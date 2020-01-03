Молитва за патриарха и другие итоги новогодней абхазской недели

На этой неделе девятнадцатый год превратился в двадцатый, и эта самая громкая новость заполнила собой все информационное пространство. Однако накануне Нового года (так уж получилось, что сессии парламента в Абхазии проходят всегда накануне Нового года) депутаты приняли бюджет страны и утвердили кандидатуры на должности прокурора и председателя Нацбанка. Судя по дружному голосованию за Беслана Барателия, работой НБ народные избранники довольны. Впрочем, и кандидатура столичного прокурора Алхаса Агумава, предложенная генеральным прокурором Адгуром Агрба, также не вызвала у депутатов никаких вопросов. Некоторые возражения возникли при принятии государственного бюджета, и семь депутатов даже покинули заседание сессии в знак протеста. Но оставшихся народных избранников вполне хватило для прохождения бюджета в окончательном чтении.

Главная особенность бюджета 2020 года – повышение пенсий для граждан страны, не получающих пенсии другого государства, на 100%. Чтобы не вводить никого в заблуждение процентами, сообщу, что пенсия граждан Абхазии в 2020 году составит 2 500 рублей. Но если вы, к примеру, получаете российскую (советскую) пенсию, то сумма эта уменьшится до пособия в размере 500 рублей.

Напомню, что прожиточный минимум в Абхазии составляет чуть больше 7 000 рублей. В эту сумму входят: стоимость продовольственных товаров, которая составляет около пяти тысяч рублей, непродовольственных – до 1 500 тысяч и платные услуги, налоги и обязательные платежи до одной тысячи рублей. В пересчете на кукурузную муку повышенной пенсии хватит на 25 килограмм, в пересчете на картошку около 80 килограмм. Но лучше считать в мандаринах, тогда получится, как минимум 100 килограмм.

Этот размер пенсии, которую было бы правильней назвать социальным пособием, будут получать учителя, медики, журналисты и так далее. Однако у нас есть категории пенсионеров, для которых размеры пенсий вполне сопоставимы с прожиточным уровнем не только Абхазии, а порой и какой-нибудь европейской страны – это и сами депутаты парламента всех созывов, таможенники, судьи, прокуроры и так далее. Об этой несправедливости много говорилось на сессии парламента, но, понятно, что никакого решения принято не было. Народные избранники констатировали факт социального неравенства и разошлись, тем самым еще раз подтвердив народную мудрость – сытый голодного не разумеет.

Однако вернемся к Новому году. Поздравительными телеграммами обменялись президенты и премьеры Абхазии, России, Южной Осетии, Сирии и так далее. Смысл пожеланий я пересказывать не буду. Остановлюсь лишь на министре иностранных дел Абхазии и патриархе Грузии. Так как грузинский Илия Второй в своем предновогоднем обращении обратился к Путину с призывом «закончить оккупацию» Абхазии и Южной Осетии. На что министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обвинил грузинского священника в лицемерии и напомнил, как в 1992 году он призывал грузинских солдат убивать абхазов и осетин. В Абхазии ответ министра иностранных дел иронично назвали предновогодней молитвой за патриарха Грузии. «Да простит Вам Господь Ваше лицемерие...» – написал Кове на своей странице в Facebook.

Президент Рауль Хаджимба в своем новогоднем обращении отметил достижения уходящего года – восстановление морского сообщения, подписание соглашения о возобновлении работы сухумского аэропорта и подготовка к модернизации Вооруженных сил Абхазии. Президент призвал все политические силы к единству в судьбоносных для страны вопросах.

Новогоднюю ночь многие жители столицы встретили на площади Свободы. Салюты, концерт, каток и различные развлечения собрали у главной елки страны несколько тысяч человек. Больше всего радовались дети, для которых на площади установлен искусственный каток. Не обошлось и без вандалов – в ночь на первое января неизвестные обезглавили гипсовую фигуру Санта Клауса на набережной города. В администрации города не стали разбираться, кто оставил символ Нового года без головы, и демонтировали инсталляцию.

В новогоднюю ночь в Абхазии родилось пятеро детей – четыре девочки и один мальчик. Первенцем 2020 стала девочка.

К другим новостям недели и Нового года. Сухумский городской суд избрал меру пресечения два месяца для Дато Ахалая, который подозревается в убийстве трех человек на сухумской набережной 22 ноября.

Ранее, 17 декабря 2019 года, в отношении его брата Демура Ахалая сухумским городским судом также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Напомню, что еще один подозреваемый Эрик Чкадуа прокуратурой Сухума объявлен в розыск 9 декабря.

Последние дни старого и первые дни нового года были отмечены туристическим бумом. Туристы приехали погреться на абхазском солнышке, посмотреть на зимнюю Рицу и поиграть в снежки на курорте Ауадхара. Кстати, на заснеженную Ауадхару в эти дни поднимаются и местные жители, которым на Новый год всегда не хватает снега.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия