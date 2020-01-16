NDI обнаружил неправильную мечту

Если судить по результатам нового опроса NDI, «Грузинскую мечту» ждет нелегкий предвыборный год. Оппозиция восприняла опрос как подтверждение своих расчетов, представители «Грузинской мечты» высказали традиционное недоверие результатам опроса.

Нынешний опрос NDI подготовил «Грузинской мечте» целый ряд неприятных сюрпризов: впервые за десятилетнюю историю опросов NDI 53% респондентов посчитали, что страна развивается в направительном направлении и лишь 19% назвали правильным избранный курс. Также впервые в истории таких опросов 59% респондентов ответили, что в стране нет демократии.

Лидерами персонального антирейтинга стали Бидзина Иванишвили, деятельность которого негативно оценили 49% опрошенных, столько же отрицательных откликов набрала и президент страны Саломе Зурабишвили. Замыкает тройку экс-президент Михаил Саакашвили – 39 процентов. Положительно их деятельность, соответственно, оценивают 17%, 13% и 26% опрошенных.

Рейтинг самых популярных политиков возглавили Каха Каладзе и Давид Бакрадзе – по 34%.

Впрочем, генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе высказал свое недоверие итогам опроса NDI:

«Моя позиция к этому опросу не меняется – думаю, это целенаправленная политическая манипуляция, цель которой – введение в заблуждение общественности. Однако пусть не рассчитывают, что им это удастся. Можно проверить, какие результаты выкладывались накануне выборов 2012 года и как это совпало с итоговым результатом. Я прекрасно знаю истинное отношение людей лично ко мне, к моей партии. У нас очень хорошо выстроены отношения с народом», – заявил Каха Каладзе.

Отвечая на вопрос «Если завтра выборы, за кого стали бы вы голосовать?», отдали предпочтение «Грузинской мечте» 20%, далее идут «Нацдвижение» – 13%, и «Европейская Грузия» – 8%, лейбористы – 5%, «Альянс патриотов» – 4%. Примечательно, что 14% респондентов с фаворитом не определились, Столько же респондентов отказались отвечать на вопрос, а 12% ответили, что пока не определились с выбором.

Несмотря на виртуальное лидерство, эту часть рейтинга в «Грузинской мечте» тоже раскритиковали. По мнению парламентского лидера партии Мамуки Мдинарадзе, итоги опроса недостоверны по следующей причине:

«К сожалению, с завидным постоянством эта организация проводит опросы, которые на несколько десятков процентов отличаются от реальных результатов выборов. Можем припомнить исследование марта 2016 года, где «Грузинской мечте» написали 15%. В тех выборах наша партия набрала 49% голосов, значит, логично предположить, что на следующих выборах мы вновь получим конституционное большинство в парламенте».

По словам члена политсовета «Европейской Грузии» Гиги Угулава, правящая сила утратила способность адекватно реагировать на происходящее:

«Страной управляет обанкротившаяся партия. Лидеры с их заявлениями похожи на больного, разбивающего градусник, считая его виновником высокой температуры, или зеркало, потому что ему не нравится отражение его физиономии. Мы все в ожидании виртуального письма Иванишвили, которое он в своем недавнем выступлении обещал направить на имя Конгресса и Белого дома».

Политолога Гию Хухашвили тоже интересуют перспективы выполнения обещания Иванишвили пожаловаться на деятельность NDI американским законодателям. А пока он вкратце резюмирует итоги опроса:

«Теневой авторитаризм, которым характеризуется стиль нынешнего правления Грузии, привел к полной деградации государства. Центр управления у нас находится над государством, что можно считать полным анахронизмом в XXI веке. Поэтому результаты опроса закономерны».

На результаты опроса отреагировали и представители внепарламентской оппозиции. Наиболее примечателен комментарий лидера «Демократической Грузии» Нино Бурджанадзе, которая предостерегла оппозицию от упоения результатами опроса. Несмотря на низкий рейтинг правящей силы, большинство избирателей также не симпатизируют оппозиции, и многие еще не определились с выбором. Оппонентам власти придется приложить максимум усилий, чтобы склонить их на свою сторону, заявила политик.