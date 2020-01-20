Черное зеркало Лиахвы

Общественная организация «Зеленая Алания» предлагает государству объявить охрану водных ресурсов частью национальной идеи государства Южная Осетия. Получив недавно юридический статус, активисты уже начали разворачивать свою деятельность и намерены активно привлекать к сотрудничеству общество и государственные службы.

Экологическая организация «Зеленая Алания», которая недавно была зарегистрирована в Южной Осетии, обратила внимание пользователей соцсетей на большое количество канализационных стоков в главную водную артерию Цхинвала – реку Лиахву. По словам Залины Габаевой, которая возглавляет организацию, – это начало активности защитников окружающей среды, которые хотят сделать охраняемость водных ресурсов республики главным приоритетом государства.

Все эти стоки, по ее словам, хорошо видны с противоположной жилому берегу стороны. По словам активистки, на небольшом отрезке она насчитала их больше десяти. Продолжает Залина Габаева: «Вероятнее всего, это какие-то надворные постройки, к которым просто не провели канализационную трубу. Это не вина государства, это вина каждого человека, который живет в этом доме. Очень многое у нас исходит из того, что люди элементарно недопонимают, что это может привести к большим проблемам. Никто из людей не стерилен, таким образом распространяются глисты, заражается рыба, заражается крупный рогатый скот, в результате и человек. Этого не должно быть».

На сигнал «зеленых» активистов отреагировала и председатель Комитета Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева, которая взяла информацию на контроль. Продолжает Залина Габаева: «Да, я говорила с председателем Санэпиднадзора, она сказал, что они с этим борются, не очень успешно, но борются. К сожалению, сказала она, нам это не всегда очевидно, потому что мы не можем присутствовать везде одновременно. Хорошо, когда участковые контролируют и проверяют или когда поступают сигналы в ведомство. Но в большинстве своем люди предпочитают молчать. Было бы хорошо, если бы люди были активнее, звонили и говорили, если будет сигнал, то они обязаны будут проверить. Сейчас ситуацию решать будет (после сигнала «Зеленой Алании»).

По мнению лидера общественной организации, охрану рек необходимо сделать частью национальной идеи: «Ну, хотя бы просто потому, что это водная артерия, у нас нет моря, у нас не так много воды, чистой воды. И опять же это наше здоровье, это туристическая привлекательность. Мы будем обращаться в разные инстанции и будем настаивать, чтобы охрану рек сделали приоритетом».

Я боюсь таких «прожектов», как национальная идея, государственная программа, сказал в беседе с «Эхом Кавказа» глава одного из районных отделений «Зеленой Алании» Алан Парастаев, потому что иногда вся энергия уходит на создание структуры, механизма, а заставить начать их работать бывает сложно. Я думаю, что нужно начать с акций, привлечения внимания общества: «Потом это может вырасти в национальную идею, в национальные проекты. Но пока надо начать бить тревогу. Вот то, что сейчас происходит с нашими реками, с нашими берегами наших чистых, зеркальных рек и с Лиахвой, одной из наших идеологий Цхинвала – жизнь связана с берегами Лиахвы, из поколения в поколение там вырастали новые и новые люди, и это место сейчас не востребовано. Туда сейчас просто не ходят из-за загрязненности. И вот обо всем этом надо бить тревогу и говорить, что это позор, и никакие там национальные идеи в виде аланов, в виде нашего великого прошлого и всего такого – все это меркнет, блекнет и сходит на ноль, пока наши берега, наши реки будут грязными».

Еще одна акция, с которой для организации начался новый год, – это привлечение внимания к хаотичным мусорным свалкам на берегу все той же реки: «Со стороны Большого базара видно эту свалку, она очень большая. И тоже был пост в «Фейсбуке», была реакция. Ситуация такова, что жители прилежащих (к реке) улиц приходят и выбрасывают мусор в реку. Почему?! Рядом стоят баки, до баков дойти ближе и по асфальту. Но они спускаются по грязи к реке и бросают туда мусор. Меня удивило, что жалобы людей, а мы говорили с людьми, которые живут недалеко, они жалуются, что свалка им страшно мешает, но темой жалоб было не то, что люди бросают мусор в реку, а что они недостаточно близко подходят к берегу, для того чтобы хорошо размахнуться и бросить мусор в воду, которая его унесет. Часть мусора оседает на берегу, и, собственно, так и образовалась эта огромная свалка. Городская администрация в курсе, управление благоустройства занимается этим. Я знаю, что по следам нашей публикации там была уже даже оштрафована женщина, которая попала в кадр, когда выбрасывала мусор. То есть та же проблема: люди не понимают, что река нужна не для того, чтобы выбрасывать туда мусор». По мнению лидера организации, штрафы пока могут стать единственным и реальным механизмом, чтобы этому противодействовать.

Следующей большой «водной» целью активистов, по словам Залины Габаевой, станут многочисленные предприятия по производству гравия, так называемые дробилки, которые расположены на берегах горных рек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия