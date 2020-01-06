Землю – инвестору, деньги – чиновникам

Экономика в переводе с древнегреческого означает «правила ведения домашнего хозяйства». Словари толкуют этот термин как «хозяйственную деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления». То есть экономика – это, прежде всего, отношения. Вот с точки зрения этих самых отношений и подведем экономические итоги года в Южной Осетии.

Анатолий Бибилов буквально в первые дни своего президентства провозгласил в качестве главного приоритета пересмотр отношений с хозяйствующими субъектами, создание инвестиционно привлекательной республики через прозрачные отношения, через внятные правила игры, налоговые льготы.

17 декабря прошлого года Анатолий Ильич заявил, что задача выполнена:

«Ни один инвестор не может быть недовольным созданными для них условиями в республике», – отметил он.

И это правда, потому что все внешние инвесторы, а он говорил в первую очередь о них, заходят в республику на особых комфортных условиях или, если следовать определению экономики, на основании особых отношений.

Но вот что обнаружилось – эти особые, благоприятные для развития хозяйственной деятельности отношения носят избирательный характер. Они недоступны для большинства местных предпринимателей, а иногда просто вступают с ними в конфликт.

Бывший депутат югоосетинского парламента Роланд Келехсаев вывел свою градацию инвесторов, как он говорит, без претензий на экономический анализ, но исходя из простых интересов местного жителя. Роланд Келехсаев делит этих привилегированных инвесторов сторонних, или формально сторонних, на три категории:

«Первая категория, когда инвестор создает в республике рынок сбыта для местного мелкого производителя. Например, мясокомбинат, сырзавод или винзавод, которые могут скупать у населения виноград, молоко и мясо, тем самым стимулируя здешних фермеров к увеличению производства. Вторая категория – это инвесторы, которые создают рабочие места никому не в ущерб, не разоряя мелких предпринимателей. Здесь приведу как пример швейную фабрику, она не создает конкуренцию на местном рынке и при этом дает зарабатывать на жизнь многим семьям. Третья категория инвесторов занимает местный рынок, выдавливая из него местных предпринимателей, или забирает у них средства производства (например, землю), государственные контракты, подряды и т.п. Эта категория вызывает возмущение у населения».

Именно эта третья категория инвесторов сделала главные экономические итоги прошедшего года. Конфликт интересов между ними и местными предпринимателями проявил все изъяны тех самых правил игры, о которых говорил Анатолий Бибилов в начале срока, и которые, как оказались, менее всего распространяются на собственные хозяйствующие субъекты.

Первый конфликт обозначился в начале сентября, когда правительство Южной Осетии внесло изменения в постановление 2010 года о запрете вырубки хвойных пород древесины и вывоза круглого леса и пиломатериалов за пределы республики. Эти поправки предполагают снятие запрета на рубку и вывоз бука.

За этой новостью сразу последовал другая, из которой стало ясно, под чьи интересы правительство вдруг решило пересмотреть свое отношение к разработке бука. Торгово-промышленная палата республики сообщала о некой российской компании «Модульные технологии Осетии», которая построит к северу от Цхинвала лесокомбинат. На предприятии будут производить евродоску, мебельные заготовки и паркетную доску для их последующего экспорта в Сирию и Россию. В качестве сырья будут использовать только бук. Компании выделятся квота в размере 32 тысяч кубометров в год. Кому принадлежит компания, палата не сообщила, а между тем она единственная получила квоту на разработку и экспорт бука, причем без всякого конкурса, тендера, а это автоматически вызывает подозрения в коррупции.

По Цхинвалу поползли слухи. Между тем все эти годы многие местные предприимчивые люди хотели заняться лесом, но им отказывали под предлогом или по причине того, что бук в республике рубить нельзя – порода на грани исчезновения. Например, в январе за девять месяцев до этого в Министерство экономики обращалась группа предпринимателей, среди которых был и общественник Тимур Цхурбати.

По его словам, предложение было обосновано. Предполагалось, что предприятие будет оснащено современным оборудованием, которое будет обрабатывать перестойный лес (к его порокам относятся внутренние радиальные трещины в стволах от комля до кроны). Предприниматели брали на себя обязательства за каждое срубленное дерево посадить два, а часть прибыли отчислять на какое-то благое дело, например, на нужды образования, но им отказали:

«Почему этой российской компании рубить бук можно, а местным нельзя? Это, скорее всего, какая-то новая коррупционная схема. Давайте проведем тендер и посмотрим, кто предлагает лучшие условия. Если они, то пусть они работают, но если мы, то почему все им?»

На этом список претензий не заканчивается. Эти так называемые вложения, считает Тимур Цхурбати, менее всего похожи на инвестиционную деятельность. Варяги строят не на свои деньги, а на льготные кредиты, предоставляемые Россией на развитие предпринимательства в республике. Говорит Тимур Цхурбати:

«Это не первый проект. У нас уже построен мясокомбинат, который не работает. Начали строить базальтовый завод. До половины построили и встали. Думаю, он вряд ли будет достроен. Из ста сорока миллионов освоено шестьдесят, а восемьдесят куда-то исчезли. Получается, деньги вбухали в ничто, но ведь эти же восемьдесят миллионов кто-то куда-то дел? Хорошо, чтобы я ошибался, но почему какой-то российской компании дают, а местным отказывают? А у этих местных ребят уже есть сбыт, есть опыт, они уже пилили этот бук. Вот это мне непонятно. Люди просто устают от этой безысходности».

Вторая история про отношения, которая сделала экономические итоги года. 29 ноября жители Знаурского района направили в парламент Южной Осетии письмо с просьбой защитить их земельные угодья от инвестора, которому передают все пахотные земли:

«Мы, жители Знаурского района, крайне обеспокоены информацией, подтвержденной министром экономики Бекоевым и другими чиновниками о том, что 450 га пахотных земель от села Аунеу до границы передаются в чужие руки. Передача этих земель в чужие руки приведет к лишению средств к существованию жителей сел Аунеу, Тулджыта, Мугут, Чорбаули, всего 180 семей. Они вынуждены будут покинуть родные места, села опустеют…»

У этих крестьян землю отобрали дважды. Первый раз в 2011 году, во времена товарища Бровцева, когда затеяли стройку животноводческого комплекса и под него забрали всю местную пашню – 1500 гектаров. Комплекс так и не достроили, а пока он не построен, местным дают землю в краткосрочную аренду на один год. Это значит, что крестьянин не может вложить в нее ни больших трудов, ни средств, потому что в любой момент землю заберут. Иными словами, с формальной точки зрения он – неэффективный арендатор.

Поэтому государство решило отобрать у него землю во второй раз – заключило договор аренды на 25 лет со сторонним инвестором. Передало ему землю под плантации фундука. Опять третья категория, по определению Келехсаева. По сути, крестьянам в село посадили землевладельца, а их оставили без перспективы на приличную жизнь.

Их уверяют, что инвестор социально ответственный, он создаст для них рабочие места. Крестьяне говорят, что им нужно не это. Они на своей земле мечтают о другом, но президент Бибилов твердо заявил, что он уже все решил и по-другому не будет.

«Несмотря на определенные трудности, с которыми столкнулись предприниматели, изъявившие желание высадить в Знаурском районе фундук, этот проект состоится. Он социально-ориентированный, и эту позицию пытаются донести инвесторы до населения, и большая часть относится с пониманием. Вообще, у нас складывается непонятная ситуация: заходит инвестор в Южную Осетию – в него кидают камни, не заходит – камни летят в руководство. И из этого вопроса хотят сделать резонансную ситуацию, и опираются, к сожалению, на маленькие проблемы», – цитирует Анатолия Бибилова информагентство «Рес».

Не нашли крестьяне понимания и в парламенте, куда они обратились за помощью. 19 декабря в законодательном органе состоялась трехсторонняя встреча с участием делегации сельчан, инвестора, генерального директора компании «Аланти бундор» Алана Татарова и депутатов. Жители района говорили о проблемах землеотвода, то есть об отношениях крестьянина и государства. А им отвечали про экономическую эффективность и добросовестность инвестора. Их выслушали, но не услышали, говорит депутат парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева:

«Во всех вопросах, связанных с земельными отношениями, приоритетное право должно быть за местными жителями. Они там живут, поэтому они имеют больше прав, чем кто-то со стороны».

Среди тех, к кому сельчане обратились за помощью, и правозащитник Фатима Маргиева:

«У нас есть свои традиционные формы землепользования, когда в местах постоянного проживания каких-то фамилий за ними закрепляются земельные участки. Такое землепользование у нас было всегда, и трогать его нельзя.

Сейчас из-за сокращения Министерства обороны многие остались без работы. У них была надежда заняться крестьянским трудом. Но власти вместо того, чтобы передать им землю в аренду, отдают пашню инвестору. Фактически людей сгоняют с земли».

По закону земля в собственности государства. Когда в республике шел процесс гармонизации местного законодательства с российским, рассматривалась возможность приятия частной собственности на землю по российскому примеру. Но тогда от этого отказались. Аргументация звучала такая: чтобы защитить небогатого местного жителя от захвата земель инвесторами. Дескать, все угодья скупят богачи, а местные останутся батраками на своей земле.

Только в результате получилось так, что теперь чиновник стал распоряжаться землей, как своей, а крестьянин так и остался без права на будущее. Вот такая история про «правила ведения домашнего хозяйства».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия