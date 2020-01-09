Дождь, суд, штурм президентского дворца

Сегодня, в первый в Абхазии рабочий день 2020 года, в Верховном суде республики в 12 часов продолжилось слушание кассационной инстанции, рассматривающей жалобу Алхаса Квициниа на решение суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии.



Напомню, что 8 сентября прошлого года в Абхазии прошел второй тур очередных президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов. 11 сентября Квициниа обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд Абхазии, ссылаясь на то, что, согласно статье 19 закона о выборах президента РА, победитель второго тура должен набрать больше другого кандидата плюс голоса, поданные «против всех», а Хаджимба набрал голосов меньше этой суммы. 20 сентября Верховный суд отказал в иске Квициниа. 18 декабря началось заседание кассационной инстанции ВС, но оно было отложено на двадцать дней по ходатайству представителя ответчика в связи с необходимостью ознакомиться с дополнением к своей кассационной жалобе, которое истец Алхас Квициниа направил 6 декабря, и подготовить возражения.

18 декабря в зале суда присутствовал прилетевший из Москвы, прервав курс лечения, лидер объединенной оппозиции Аслан Бжания, но сегодня его не было. В зале присутствовал истец – Алхас Квициниа, его представляла адвокат Инга Габилаиа. Сторону ответчика представляли юрист Гиви Габния, адвокаты Марина Тания и Кристина Габелия, первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба. Здание суда охраняли сотрудники СОБРа.

Инга Габелаиа выступила ходатайством об отводе судьи Романа Кварчия. Она напомнила, что с таким же ходатайством выступала на предыдущем заседании, мотивировав его тем, что у этого судьи истек срок его полномочий, но тогда другие судьи кассационной инстанции – Тимур Тарба и Лия Адлейба – отказали в его удовлетворении, объяснив, что квалификационная коллегия судей не прекращала полномочий Кварчия. Сегодня адвокат ходатайствовала об отводе по другому основанию:

«А именно: из-за невозможности его участия в деле в виду личной заинтересованности. Согласно пункту 1 части 3 статьи 39 этого же кодекса, судья не может участвовать в рассмотрении этого же дела, если он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе административного дела. А часть 2-я этой же статьи исключает участие судьи в рассмотрении дела, если имеются обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в его объективности и беспристрастности. Если учесть, что дальнейшее пребывание Кварчия в должности судьи напрямую зависит от президента Республики Абхазия, который, в соответствии с конституционным законом о судебной власти, вправе без объяснения причин не внести кандидатуру судьи на рассмотрение парламента, а также то, что решение о рекомендации судьи Кварчия принимается ККС, то есть квалификационной коллегией судей, в состав которой входят участники данного процесса, а именно Дмитрий Шамба, полагаем, что судья Кварчия лично заинтересован… что, безусловно, может оказать воздействие на его позицию по делу, имеющему судьбоносное значение для страны».

Представители стороны ответчика выступили с доводами против удовлетворения ходатайства, Инга Габелаиа дополнила свою аргументацию, после чего председательствующий на процессе Тимур Тарба сообщил, что суд удаляется в совещательную комнату, и объявил перерыв на час, до полвторого дня.

Участники процесса, журналисты и зрители стали выходить из зала суда, но в какой-то момент остановились, так как навстречу им вошла группа мужчин во главе с прибывшим вчера в Абхазию Героем ДНР Ахрой Авидзба, который громко призвал присутствующих оставить этот судебный процесс и присоединиться к людям, которые, несмотря на сильный дождь, собрались на площадке перед Абхаздрамтеатром. Между ним и одним из лидеров политической оппозиции состоялся такой диалог:

«Почему вы вообще позволили до суда дойти?

– Мы должны использовать все законные методы.

– Вот именно, законные методы! Воля народа, воля народа! Я вас прошу, политики, депутаты, оставьте вы эту движуху, давайте пойдем к своим братьям».

Часть присутствовавших в суде переместилась к «театральной площади», как неофициально называют в Сухуме эту площадку, не раз в последние годы становившуюся местом проведения оппозиционных митингов и сходов. Дождь продолжал лить, почти все стояли под зонтами. Минут через пять после того, как я подъехал к театру, вокруг Ахры Авидзба собрался плотный круг из десятков людей, и он начал говорить в протянутые к нему микрофоны:

«Одно хочу сказать. Вот сейчас с помощью вас к людям обращаюсь: это не акция, это уже крик души, это народ собрался… Сегодня, зная, что вон там суд, мы туда пошли и тоже политикам сказали: «Харэ играть! Выходите, идите сюда. Если завтра на нас грузины в суд будут подавать со своими притязаниями, принц Ольденбургский приедет и так далее, начнется эта вся катавасия по судам, мы что, должны закрыть глаза на то, что наши братья, отцы воевали для того, чтобы мы потом по судам решали вопрос этой многострадальной земли? Сегодня в Конституции черным по белому прописано, и прописано так, что мы сегодня президента не имеем. Не имея президента, а имея какого-то самозванца, наподобие Лжедмитрия, мы имеем одно – хаос».

Далее в своей речи Ахра Авидзба остановился на том, как он приехал в Абхазию:

«И когда я еду вчера и меня останавливают, пытаются задержать, провокацию устраивают… И потом пустили слух, что задержали. Не задержали, потому что там также наши братья стояли. Мы им машины показали, остановились – и все. Поэтому я сегодня одно скажу: мы сегодня не разойдемся. Те, кто нас слышит, видит. Нас погода не напугала. Враг на нас нападет – мы ему не можем сказать: «Подожди по-братски, приди в солнечный день». Сегодня они – враги для своего народа».

И через несколько минут после окончания этой речи собравшиеся оппозиционно настроенные люди направились к расположенному в паре сотен метров комплексу правительственных зданий. Около 13.15 они собрались у здания администрации президента. По разным оценкам, их было уже от пятисот до тысячи. Происходили отдельные стычки между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов. К 13:30 участники акции сломали двери парадного входа в администрацию и сняли ее с петель, стали пытаться проникнуть внутрь здания, но им препятствовали силовики.

Между тем суд удовлетворил ходатайство адвоката истца об отводе судьи Кварчия и объявил, что срок повторного рассмотрения жалобы будет сообщен позже.

После неудачных попыток зайти в здание через двери участники оппозиционного митинга, разбив окна на первом этаже, сумели около половины третьего дня пробраться внутрь и заняли помещения администрации. Президент Рауль Хаджимба покинул тем временем здание.

Парламентарий Илья Гуния заявил, что депутаты парламента Абхазии собираются, чтобы обсудить происходящие события. «Парламент Абхазии должен назначить дату новых выборов президента», – сказал Ахра Авидзба журналистам в здании администрации президента. По его словам, митингующим пришлось на крайние меры пойти, зайти в здание администрации, поскольку Хаджимба к ним не вышел. Авидзба также заявил:

«Здесь были все силовые структуры. Они выполняли свои функции. Мы зашли сюда, чуть потолкавшись, его здесь не увидели, потому что он отсюда выехал, уехал на госдачу. Он не президент. Мы для себя знаем, что он не президент. Он нам не нужен. Нам нужна законность. Мы его отсюда вытеснили. Мы своих разгоряченных сторонников тоже будем выводить. Потому что здесь есть комендатура».

В 16.10 в эфире Абхазского телевидения сообщили, что Совет безопасности Абхазии собирается на срочное заседание. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил СМИ, что продолжает выполнять свои обязанности и не намерен никуда скрываться. «Я нахожусь в Сухуме на рабочем месте в здании органов госвласти», – сказал Хаджимба. По его словам, он проводит мероприятия по локализации происходящих событий.

В шестом часу вечера под председательством спикера Валерия Кварчия началось экстренное заседание парламента Абхазии. Представителей СМИ на него не допустили. Впоследствии спикеру стало плохо, и его госпитализировали в Республиканскую больницу.

Около шести президент Рауль Хаджимба сделал заявление по итогам заседания Совета безопасности: «Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухуме, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности».

Представители оппозиции, которые продолжают акцию протеста у здания администрации президента, ожидают приезда своего лидера Аслана Бжания к восьми вечера. Такое заявление сделал все тот же Ахра Авидзба. Аслан Бжания приехал уже к 19.15.



Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия