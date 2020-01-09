Протоиерей против президента

Состояние здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе вызывает тревогу у Народного защитника Грузии Нино Ломджария. По ее оценке, в тюремной больнице он не получает адекватного лечения. В связи с этим родные осужденного священнослужителя намерены потребовать отсрочки наказания до его выздоровления.

Сторона защиты осужденного протоиерея готовит два обращения в суд. По словам его брата – Торнике Мамаладзе, одно касается отсрочки наказания. Как он говорит, отсрочка необходима для того, чтобы священнослужитель смог получить полноценную медицинскую помощь, в которой остро нуждается. А второй иск – против президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в преддверии Рождества заявила, что Мамаладзе миловать не намерена, при этом весьма своеобразно это аргументировала:

«Сейчас самое главное – это здоровье моего брата. Нам не оставили другого выхода, перекрыли все пути, в том числе и президент. Мы подготовим иск, чтобы отсрочить наказание, и чтобы мой брат мог начать лечение в соответствующем учреждении, где есть адекватные врачи. Кроме того, мы готовим еще один иск – против президента. Этот человек, т.н. президент, нарушил презумпцию невиновности в отношении моего брата, и я полагаю – намеренно. Она обвинила его в (попытке) убийства патриарха, что является полным абсурдом (Мамаладзе осужден за попытку убийства секретаря патриарха – Шорены Тетруашвили). Наш иск именно этого и касается – нарушения презумпции невиновности и ущемления чести и достоинства моего брата».

6 января, в день, когда рождественское чудо не произошло, Георгий Мамаладзе начал голодовку. Его главным требованием была встреча с Народным защитником, и накануне вечером она состоялась. Нино Ломджария провела с осужденным священнослужителем в общей сложности около трех часов. По завершении визита омбудсмен заявила, что Мамаладзе внял ее просьбе и голодовку прервал. Впрочем, Ломджария убеждена, что протоиерей не получает необходимую медицинскую помощь:

«Состояние его здоровья меня очень тревожит. То, что я увидела сегодня, – однозначное отсутствие какого-либо прогресса. Его состояние ухудшается. Это информация, в том числе, и от его лечащего врача. По его (Мамаладзе) словам, для него сейчас наиболее приоритетен вопрос его здоровья, возможность получить адекватное лечение. Он просит помощи именно в этом аспекте (…) Я, конечно, согласна с тем, что ему действительно нужна медицинская помощь, а та помощь, которая ему оказывается сегодня, – прогресса не дает», – заявила Нино Ломджария.

В тюремной больнице сегодня побывал и священник Андрия Сария. Он причастил осужденного протоиерея и также высказал опасения по поводу состояния здоровья Мамаладзе.

«Главной темой разговора была его болезнь. Разумеется, ожидания относительно помилования у него были, но не настолько, чтобы он был уверен в этом. Он осознает реальность. Но он не ожидал, что в конечном счете окажется в таком положении. Что касается состояния здоровья – я могу только подтвердить то, что уже сказали другие, в том числе Народный защитник: это значит просто обречь человека (на смерть). Как со стороны Церкви, так и со стороны правительства. Это мое личное ощущение. Ему необходимо серьезное лечение. Это должна обеспечить церковь, которая говорит, что заботится о каждом члене паствы. Отец Георгий не является человеком, борющимся с Церковью, он не враг Церкви», – сказал отец Андрия после встречи с осужденным протоиереем.

Брат Георгия Мамаладзе также обещает, что вскоре общественности будут представлены доказательства, указывающие на проблемы внутри Церкви. Речь, по словам Торнике Мамаладзе, идет об обстоятельствах, касающихся морального облика священнослужителей высокого ранга, а также о различных финансовых махинациях.