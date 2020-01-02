Сухумская Саломея родилась вовремя

«Эхо Кавказа» рассказывало о том, что 25 декабря минувшего года депутаты Сухумского городского собрания на своем заседании, в частности, единодушно поддержали инициативу и.о. главы администрации абхазской столицы Кана Кварчия. А именно: семья первого ребенка, родившегося в новогоднюю ночь, получит в подарок сто тысяч рублей. Это сообщение о заранее объявленном материальном поощрении семьи нового маленького жителя столицы вызвало активное обсуждение в абхазском интернет-сообществе.

В новогоднюю ночь в Абхазии родились шестеро детей, причем львиная доля пришлась на Сухумский родильный дом – пятеро малышей. Столько здесь не рождалось целых полтора десятка лет. В связи с этим возникло шутливое предположение, что некоторые роженицы, планировавшие отправиться для разрешения от бремени в Сочи, решили на этот раз рожать ближе к дому: сто тысяч лишними не бывают.

Любопытно и то, что ночью первого января в Сухуме появились на свет четыре девочки и один мальчик. Хотя, как я рассуждал на «Эхе» год назад, общемировая тенденция, усиленная во многих странах «избирательными абортами», – то, что мальчиков рождается несколько больше. В том числе и в Абхазии. Но, как видим, ночь на ночь не приходится. В полпятого ночи и в Гальском роддоме родился ребенок, и тоже девочка. Самая первая из новорожденных – сухумчанка из семьи Бганба – родилась в час ночи. Мэр Сухума Кан Кварчия поздравил сотрудников и семью родившейся девочки и, как и обещал, вручил им конверт с деньгами.

Сегодня я побеседовал со вдвойне счастливой мамой малышки. Вот что она рассказала:

«Меня зовут Кристина, фамилия моя Гвинджия. Мне 31 год. Это у нас третья малышка, старшему у нас пятнадцать лет, дочке средней – два с половиной года. И вот Саломея родилась 1 января, в час ночи. Все прошло хорошо, очень даже хорошо. Огромную благодарность хочу выразить своим врачам. Это Ласурия Анжела Денисовна и Шанава Эсма Альбертовна. Нашей акушерке Саиде Сатбеевне и вообще всему персоналу. Они очень профессионально подходят к своей работе. Огромное, огромное им спасибо, не без их труда это все произошло.

– Ну, а папу как зовут?

– Папу нашего зовут Беслан, фамилия Бганба.

– Вы живете в Сухуме?

– Да, в Сухуме, на Новом районе

– Совсем недалеко. Заранее решили, как назвать дочку?

– Нет. Нет, вообще, вы знаете… У нас среднюю зовут Валерия. Отец так назвал, потому что у его отца имя – Валерий. И вот в честь его хотели что-то похожее. И вот сейчас хотели что-то такое, чтобы сочеталось, но ничего не нашли. Был вариант, старший сын предлагал назвать ее Наэлия.

– Как?

– Наэлия. Ну, Валерия – Наэлия. Но все стали возражать: мы в Абхазии живем, мы абхазцы… И дедушка ее вчера позвонил и говорит: «Давайте назовем Саломея». Ну, у нас, вы сами знаете наш менталитет, когда старший просит, то… ты уже не вправе отказать, даже если очень хочется как-то по-другому...

– Ясно. Ну, и, наверное, спасибо Кану Валерьевичу, который…

– Да, это вообще отдельная часть этого сюжета. Это не то что «спасибо», а очень даже… десять раз «спасибо» за его внимание, за отношение такое – не только лично ко мне, а ко всему городу. Думаю, не только я одна довольна. Он сделал то, что никто не делал за 25 лет в нашем маленьком городке. Он поднял настроение всем. Мне очень хотелось вчера ему это сказать, но постеснялась. Он официально зашел к нам в палату и десять раз поблагодарил… Хотя это мы должны были его благодарить, но…

– Спасибо за беседу.

– С Новым годом!

– Поздравляю вас еще раз. Всех благ вам от души. Чтобы Саломея росла красивой, здоровенькой, счастливой!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия