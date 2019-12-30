Супра и другие достижения уходящего года

Крайне динамичным и довольно насыщенным назвал уходящий год премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Сегодня он говорил о тех вызовах и достижениях, с которыми страна встречает 2020 год. Деятельность правительства и власти оценили сегодня и оппозиционеры.

Георгий Гахария, глава правительства Грузии, начал подводить итоги уходящего года с проблемы, которая возникла не в 2019 году и вряд ли разрешится в 2020-м:

«К сожалению, по сей день самым важным вызовом для нашей страны остается оккупация. До сегодняшнего дня 20% территорий Грузии оккупированы, и это крайне важное ограничение – на 20% ограничено развитие нашего человеческого капитала и в целом потенциала, развитие нашей страны. Крайне важно, чтобы каждый из нас помнил, с какими препятствиями сталкиваются наши граждане по обе стороны оккупационной линии. К счастью, мирно завершилось незаконное заключение грузинского врача Важи Гаприндашвили, но каждый из нас не должен забывать, что наши граждане ежедневно сталкиваются с такими препятствиями, и, к сожалению, сегодня для ахалгорцев полностью ограничена свобода передвижения, и это тяжелейшая гуманитарная ситуация».

Другим вызовом глава правительства назвал дефицит рабочих мест и отметил необходимость продолжения реформ почти во всех важных направлениях: в системе здравоохранения, образования, силовых структурах и, конечно, в экономике. Но в этой части премьер-министр Гахария перечислил и достижения – прямые зарубежные инвестиции выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, за 10 месяцев экономический рост перевалил за 5%, а число туристов – за девять миллионов человек.

Позитивным глава правительства считает тот факт, что стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции не уменьшилось, и, как показывают соцопросы, более 70% населения выступает за вступление страны в ЕС и НАТО. Не забыл Георгий Гахария упомянуть и о том, что Грузия стала председателем министерского комитета Совета Европы, и назвал приоритетом полноценное членство страны в европейских, евроатлантических структурах с грузинскими традициями, грузинской культурной идентичностью. Ни слова о «гавриловской ночи», о разгоне митинга в ночь на 21 июня, – сразу заметили недостатки в речи премьер-министра оппоненты власти.

«Почему не сказал, что в ЕС и в НАТО войдем со своим грузинским столом?» – иронизировали пользователи грузинских соцсетей, имея в виду вчерашнее выступление лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. На одном из мероприятий он вновь восхищался традицией грузинского застолья – супра. К этой идее он последнее время часто возвращается. Вот и 29 декабря Иванишвили сказал:

«Я не отступаю от этой темы, кажется, у меня правильная находка», – а состоит она в том, считает Бидзина Иванишвили, что у грузин есть традиция застолья, он называет его «фейерверком любви и счастья, шедевром и букетом» грузинской цивилизации.

«По моему мнению, самое большое достижение нашей цивилизации стоит на этих двух шедеврах, которые называются грузинский стол – супра, и тамада».

И за вчерашнее, и за сегодняшнее, а также за все семь лет правления «Грузинской мечты» с критикой на Иванишвили и Гахария обрушился главный лейборист Грузии Шалва Нателашвили:

«Мы в 2020-м должны сменить режим, который за счет угнетения и грабежа народа устраивает свое счастье. У нас статистика, почти каждый день один человек пытается покончить жизнь самоубийством из-за тяжелых социально-экономических проблем. На этом фоне счастливый руководитель режима выступает и рассказывает нам о неповторимости грузинского стола и полифонии».

Многих представителей «Грузинской мечты» оскорбила критика оппонентов, особенно в отношении Бидзины Иванишвили. Они напоминали, что основатель «Грузинской мечты» – меценат, и что его правление принесло стране только добро. По мнению депутата Карло Копалиани, при этой власти население живет так, что семь лет назад даже не могло себе представить, в хорошем смысле, конечно:

«Вот пройдитесь по гипермаркетам, по рынкам – не протолкнетесь. Если у людей нет денег, что они там делают? Хотя соглашусь, есть социально незащищенный слой населения», – все-таки признал под конец проблему депутат Копалиани.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе посоветовал журналистам освещать тот факт, что в Грузии Иванишвили потратил три миллиарда лари. Обратил он внимание и на тот капитал, который в 2019 году внес парламент в жизнь страны: было принято более 400 законов, 13 раз выслушали министров в формате «час министра». И снова ни слова об ошибках или тех событиях, которые взбудоражили страну. Например, о провале обещанной реформы избирательной системы. Об этом не стал говорить и генсек «Грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе, но все-таки, не задумываясь, вспомнил одну ошибку правящей силы:

«То, что Гаврилова пустили в парламент и он занял кресло спикера, что вызвало гнев молодых. Но с этим не связаны те события, которые имели место после. Это заявления конкретных безответственных оппозиционных лидеров, от которых мы слышали тогда призывы ко вторжению в парламент».

Такие оценки представителей власти для оппозиционера, лидера фракции «Европейская Грузия» Давида Бакрадзе стали еще одним доказательством кризиса «Мечты»:

«Политический кризис – когда парламентское большинство распадается, его покидают ведущие депутаты, политический кризис и то, что депутатам «Мечты» из-за пикетов и протестов приходится заходить в парламент в сопровождении полицейских. Этот политический кризис вызван провалом пропорциональной избирательной системы и обманом «Грузинской мечты».

Другой оппозиционный депутат, глава фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе ко всем этим важным событиям добавляет еще одну, когда бывший «мечтатель», депутат Эка Беселия ударила депутата правящей силы Вано Зардиашвили:

«В парламенте остаются люди с воровским менталитетом. После того как женщина Беселия избила мужчину Зардиашвили, его, как мужчину, избитого женщиной, не смогли терпеть, и Зардиашвили заставили уйти, то есть выгнали».

Строга в оценках всего парламента депутат от «Альянса патриотов» депутат Ада Маршания:

«Каждый день я убеждалась в том, что парламент негоден, абсолютно. Я не один раз говорила об этом. И это напряжение причина того, что парламент никчемный».

2019 год оценили также грузинские и зарубежные эксперты по просьбе Института политики Грузии. Опрос проводил сотрудник НПО, ассоциированный исследователь Йенского университета Бидзина Лебанидзе:

«Независимость суда и неформальное правление были названы основными и острыми проблемами. Дальше идут социально-экономическое положение и рост неравенства между слоями населения. Конечно же, вмешательство власти в редакционную политику СМИ, провал избирательной реформы и поляризация общества».

По мнению грузинских наблюдателей, поляризация в 2020 году будет только расти с учетом предстоящих парламентских выборов. Они надеются, что международное сообщество не ослабит внимания, особенно с учетом политики «Грузинской мечты». Без этого, по мнению экспертов, будет затруднительным проведение справедливых и честных парламентских выборов в следующем году.