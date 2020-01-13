Любимые грабли министра Лалиевой

Сердобольная соседка, которая в субботу вечером проводила к моему дому почтальона, радостно сообщила новость, что мне несут письмо. «Прокуратура, МВД, КГБ?» – в шутку спросила я, выйдя за порог. «Нет, суд», – ответила запыхавшаяся при подъеме женщина. Расписываясь в получении, я проворчала что-то вроде «Господи, им не надело?!» Югоосетинский почтальон заговорщически вторил: «Да вы же знаете, они (власти) как вцепятся в одного человека…»

В повестке сообщалось, что министр юстиции Залина Лалиева подает на меня иск о возбуждении уголовного дела, а я, соответственно, наделена статусом «обвиняемая».

Интрига разрешится 15 января, когда, наконец, мне объяснят, за что высокопоставленный чиновник решила наказать журналиста. Все последние месяцы уже прошлого года жизнь и кипучая деятельность этого министра не сходили со страниц медиа и эмоционально обсуждались в обществе. А если бы в Южной Осетии была учреждена премия «самое упоминаемое лицо года», то Залина Лалиева, несомненно, стала бы ее лауреатом.

Ситуация в цхинвальской исправительной колонии и инициирование в отношении министра вотума недоверия сделали ее чиновником «на слуху». Отставки удалось избежать благодаря незначительному перевесу при голосовании в парламенте.

После этого в депутатской среде заговорили о намечающихся акциях возмездия для повышения самооценки проштрафившихся министров. Первый пробный шар был запущен в депутата парламента от «Народной партии» Джабо Медоева. Генпрокуратура Южной Осетии направила парламенту представление о лишении его неприкосновенности и возбуждении уголовного дела. Якобы депутат подвозил куда-то находившегося в розыске Андрея Кабисова. Претензии прокуратуры Медоев назвал необоснованными, а 26 декабря его коллеги дружно проголосовали против запроса Генпрокуратуры. Джабо Медоев был одним из тех двадцати депутатов, которые настаивали на вынесении вотума недоверия министру юстиции Залине Лалиевой и главе МВД Игорю Наниеву. Солидарность парламентариев дала понять «мстителям», что двадцатку наказать не получится.

Видимо, в новом году они с новыми силами взялись за реабилитацию изрядно пошатнувшейся репутации. На сей раз начали с жалобы на журналиста, который освещал скандальные процессы в течение не одного месяца, рассказывая аудитории о резонансном деле. У журналиста нет коллег-поддержантов в количестве двадцати человек, рядом с ним не стоят десять крепких омоновцев, поэтому (предполагаю, так работает их логика) надо вновь наступить на любимые грабли. И достойно встретить ближайшие календарные дни.

Госжурналисты рассказывают о телефонной перепалке с министром Лалиевой, которая после итоговой пресс-конференции была глубоко возмущена тем, что в отдельную новость вынесли ее комментарий об инциденте в тюрьме. Впрочем, сотрудники местных СМИ, как ни крути, – свои. На них всегда можно надавить, найти управу. Борьба с теми, кто «не свой», куда приятнее чиновничьей душе, ведь результат этого противоборства всегда можно откорректировать и предугадать.

Вспомнила свою недавнюю депортацию из аэропорта Киева. Увидев удостоверение сотрудника Радио Свобода, меня тут же отвели на допрос под две камеры, а сидящий позади сотрудник спецслужб, который дотошно ковырялся на сайте радиостанции, судя по всему, и повлиял на решение не впускать меня в страну. Я подумала тогда, что выбрала профессию, при которой ты никогда ни для кого не будешь «своей». И запись под камеру, и допрос, и выдворение в сопровождении вооруженных сотрудников СБУ прошли для меня безболезненно. Мне все время хотелось сказать: ребят, вы еще не знаете, что со мной делают «свои», так что это представление я как-нибудь переживу.

Чего министр Лалиева, судя по всему, не смогла предугадать, но легко прогнозируют все остальные, – это то, что подзабытая история с вотумом недоверия и ситуацией в исправительной колонии может вновь заискриться новыми красками. Хотя в контексте событий в республике я вполне готова и к тому, что 15 января услышу невероятный список обвинений, закинутый, как новогодний подарок, под мою профессиональную елку от уважаемого и оберегаемого члена правительства.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции