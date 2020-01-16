Второй шанс генпрокурора Шотадзе

Бывший генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе спустя полтора года может вновь возглавить ведомство. Ушедший в отставку на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростков в центре Тбилиси экс-генпрокурор намерен избавиться от приставки, заручившись поддержкой Академического совета одного из престижных грузинских вузов и депутатов «Грузинской мечты».

Ираклий Шотадзе хоть и не обещал, но вернулся, пока, правда, лишь в кандидаты на вакантный пост генпрокурора. Но заявка бывшего главы ведомства, подкрепленная Академическим советом Грузинского технического университета, где он преподает, – довольно весомый аргумент для того, чтобы вернуться на должность, с которой ему пришлось уйти под давлением оппозиции и общественности на фоне скандала с расследованием громкого убийства подростков на улице Хорава.

Тогда отец одного из погибших Заза Саралидзе сумел привлечь пристальное внимание грузинского общества к очень невнятной позиции следствия, и, как результат, Шотадзе оставил пост. Но, если верить руководителю департамента по связям с общественностью Грузинского технического университета (ГТУ) Дареджан Мепаришвили, в Академическом совете ГТУ не видят в подмоченной репутации бывшего главы Генпрокуратуры препятствий для возвращения:

«Академический совет посчитал, что Ираклий Шотадзе является той личностью, которая сможет возглавить Генеральную прокуратуру. Совет посчитал, что у него есть возможности, опыт, что он является высококвалифицированным профессионалом».

Схожей позиции придерживаются и в правящей партии. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе дал понять – «Грузинская мечта» будет рада вновь увидеть Шотадзе в кресле генпрокурора:

«По моему мнению, он (Шотадзе) является достойным кандидатом, так же как человеком и профессионалом. Я его лично очень хорошо знаю и могу свободно говорить о его профессиональной квалификации как юриста. И я поддержу его кандидатуру. Мне кажется, что наша команда тоже его поддержит, хотя мы пока это не обсуждали, так как это новое событие».

В оппозиции же вероятное возвращение Шотадзе в прокуратуру считают началом «очередного витка насилия и беззакония в стране». По мнению одной из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, Шотадзе нужен Бидзине Иванишвили для выполнения прямых поручений. Ссылаясь на результаты исследования NDI, Самадашвили считает, что на фоне отсутствия шансов сохранить власть правовым путем Иванишвили нужны полностью подконтрольные люди на ключевых постах:

«Возвращение Шотадзе в прокуратуру означает, что бразды правления в прокуратуре напрямую переходят к Парцхаладзе (Отар Парцхаладзе, бывший генпрокурор), и это означает насилие и беззаконие в стране. Это все закончится очень плохо для Иванишвили и всех тех, кто участвует в этом, включая Шотадзе».

Такого же мнения придерживается и представительница «Европейской Грузии» Элене Хоштария. По словам депутата, «скамейка запасных» Иванишвили оказалась настолько короткой, что ему приходится возвращать на должности людей с откровенно испорченной репутацией, так как только они еще готовы беспрекословно исполнять его поручения:

«Шотадзе в свое время сфальсифицировал дело Саралидзе, что полностью подтверждено. Это один из фактов его конкретной вины, не считая того, что он находится в рабстве у Бидзины Иванишвили. И, несмотря на это, Бидзина Иванишвили возвращает такого человека. Это также говорит о том, что у него не осталось людей для исполнения ролей. И ему нужны рабы».

При этом в экспертном сообществе к возможному возвращению Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора относятся осторожно. Как считает председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, это решение, безусловно, принадлежит Иванишвили, но цели этого решения отца-основателя «Грузинской мечты» рассчитаны на куда более дальнюю перспективу:

«Ираклий Шотадзе нужен правящей партии не только к выборам 2020 года, но и в последующие годы, вне зависимости от того, останется нынешняя правящая партия у власти или нет. Позиция генерального прокурора, можно сказать, самая важная позиция. Проще говоря, от него будет зависеть, будут ли возбуждены некоторые дела, если нынешняя правящая партия станет бывшей правящей. Что касается непосредственно возвращения Ираклия Шотадзе в систему на руководящий пост, то это демонстрация того, что его преданность была оценена, а вовсе не того, что он провел какие-то реформы в прокуратуре. Это напрямую касается политических дел и принятых по ним решений».

На сегодняшний день на вакантную должность генерального прокурора Грузии выдвинуты девять кандидатов. Данные, касающиеся каждого из них, как сообщается, будут загружены на веб-страницу Прокурорского совета. Консультации и представления кандидатов продолжатся до 17 января 2020 года.