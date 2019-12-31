Год скандалов

Для Грузии прошедший год прежде всего запомнился многочисленными скандалами; большинство было связано с правительством Бидзины Иванишвили, другие касались самой авторитетной институции страны – Православной церкви. Мы можем упомянуть лишь самые главные.

Первый, в самом начале года, был связан с судебной системой. Многие из нас давно понимали, что независимое правосудие никак не входит в приоритеты власти, но процесс назначения пожизненных судей в Верховный суд страны сделал ясным практически для всех: Бидзина Иванишвили решил приватизировать судебную систему. В знак протеста от депутации «Грузинской мечты» откололась первая солидная группа депутатов, некоторые из других стали публично колебаться. Власть критику проигнорировала: к концу года новый состав Верховного суда был сформирован. Ожидается, что бывший личный юрист Иванишвили станет его председателем.

Второй большой скандал разыгрался 20 июня, когда депутат российской Государственной Думы Сергей Гаврилов оказался в кресле председателя парламента Грузии. Неважно, каким был повод: сам символизм этого факта вывел на улицы тысячи людей, большинство из которых не поддерживали конкретную оппозиционную партию. Полиция разогнала демонстрантов с применением различных средств, в том числе резиновых пуль. Тем самым развеялся миф, который был важен для легитимности «Мечты»: пусть у нее много недостатков, но как минимум она более гуманна, чем ее предшественники.

Иванишвили запаниковал и стал приносить жертвы. Ушел в отставку председатель парламента Ираклий Кобахидзе; что главное, власть торжественно обещала выполнить давнее требование оппозиции – ввести полностью пропорциональную систему уже к парламентским выборам будущего года.

В ноябре, однако, правящая партия отказалась сдержать обещание. Для этого инсценировали «восстание мажоритариев», которые якобы в последний момент передумали. Но настоящий мотив был слишком ясен: пропорциональная система практически не оставляла «Мечте» шансов остаться во власти или, по крайней мере, сохранить однопартийное правление.

Результатом этого, третьего главного скандала года, стала радикализация оппозиции, которая решила бойкотировать парламент и возвращаться пока не собирается. Центр политического противостояния, видимо, надолго переместился на улицу.

Среди других событий нельзя игнорировать двухэтапный скандал, связанный с церковью. Сначала влиятельный владыко Яков – лицо, приближенное к патриарху Илие – публично обвинил власти, в частности, бывшего и нынешнего премьер-министров, Георгия Квирикашвили и Георгия Гахария, в попытке вовлечь его в заговор с целью смещения патриарха. Доказательств у Якова не было, поэтому адресаты объявили все видениями пьяного священнослужителя. Этот эпизод, однако, был перекрыт заявлением другого епископа, владыки Петре, который обвинил того же патриарха Илию в гомосексуализме и педерастии. Доказательств не было и у него, так что все остается на усмотрение обывателя: кому верить, а кому нет. Но представление, что в церкви не все ладно, еще более укрепилось. Осенью в одном из опросов общественного мнения церковь впервые после независимости переместилась на второе место в рейтинге доверия, уступив первенство армии.

Все, что происходило в этом году, связывалось с перспективой парламентских выборов осенью следующего. С каким наследством мы пришли с этой точки зрения? Правящая команда понесла серьезные потери – ее парламентскую фракцию покинуло около тридцати депутатов. У нее все равно осталось солидное большинство, но дело в тенденции: быть сторонником «Мечты» все менее престижно, правящая команда теряет уверенность в себе. Но она пытается переломить тенденцию за счет большей жесткости и авторитарности.

Что касается оппозиционного фланга, ситуацию лучше всех выражает ставший популярным лозунг: «Все против одного». Кинув всех, Бидзина Иванишвили всех же объединил против себя. Эти «все» включают в себя не только политические партии, в том числе и те, кто до недавнего времени отказывался здороваться друг с другом. Ведущую роль в уличных протестах играли не они, а молодежные движения, подчеркивающие свою внепартийность. Они стали ключевым политическим игроком, способным в критические моменты брать инициативу в свои руки. Правительственная пропаганда продолжает называть всех, кто их критикует, «националами», но подобные заявления становятся все более комичными.

События нынешнего года привели к тому, что ситуация вышла из конституционного русла и неизвестно, когда она пойдет к нормализации. Будущий год обещает быть как минимум не менее напряженным и труднопредсказуемым.

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