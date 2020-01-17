Взгляды со стороны на события в Абхазии

То, что бурные события 9-12 января 2020 года, вклинившиеся в традиционный массив новогодних праздников в Абхазии и перевернувшие политическую ситуацию в республике, вызовут за ее пределами поток информационных сообщений и аналитических публикаций, откликов и реплик, было ясно с самого начала. На этот раз мне даже попалось несколько «превентивных» возмущений в социальной сети Facebook типа: «Ну, сейчас хлынет масса публикаций доморощенных ИКСПЕРДОВ!» Возмущались как российские политологи, давно и профессионально занимающиеся абхазской тематикой, так и жители Абхазии, которые ранее не раз сталкивались с рассуждениями российских авторов, имеющих весьма смутное представление о новейшей абхазской истории.

Высказывать свои суждения все равно не запретишь. И я бы не ставил здесь во главу угла «стаж» автора в работе по абхазской тематике; ибо новичок также может высказаться вполне достойно, если обладает аналитическими способностями и тщательно изучит так называемый фактаж. Сразу оговорюсь, что я не прочел на этот раз и малой толики многочисленных публикаций в зарубежной прессе о «январской революции» в Абхазии, просто не ставил перед собой задачи изучать весь этот массив.

Ряд известных российских политиков отметились намного более конкретными и даже резкими суждениями, от которых раньше в Москве в аналогичных случаях обострения борьбы абхазских элит предпочитали воздерживаться. Так, давнишний друг Абхазии государственный и политический деятель Сергей Бабурин написал на своей страничке в Facebook процитированное затем одним из абхазских СМИ: «На самом деле, горжусь ставшей мне родной причерноморской республикой, ее жители хотят жить честно и доказывают это делом. Их не устраивают манипуляции на выборах, уговоры, что «у всех так», призывы перетерпеть... И в этом ценность и целостность абхазского общества. Уверен, что, если не будут вновь вмешиваться российские «кукловоды», то на выборах в марте 2020-го народ Абхазии свободно и прозрачно изберет достойного лидера, который будет способен обеспечить мир и развитие республики… Лишь бы «посредники» не помешали. Ведь именно Сурков и Нургалиев благословили в 2014-м силовое свержение президента А. Анкваба и приход к власти Р. Хаджимба. Причины для кризиса были, дело не в них – не было неразрешимых проблем. Но свержением, «уличной демократией» был создан поддержанный Россией прецедент насилия, чему же сейчас удивляться. Зря Рауль Джумкович пошел на второй срок. Надо было слушать земляков, а не северных доброхотов, у которых свои корыстные интересы. Но то, что ради сохранения мира в Абхазии Р.Д. Хаджимба подал в отставку, говорит о том, что забота о Родине для него – не просто слова. И означает, что он сохранил шанс остаться серьезной фигурой в абхазской политике, чего он явно достоин».

Тому же Facebook доверил свои мысли (воспроизведенные затем в российских СМИ) лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ и шестикратный кандидат в президенты России Владимир Жириновский, который тоже, как оказалось, доволен отставкой Хаджимба: «Ну не хотят абхазы этого президента. Это еще 10 лет назад понятно было, когда его начали навязывать активно и против него были протесты. Но кому-то в Москве очень хочется, чтобы он в Абхазии командовал. Это наша ошибка, зачем навязывали?»

Скорее всего, Владимиру Вольфовичу вспомнился эпизод 30 сентября 2004 года, когда в день Победы в Отечественной войне народа Абхазии и за несколько дней до первых в истории страны альтернативных президентских выборов кремлевские политтехнологи устроили на переполненном Республиканском стадионе в Сухуме грандиозную пиар-акцию в поддержку тогдашнего кандидата в президенты Рауля Хаджимба (с участием звезд российской эстрады и известных московских политиков), обернувшуюся грандиозным скандалом и конфузом. Абхазские избиратели в своей массе приняли в штыки такой политический «навязчивый сервис». Но, во-первых, это было не 10 лет назад, а более 15. Во-вторых, Жириновский скромно умолчал, что он сам играл в том политшоу одну из первых скрипок, о чем сейчас в ответ на его высказывание всем напомнило одно из абхазских интернет-изданий. В-третьих, не стоит так упрощать, что «не хотят абхазы этого президента»: если бы у него не было устойчивой группы поддержки в абхазском электорате, не было бы и столь серьезной политической биографии, и избрания-таки президентом…

В ряду явно отвернувшихся от Рауля Хаджимба российских авторов оказался политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют рупором помощника президента Владислава Суркова. В Абхазии с особым интересом ждали того, как прокомментирует ситуацию побывавшие в Абхазии в дни кризиса представители российского руководства. И Чеснаков сообщил в своем телеграм-канале, что Сурков 12 и 13 января встретился в Сухуме «с лидерами оппозиции Асланом Бжания, Раулем Лолуа, Алахасом Квициниа, героем ДНР Ахрой Авидзба». «С Хаджимба в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в республике. Практического смысла во встрече с ним не было. Вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку», – написал Чеснаков. Политолог также сообщил, что Сурков надеется, что «практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии».

И, наконец, любопытно было увидеть реакцию на происходившее, которая наблюдалась в грузинском обществе. С одной стороны, когда тбилисские эксперты начинают объяснять своим соотечественникам, что от любой смены властных команд в Абхазии не следует ждать изменений по вопросу «о возвращении в лоно Грузии», – это, конечно, правильно. Но, с другой стороны, значит, все еще нужно это кому-то объяснять… А главное – мне поначалу показалось очень неожиданным, что, по свидетельству некоторых тбилисских журналистов, в Грузии у многих произошедшая в Абхазии «бархатная революция» вызвала зависть и впервые «часть грузинского общества захотела в чем-то подражать абхазам». Это был явный диссонанс с тем, что внутри самого абхазского общества, независимо от политических симпатий и антипатий, сами по себе штурмы зданий с битьем оконных стекол и погромами кабинетов восторга совершенно не вызывают. А потом вспомнил, как и у нас в Абхазии после ереванских событий весны 2018 года многие долго восхищались Николом Пашиняном, а кое-кто даже придумал несуществующую фамилию на абхазский лад – Пашинянба, размечтавшись о появлении лидера, который мог бы провернуть и у нас такую же бескровную, «бархатную» революцию антикоррупционной направленности. Ясно, что это были люди, недовольные властью. Такие нашлись тогда и в Грузии, и даже в Азербайджане.

Применимо ли к абхазским захватам здания администрации президента мая 2014 и января 2020 годов понятие «бархатная революция»? Может быть, и да, если иметь в виду, что в ходе их не было жертв и стрельбы (хотя пострадавшие физически все же были). Но к слову «революция» вообще в абхазском обществе в течение этого века отношение было настороженное и негативное – особенно в связи с появлением на постсоветском пространстве понятия «цветные революции». И уж совсем раздражало и раздражает граждан Абхазии употребление некоторыми российскими авторами применительно к событиям в Абхазии слова «майдан»! Причем тут, мол, Украина, ведь такие события происходят на самых разных континентах и происходили задолго до появления этого государства.

В публикациях некоторых зарубежных авторов столкнулся с заблуждением об удивительной легкости, с которой в Абхазии привыкли «выносить своих руководителей прямо в их креслах». Но давайте вспомним, что подобное могло произойти за последние годы несколько раз, но власть упорно оборонялась. Вместе с тем никакая власть в нашей маленькой стране с ее тесно переплетенными родственными связями не пойдет на такие даже относительно гуманные способы разгона протестующих, как слезоточивый газ, резиновые дубинки… Даже обливание водой из пожарных машин! Говорят, что в начале абхазских волнений 1967 года сотни недовольных собрались у того же здания (тогда это был Абхазский обком КП Грузии), и туда же власти подогнали пожарную машину. Но кто-то предостерег: «Не пытайтесь разогнать их водой, для абхаза это будет оскорбление, которое он может решить смыть кровью».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия