиб с конца ноября регулярно ведут сирийские войска. Им оказывает поддержку российская авиация. В середине декабря сирийская армия начала наземное наступление на позиции вооруженных противников Асада в этой провинции. Наступление также ведется при поддержке российской авиации.
И Дамаск, и Россия отвергают обвинения в обстрелах мирных жителей, заявляя, что воюют против экстремистов. Количество беженцев исчисляется, по данным ООН, более чем 235 тысячами человек. Большинство беженцев направляется в лагеря на севере Идлиба или в соседнем Алеппо.
Президент США Дональд Трамп на днях призвал Россию, Сирию и Иран прекратить нанесение ударов по мирным жителям Идлиба.
«Полтора месяца я существовал за счет передач, приходивших от осетинского населения – я извинился перед ними за то, что их из-за меня побеспокоили, а не за то, что я их побеспокоил», – заявил на пресс-конференции Важа Гаприндашвили. По его словам, он не мог в заключительном слове не выразить благодарность местному населению.
«Полтора месяца я существовал за счет передач, приходивших от осетинского населения. Возможно, с самого начала я выбрал неправильный путь, поскольку ел только хлеб и яйца, никакую другую тюремную еду там я не ел. Были только те передачи, которые приходили от местного населения на мое имя и я хочу еще раз поблагодарить их за то, что побеспокоилось из-за меня и хочу принести большие извинения за то, что их из-за меня побеспокоили. Именно эти слова я сказал там и, возможно, их по-своему интерпретировали. Я извинился перед ними за то, что их из-за меня побеспокоили, а не за то, что я их побеспокоил», - сказал Гаприндашвили.
По заявлению Гаприндашвили, он отправился на территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия, чтобы навестить больного. Как заявил Важа Гаприндашвили на пресс-конференции, по некоторым причинам он не может назвать имя и фамилию пациента.
«Одной из основных причин этого было повидать моего больного, извините, к сожалению, не могу назвать фамилию и место, где он жил, потому что у этого человека возникнут проблемы. Я пошел, скорее, чтобы посмотреть, о помощи можно говорить в меньшей степени, я не могу сказать, кто это был. Когда меня задержали российские пограничные части, там уже я сказал, что хотел посмотреть церковь в селе Монастери», - заявил Важа Гаприндашвили.
Кроме того, освобожденный из заключения врач поблагодарил всех за поддержку. «Всем большое спасибо, я немного нервничаю. Но это неудивительно, я не привык к публичным выступлениям... Всем большое спасибо за поддержку. К сожалению, у меня было немного информации. Всего дважды удалось посмотреть телевизор, и то ловил только Первый канал. Один раз была передача по цхинвальскому телевидению, небольшую информацию я получал из местных газет. Я знал, что будет поддержка, но такой поддержки я действительно не ожидал, всем большое спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
«Я написал прошение о помиловании вчера вечером, около 7 часов, но в нем я вину не признавал, как это было с самого начала», – заявил на пресс-конференции освобожденный из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия Важа Гаприндашвили.
«Моей позицией было с первого дня, и я ее не менял, что я не покидал границ Грузии, потому что я знаю, что значит пересекать границу... В этом году мне довелось побывать примерно в семи странах. Я знаю, что значит пересекать границу, как это происходит. Я с самого первого дня, были ли это российские пограничники, или сотрудники цхинвальской милиции, говорил, что не покидал территорию Грузии, я нахожусь на оккупированной Россией территории Грузии», – заявил Важа Гаприндашвили.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», сегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
Президент России Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2020 года этот показатель составит 12 тысяч 130 рублей в месяц, на 7,5 процентов больше уровня 2019 года.
Законом предусмотрено, что ежегодно устанавливаемый с 1 января минимальный размер оплаты труда не только должен быть равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но и может превышать эту величину.
Согласно данным Статистического управления Европейского союза на июль 2019 года, самая низкая минимальная месячная зарплата среди стран ЕС – в Болгарии, 286 евро, самая высокая – в Люксембурге, 2071 евро.
Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана, кардинал Пьетро Паролин побывал у де-факто границы, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной части Грузии. В поездке в регион Шида-Картли Паролина сопровождала госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, а также митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава).
Делегация побывала в селе Гугутианткари Горийского района. В августе текущего года российские военные установили там заграждения, чтобы обозначить де-факто границу. Из-за процесса бордеризации две местные семьи вынуждены были разобрать свои дома, и без того поврежденные во время войны 2008 года, и отказаться от пользования приусадебными участками.
Государственный секретарь Ватикана также посетил поселок Церовани Мцхетского муниципалитета, где проживают семьи вынужденных переселенцев. «Его визит сюда – это еще одно выражение твердой поддержки Святым престолом территориальной целостности и суверенитета Грузии… Они были подключены к процессу оказания помощи вынужденно перемещенным лицам, пострадавшим после войны 2008 года», - сказала Цихелашвили.
Она отметила, что Паролина детально проинформировали о закрытии проходных пунктов на де-факто грузино-югоосетинской границе и фактах незаконных задержаний. «Сегодня главный посыл нашего населения, беженцев ко всему миру, к Папе Римскому и его представителям – это желание мира, мирное преодоление этого конфликта, гуманитарные решения и окончание тех мучений, которые для этих людей стали фактически каждодневным бременем», - сообщила госминистр. Цихелашвили также выразила уверенность в том, что Святой престол поможет Грузии в преодолении тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в зоне конфликта.
Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Власти Филиппин заявили, что откажут во въезде в страну двум американским сенаторам и ужесточат условия въезда для граждан США в случае, если Вашингтон введет санкции против филиппинских официальных лиц, причастных к уголовному преследованию оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте.
По предложению сенаторов-демократов Ричарда Дурбина и Патрика Лихи ранее в бюджет США на 2020 год была включена поправка, которая предусматривает санкции против лиц, причастных к преследованию де Лимы. Она вела расследование массовых убийств на Филиппинах, которые власти и лично Дутерте оправдывали необходимостью жёстких мер по отношению к наркоторговцам. Её саму обвинили в причастности к наркоторговле и в 2017 году взяли под стражу. Правозащитники называют её преследование политически мотивированным.
Представитель Дутерте заявил, что Филиппины могут ввести визовый режим для граждан США.
Филиппины были американской колонией, а после получения независимости сохраняли тесные связи с Соединёнными Штатами. Вашингтон оказывает Маниле экономическую, военную и иную помощь. У миллионов граждан Филиппин есть родственники в Соединённых Штатах.
Родриго Дутерте известен эксцентричным поведением и шокирующими заявлениями – он утверждал, например, что лично убивал наркоторговцев. Оппозиция обвиняет его в авторитарных тенденциях.
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Им по-прежнему запрещено общаться друг с другом, журналистами и другими участниками процесса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.
Ранее стало известно, что следствие решило не просить суд о продлении меры пресечения Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян.
На этой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян из-за якобы выявленных нарушений.
Следственный комитет обвиняет девушек в убийстве, совершенном группой лиц. Крестине и Ангелине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, Марии – принудительное лечение. Их защита настаивает на смягчении обвинения.
«Многое сделано для того, чтобы как можно быстрее получить этот результат», - заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, прокомментировав освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснил Зураб Абашидзе, работа, связанная с освобождением Важи Гаприндашвили велась без лишнего ажиотажа и, по его словам, будет хорошо, если и сейчас будет меньше политического ажиотажа.
«Я хочу поздравить семью г-на Важи Гаприндашвили, г-на Важу, с тем, что они встретят Новый год вместе. Мы, разумеется, все очень рады. Многое сделано для того, чтобы получить этот результат как можно быстрее. Мы задействовали международные рычаги, все, что у нас имеется с точки зрения международных контактов. В это были вовлечены наши западные партнеры. По поводу этой проблемы у меня состоялся разговор в Праге 28 ноября, максимально был использован Женевский формат, и мы делали это без лишнего ажиотажа. Если и сейчас будет меньше политического ажиотажа, на мой взгляд, это будет правильный подход. Мы должны смотреть вперед. Конечно, у нас много проблем, которые еще предстоит решить, и я думаю, будет лучше, если в будущем мы будем действовать при таком спокойном и деловом подходе», - заявил Зураб Абашидзе.
Cегодня, 28 декабря, югоосетинские власти освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
«Приветствую освобождение врача Важи Гаприндашвили и его возвращение к семье в новогодний период», - так откликнулся посол ЕС в Грузии Карл Харцель в «Твиттере» на освобождение из незаконного заключения в самопровозглашенной республике Южная Осетия грузинского врача Важи Гаприндашвили. «В то же время я хотел бы еще раз отметить, что важно немедленно предпринять шаги для открытия пунктов пропуска», - пишет в своем заявлении посол Евросоюза.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», Важа Гаприндашвили сегодня, 28 декабря, был освобожден из незаконного заключения. Сейчас он находится у себя дома в Тбилиси, с семьей. Гаприндашвили был задержан югоосетинскими властями по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы 9 ноября. Он не признавал вину и заявлял, что находится на территории Грузии. 20 декабря суд приговорил Гаприндашвили к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев.
Силовики накануне вечером, 27 декабря, пресекли пикет активиста и блогера Мехмана Гусейнова в поддержку рэпера Парвиза Гулузаде, вывезли его за город и избили, сообщил сегодня сам Гусейнов.
Как сообщает «Кавказский узел», рэп-исполнитель Парвиз Гулузаде, известный под псевдонимом Paster, был задержан 26 декабря и арестован на 30 суток по административным статьям о мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Преследование рэпера связано с его творчеством и политическими взглядами, предположили оппозиционные активисты.
Накануне поздно вечером несколько активистов провели в центре Баку акцию с требованием об освобождении рэпера. Они по одному разворачивали плакаты с лозунгом «Освободи Пастера!». Мехман Гусейнов вышел на пикет напротив здания МВД. Спустя несколько минут его задержали сотрудники полиции. Гусейнова отпустили через два часа.
Задержанный пожаловался на избиение. «Они уже в машине закрыли мне голову и стали избивать. Им пришел приказ везти меня в Локбатан и там избить в пустынной местности. Они привезли меня туда, высадили из автомобиля и повели в сторону от дороги. Шесть человек меня били. Они говорили: «Ты надоел уже», «Из-за тебя мы ночью не можем спать». Я даже сначала не понимал, за что меня задержали. Потом они стали говорить: «Где плакаты?», «Ты организатор?» Тогда я понял, что меня задержали из-за акции. Но я не был организатором. Они мне говорили: «чтобы мы тебя больше в центре не видели», - сообщил Гусейнов. По его словам, силовики снимали избиение на мобильный телефон.
Вернувшись в Баку около трех часов ночи, блогер пошел на медобследование в городской клинический центр. Врачи зафиксировали у Гусейнова шишки на голове и многочисленные синяки на теле. Одежда у блогера была порвана. Сопровождавшие его активисты снимали обследование Гусейнова на видео.
Гусейнов заявил, что будет жаловаться на силовиков. Он связал избиение не только с ночной акцией, но и со своим участием в муниципальных выборах, а также намерением баллотироваться в парламент. «Мы провели активную кампанию, люди массово голосовали за меня. Но они сфальсифицировали выборы. Мы подали жалобу в ЦИК. Думаю, что эта атака также связана с моим участием на парламентских выборах. Я выдвинул свою кандидатуру, и они хотят запугать меня. Но все тщетно, я продолжу свою деятельность, как прежде», - сказал Мехман Гусейнов.
«Власти Грузии готовы к углублению сотрудничества со Святым престолом», - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария заявил на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином.
По информации агентства «Новости-Грузия», Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.
Гахария отметил, что визит второго лица в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского является еще одним подтверждением высокого уровня отношений Грузии и Ватикана. На встрече стороны обсудили вызовы, стоящие перед страной, а также ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Премьер поблагодарил кардинала за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь Пьетро Паролин поздравил премьера с освобождением врача Важи Гаприндашвили, которое, как отмечают в пресс-службе, стало возможно благодаря совместным усилиям правительства Грузии и международного сообщества.
Речь зашла и о процессе европейской интеграции Грузии. Гахария заявил, что данный вопрос является «краеугольным камнем внутренней и внешней политики Грузии», а также «необратимым выбором грузинского народа». В ходе переговоров упомянуты были и реформы, проводимые в Грузии.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Ватикана в сферах культуры и образования. Особо была отмечена программа, благодаря которой грузинские студенты могут получить стипендию Святого престола и продолжить изучение науки и религии в Риме, либо получить музыкальное образование в ведущих консерваториях Италии.
В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погиб по меньшей мере 61 человек, десятки получили ранения. Об этом агентству Reuters заявили в экстренных службах города.
По данным информационных агентств, на одном из пунктов пропуска был подорван начиненный взрывчаткой грузовик.
Член сомалийского парламента Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в твиттере, что при взрыве погибли сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе четверо иностранцев. Из какой они страны – не уточняется.
При этом Мухаммед утверждает, что погибло более девяноста человек.
Мэр Могадишо Омар Филиш рассказал местной радиостанции, что в числе погибших – студенты университета Бенадир.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация.
Франция завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает посольство Армении во Франции, президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон № 2019-1447, разрешающий ратификацию соглашения.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.
Из 28 стран-членов ЕС документ ратифицировали уже 20, в нескольких странах процесс ратификации подходит к завершению.
Доктор Важа Гаприндашвили дал первый комментарий после освобождения. По его словам, освобождение для него стало неожиданностью. Врач также поблагодарил всех, кто принял участие в процессе его освобождения.
«Вчера мне сказали, что 31 декабря будет апелляционный суд, пока я переполнен эмоциями и мне трудно что-то сказать. В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто принял близко к сердцу мою ситуацию, будь это правительство, парламент, полиция. Спасибо моей прекрасной жене и замечательным детям и всем, кто был рядом, большое всем спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.
Cегодня, 28 декабря, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на освобождение врача Важи Гаприндашвили в распространенном в соцсети заявлении.
«Ожидания наступающего нового года оправдались и распространилась особенно радостная информация! Поздравляю всех с освобождением Важи Гаприндашвили, поздравляю его семью и близких, и всю Грузию! Окрепла и наша надежда на будущее!», - пишет президент.
Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в субботу выступил с заявлением, в котором рассказал о подробностях освобождения гражданина Грузии Важи Гаприндашвили.
В КГБ утверждают, что находясь под следствием Гаприндашвили сотрудничал с правоохранительными органами, неукоснительно соблюдал режим содержания под стражей.
"В ходе судебного заседания принес извинения "за причиненные своими действиями неудобства", поблагодарил осетинский народ "за комфортное содержание. После вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту РЮО с ходатайством о помиловании, что является свидетельством признания вины и раскаяния в содеянном", - подчеркнули в ведомстве.
В комитете подчеркнули, что принимая во внимание то, что незаконный переход де-факто границы совершен осужденным впервые и не повлек существенного ущерба безопасности республики и исходя из гуманных соображений, президент принял решение о помиловании Гаприндашвили и его передаче в Грузию.
"Власти республики полагают, что указанный жест доброй воли возымеет должное моральное воздействие на организаторов провокаций на югоосетино-грузинской границе", - заключили в КГБ, передает агентство "Рес".
Посол России в Варшаве Сергей Андреев накануне, 27 декабря, был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с последними критическими заявлениями президента России Владимира Путина в адрес Польши в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против «исторических инсинуаций» Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на «сталинском историческом нарративе» и пропаганде тоталитаризма.
МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина - которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.
Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была «жесткая, но вполне корректная». Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».
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