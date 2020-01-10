Абхазская неделя: переворот, безвластие и цена посредничества

Новый год начался в Абхазии с государственного переворота. В первый рабочий день, 9 января, оппозиционные силы вывели на площадь перед администрацией президента некоторое количество своих сторонников. Далее события развивались стремительно. Вдохновленные присутствием участника боевых действий в Донбассе, этнического абхаза Ахры Авидзба, и не заморачиваясь на пламенные речи, собравшиеся начали штурмовать здание администрации. Деревянными лестницами были выбиты все окна и двери на первом этаже. К трем часам дня, не встретив никакого сопротивления со стороны правоохранительных органов и сотрудников ГСО, митингующие вошли в здание правительства и администрации президента.

Президент Рауль Хаджимба и администрация главы государства покинули учреждение и обосновались в официальной резиденции на окраине столицы.

Уже после захвата комплекса правительственных зданий в Абхазию из Москвы прибыл депутат парламента Аслан Бжания, который взял на себя функции лидера оппозиции. Вечером в парламенте прошло внеплановое заседание, на котором 19 депутатов приняли обращение к президенту Раулю Хаджимба. В нем содержится призыв сложить президентские полномочия. Заседание парламента прошло без участия спикера Валерия Кварчия и десяти депутатов.

Глава государства ответил на обращение парламентариев призывом начать переговоры и сообщил о готовности объявить чрезвычайное положение. Никаких изменений с тех пор не произошло, и сегодня в стране полное безвластие.

Митингующие, которые провели ночь в комплексе правительственных зданий, не пустили на рабочее место главу правительства – премьер-министра Валерия Бганба. Ими разграблены все кабинеты – пользователи соцсетей выкладывают фотографии со сломанными дверями, мебелью, перевернутыми шкафами и выражают свое неприятие варварских действий сторонников оппозиции.

По информации различных источников, из кабинета президента похищена сабля первого президента Владислава Ардзинба, деньги из сейфа главного бухгалтера, оружие, хранившееся в оружейной комнате. По словам секретаря Совета безопасности, ведутся переговоры о возврате оружия, и пять единиц огнестрельного оружия уже удалось вернуть.

Надо отметить, что детонатором событий 9 января стало убийство воров в законе – Алхаса Авидзба и Астамура Шамба – на набережной Сухума 22 ноября. В результате стрельбы погибла и официантка Доминика Акиртава, обслуживавшая столик, за которым сидели Авидзба и Шамба. Убийство стало поводом для проведения митинга, который прошел в Сухуме 2 декабря и на котором уже упомянутый мной в связи с захватом здания администрации Ахра Авидзба потребовал от руководства страны отправить в отставку министра внутренних дел Гарри Аршба. Совет безопасности принял решение об отставке министра внутренних дел и генерального прокурора.

Сотрудниками правоохранительных органов задержаны три человека, которые подозреваются в участии в преступлении, совершенном 22 ноября. Это братья Ахалая и житель Сухума Аслан Блабб. Объявлен в розыск еще один подозреваемый – Эрик Чкадуа. Задержание Дато Ахалая, который работал в службе охраны государственных органов власти, стало поводом для обвинения правоохранителей в «предвзятости» при проведении расследования.

8 января Генеральная прокуратура выступила с заявлением, в котором отмечалось, что расследование всех уголовных дел производится в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. «Никаких приоритетов для расследования того или иного уголовного дела у руководства прокуратуры нет», – заявили в ведомстве.

8 января Генпрокуратура ответила на еще одно обвинение оппозиционных сил, связанное со следствием по делу депутата Аслана Бжания, который, по версии оппозиции, был отравлен в Россию накануне выборов – 17 апреля 2019 года. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что большинство лиц, вызванных в Следственное управление повесткой, в том числе и сам Аслан Бжания, для дачи объяснений не явились. «Вышеизложенное дает основание полагать, что весомыми аргументами, подтверждающими факт умышленного отравления Аслана Бжания, они не располагают», – говорится в информации, представленной пресс-службой Генеральной прокуратуры.

А 9 декабря на суде по иску бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии по выборам президента Ахра Авидзба призвал сторонников бывшего кандидата в президенты Квициниа к штурму президентской администрации. И никого не интересовало то, что суд удовлетворил ходатайство истца о смене состава судей.

Сегодня ситуация в стране сложная – здесь смешались политические, финансовые и криминальные интересы. Вероятно, что некоторым не по душе и закон по борьбе с организованной преступностью, направленный президентом в парламент. Сейчас стороны призывают на помощь своих единомышленников, и число людей, собравшихся перед комплексом правительственных зданий, растет на фоне призывов о недопущении противостояния. В 8 часов утра с обращением к народу выступил лидер оппозиции, депутат Аслан Бжания, который призвал студентов, врачей, рабочих, водителей поддержать митингующих и свергнуть власть.

Количество сторонников власти и оппозиции перед зданием правительства увеличивается. Министр финансов Джансух Нанба сообщил сегодня, что по распоряжению премьер-министра Валерия Бганба введены «определенные ограничения на финансовые операции» и если ситуация не будет урегулирована, то возникнут проблемы с выплатой заработной платы, пенсий и пособий. Нанба также отметил, что сложная внутриполитическая ситуация может повлиять на финансирование проектов по Инвестпрограмме. Министр иностранных дел Даур Кове считает, что происходящие события несут угрозу для государственности и негативно скажутся на имидже страны.

Прогнозировать дальнейшее развитие событий достаточно сложно. Скорее всего, законные пути решения вопроса организаторов переворота не устроят. Так как президент отказался добровольно сложить с себя полномочия, то для объявления импичмента парламенту необходимо выдвинуть обвинения против главы государства и доказать их правомочность в суде. Таких аргументов у депутатов нет. Я уже не говорю о том, что за импичмент надо проголосовать 2/3 голосов (напомню, что за обращение парламента к президенту с призывом сложить с себя полномочия проголосовало 19 депутатов из 35).

В случае «добровольной» отставки, которая предусмотрена Конституцией, до проведения новых выборов обязанности президента должны исполнять чиновники в следующей последовательности: вице-президент, премьер-министр, спикер парламента. Ни одна из этих фигур не устраивает оппозицию, а следовательно, надо искать «политическое» решение, которое, без сомнения, будет противоречить закону. Это означает переговоры, для которых нужны посредники, модераторы. Раньше эту роль в нашем обществе выполняли старейшины, но этот институт давно дискредитировал себя, и сторонам остается надеяться лишь на «третью силу». И она скоро пребудет в столицу Абхазии в лице заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Не сомневаюсь, что стратегическому партнеру, который финансирует большую часть бюджета Абхазии, удастся посадить стороны за стол переговоров. Единственное, что меня беспокоит, – у данного переговорщика есть и свои интересы, связанные, прежде всего, с проектами по продаже недвижимости иностранцам и по добыче нефти, которые, по мнению общественности, не соответствуют нашим национальным интересам. Думаю, что при любом варианте «перемирия» львиная доля дивидендов достанется посредникам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия