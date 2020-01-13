Долгое лечение оказалось врагом хорошего

Служба аудита Грузии обнаружила, что у части препаратов для лечения гепатита, которые были переданы грузинскому Минздраву американскими компаниями, истек срок годности. Цена вопроса – 560 миллионов долларов.

Отчет службы аудита касается 2018 года. Основной причиной частичного срыва программы ликвидации гепатита С служба аудита назвала недостаточный уровень медицинского обследования населения.

Программа поддерживается американским Центром по контролю заболеваний в Атланте, а также фирмой Gilead Sciences. Между правительством Грузии и компанией из США действует соглашение о поставке самых современных медикаментов для лечения гепатита С на сумму в несколько миллиардов долларов в рамках программы «Грузия без гепатита С», стартовавшей в мае 2015 года.

Факт порчи препаратов в то время, когда излечена приблизительно треть граждан, в «Нацдвижении» считают преступлением. Один из лидеров партии Роман Гоциридзе призвал прокуратуру заняться расследованием этого вопроса. По мнению одного из лидеров «Европейской Грузии» Зураба Чиаберашвили, виноваты чиновники Минздрава:

«Программа полностью покрывала стоимость медикаментов, но чтобы начать лечение, пациенту приходилось платить на начальном этапе до 800 лари, что многим было не по карману. И только с августа 2019 года эти процедуры стали полностью бесплатными».

Глава Центра общественного здоровья и контроля заболеваниями Амиран Гамкрелидзе косвенно подтвердил доводы оппозиции, но не признал вины организации. Статистика гласит, что за отчетный период в 16 тысячах выявленных случаев заболевания больные попросту отказались от лечения. Так как министерство запросило эти медикаменты от доноров, они оказались невостребованными. Несмотря на солидную цифру просроченных медикаментов, объем все же не превышает нескольких тысяч доз, так как стоимость медикаментов для одного пациента колеблется в районе 140 тысяч долларов. Отсюда и погрешность, которой не удалось избежать:

«Прозвучала цифра 560 миллионов долларов, и многие попытались манипуляциями ввести население в заблуждение. У нас всегда должен быть стратегический запас, так как мы излечиваем в месяц от одной до полутора тысяч человек. Это не бюджетные деньги, а донация или рыночная цена медикаментов».

По словам председателя неправительственной организации «Помни Гиппократа» Марины Берадзе, несмотря на претензии оппозиции, программа обречена на успех:

«Это один из самых успешных проектов в истории медицины Грузии и всего человечества, и говорить на основании заключения службы аудита о провале программы считаю неправильным. У американских партнеров не возникало сомнений в компетенции нашего Центра контроля над заболеваниями, иначе бы они высказали свои претензии. Необходим постоянный скрининг населения по выявлению новых случаев заболеваний, поэтому Минздрав должен продолжить самым активным образом этим заниматься. Практика показала, что необходимо активное информирование населения, многие люди по ряду причин отказались от участия в программе, отсюда и возможная погрешность в распределении медикаментов».

У специалиста по вопросам управления и политики здравоохранения Серго Чихладзе свой взгляд на сбой программы: по словам специалиста, несмотря на неплохой старт в 2016 году, окончательная цель не достигнута, так как, по прогнозным данным, для полного искоренения (элиминации) гепатита С было запланировано излечение как минимум 120 тысяч граждан:

«Сейчас главное – спасти программу. Она рассчитана до конца 2020 года, и за этот срок даже теоретически невозможно излечить всех пациентов. Думаю, американские партнеры продлят действие программы еще на четыре года, чтобы выйти на положительный результат. Однако, если проблема с менеджментом не будет решена, через три года мы получим ту же картину. В этом случае деньги попросту будут выброшены на ветер».

Согласно поступившей из Минздрава информации, просроченные медикаменты уже списаны и подлежат возвращению донорам.