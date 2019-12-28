Новый год для доктора Важи

Доктор Важа Гаприндашвили освобожден из цхинвальской тюрьмы. В Гори его встречали родные, друзья и журналисты, которым он пообещал рассказать все подробности своего заключения.

В то, что Важа Гаприндашвили встретит Новый год дома, не верил практически никто. Родные и близкие врача, освобожденного из цхинвальской тюрьмы спустя 49 дней заключения, говорят, что для них эта новость стала большой неожиданностью:

«Мы все очень рады, не можем сдержать эмоций. Отец в нормальном физическом состоянии, немного похудел, но чувствует себя нормально. Детально пока не говорили, но знаем, что его там не притесняли, что очень важно. Это было неожиданно для нас. Насколько мы знаем, его помиловали», – сказала дочь Важи Гаприндашвили – Ирина.

Встретиться со своим отцом ей удалось в отделении полиции Шида Картли, куда доктор Важа направился сразу после своего освобождения. Порог своего дома он переступил лишь в середине дня, здесь его уже ожидали родные и друзья, которые на протяжении полутора месяцев устраивали акции с требованием освобождения врача.

«Спасибо большое всем – правительству и парламенту, МВД, спасибо за беспокойство с вашей стороны (журналистов). Большое спасибо моим друзьям и особенно моей прекрасной супруге и детям. Дайте мне возможность немного успокоиться. Обещаю, всем обо всем расскажу, предоставлю информацию», – сказал Важа Гаприндашвили в интервью местным СМИ.

Рассказать детали своего освобождения он пообещал на пресс-конференции, которая будет организована в ближайшее время. Между тем в Комитете госбезопасности непризнанной республики Южная Осетия уже сообщили, что врач был отпущен на основании решения о помиловании.

Между тем лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили утверждает, что освобождение доктора Важи во многом заслуга ее партии:

«Мы не делали комментариев на эту тему, молчали все это время, но мы действовали. Вы знаете, что мы часто проводим встречи с депутатами российской Думы, и освобождение господина Гаприндашвили произошло с участием наших коллег, при посредничестве российской стороны. Именно поэтому очень важен прямой диалог и коммуникация».

Впрочем, присвоить эту победу «Альянсу патриотов» не позволил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани:

«Естественно, мы предприняли все возможные меры для того, чтобы этот момент (освобождение Важи Гаприндашвили) наступил как можно быстрее. Я хочу поблагодарить за это всех наших международных партнеров. Это еще раз доказывает, что те шаги, которые осуществили власти Грузии, были оправданы. И хочу, чтобы наше общество знало, что власти сделают все для того, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи», – сказал Залкалиани.

Тем временем в ОБСЕ отмечают, что ограничения на передвижение остаются в силе, что представляет особую опасность для граждан, тем более в период праздников. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в социальной сети написал:

«Я приветствую освобождение доктора Гаприндашвили. В дальнейшем необходимо избегать арестов и гарантировать свободу передвижения всем людям в любое время».

О ситуации в Ахалгори, со слов местных жителей, рассказывает корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури:

«Бибилов посетил Ахалгори 26 декабря, местные жители встретили его жалобами на проблемы. Люди уже четыре месяца не могут ездить в сторону Тбилиси. Пенсионеры не могут получить пенсии, больные – медицинскую помощь, цены на продукты повысились в три раза. В общем, в Ахалгори гуманитарный кризис».

Несколько дней назад в российских СМИ появилась информация о том, что 30 декабря де-факто власти Южной Осетией планируют закрыть единственный пункт пропуска, остававшийся открытым до сих пор, – «Кардзмани». Представители грузинских властей, в свою очередь, сообщают, что планируют обратиться к международным партнерам с просьбой не допустить закрытия пункта.