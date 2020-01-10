Абхазские оппозиционеры забаррикадировались в президентском дворце

В Сухуме со вчерашнего дня идут акции протеста; представители оппозиции, которые захватили здание администрации президента, требуют отставки Рауля Хаджимба и назначения новых президентских выборов. Накануне вечером парламент обратился к главе государства с предложением о добровольном сложении полномочий. (19 из голосовавших поддержали постановление об этом, четыре были против, один – воздержался.)

В двенадцатом часу ночи пресс-служба президента распространила заявление, в котором говорилось:

«Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель – избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны. Представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле. Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам. Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров».

Сегодня с утра участники протестной акции, которые находятся внутри здания администрации президента, забаррикадировались в нем и блокируют подходы к нему, не пропустили в рабочий кабинет премьер-министра Абхазии Валерия Бганба. Один из организаторов акции Ахра Авидзба сказал журналистам:

«У нас одна точка зрения – мы хотим, чтобы соблюдалась Конституция, где написано, как должны состояться президентские выборы. Они не состоялись. Назначение внеочередных выборов главы государства – это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же «ногами вперед», по-другому никак».

Информацию о том, что вошедшие в здание вскрыли оружейную комнату и раздали содержимое своим сторонникам, Авидзба опроверг:

«Мы были одними из первых, кто зашел в здание, и мы видели, что оружейная комната уже была вскрыта. Я предполагаю, кто мог взять оттуда оружие, чтобы обвинить в этом нас. Когда они уходили, они взяли, что могли».

В первом часу дня первый вице-премьер правительства Даур Аршба обратился к собравшимся перед зданием кабмина по улице Лакоба сторонникам действующей властной команды и объявил, что митинг сторонников власти будет в 15:00. Он попросил пришедших обзвонить своих родственников и знакомых, чтобы те присоединились к акции.

Я приехал туда к трем, но митинг долго не начинался. В ожидании его прошелся за угол комплекса правительственных зданий и увидел стоящих там перед зданием администрации президента сторонников оппозиции. От сторонников власти их отделяло метров двести, и никто из представителей обоих лагерей не испытывал желания вступать с оппонентами в контакт.

Когда появился Даур Аршба, он предложил собравшимся по улице Лакоба пройти в большой зал на первом этаже кабмина. Здесь было намного теплее и комфортнее, чем на улице. В зале, по консолидированному мнению пришедших сюда журналистов, собралось около двухсот человек. Примерно без пятнадцати четыре вечера митинг, а точнее собрание сторонников власти началось. Аршба в течение минут 15-ти информировал собравшихся о происходящих событиях на абхазском языке, а потом попросил их остаться и ждать поступления новых сообщений. Я попросил его вкратце изложить сказанное им для «Эха Кавказа» на русском языке. Аршба сообщил:

«Ну, мы проинформировали людей о том, что сегодня президент и правительство, руководство страны продолжают свою деятельность, все структуры власти функционируют. Возможно, не в том режиме, как это должно быть. Но насколько возможно в условиях насильственного захвата одного из административных зданий, президент продолжает руководить страной, управлять процессами в государстве. Однозначно отношение к тому, что произошло, – отрицательное, в силу того, что это насильственный захват административного корпуса. И мы, руководство страны, считаем эти действия, естественно, незаконными, неконституционными. Мы дали информацию о том, что в данный момент проходит судебный процесс по иску бывшего кандидата в президенты Квициниа, но сторона президента считает, что это заседание проходит с нарушением конституционных норм, поэтому руководство страны туда своих представителей не послало. В силу вот этих нарушений. И, естественно, скорее всего, решения суда не будут признаны (нами) законными.

– А в чем состоят нарушения этих норм?

– В первую очередь это касается вопроса оповещения стороны. И потом новый состав судей рассматривает – у него должно было быть время для изучения дела».

Мы заговорили об ожидаемом приезде в Абхазию из Москвы Рашида Нургалиева, и Аршба сказал:

«До Нургалиева уже была делегация представителей администрации президента Российской Федерации, была их встреча с президентом Абхазии. Я могу комментировать с его слов, лично я не присутствовал. Но речь идет о том, что Россия признает действующего президента Рауля Джумковича Хаджимба, а действия тех, кто пришел, захватил здание администрации, ни в какие рамки, ни в какое законное русло не может входить».

Около шести вечера в Абхазию прибыл заместитель главы Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Планируется его встреча с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия