Восстановление справедливости по стандартам «Мечты»

Кто станет генпрокурором Грузии – этот вопрос все еще актуален для грузинского общества. Власть открыто поддерживает кандидатуру бывшего генпрокурора Ираклия Шотадзе, несмотря на то, что при нем так и не были расследованы такие скандальные дела, как убийство двух подростков в Тбилиси на улице Хорава и похищение азербайджанского журналиста Мухтарлы. И это – далеко не все нерасследованные дела в бытность генпрокурором Ираклия Шотадзе.

Нескончаемые хвалебные оды в адрес Ираклия Шотадзе, звучащие из уст представителей власти, заставили сегодня двух кандидатов на пост генпрокурора публично обратиться к ним. Коба Кобахидзе и Александр Кобаидзе входят в число 17 кандидатов, утвержденных прокурорским советом. В ближайшие дни совет проведет с ними собеседование, выберет трех кандидатов, из которых затем парламент должен утвердить одного. Но ввиду открытой поддержки властями бывшего генпрокурора Шотадзе, процесс становится предсказуемым и потому несправедливым, считает Александр Кобаидзе:

«Со стороны власти и парламентского большинства идет давление на прокурорский совет. Представители власти открыто поддерживают господина Шотадзе, и других кандидатов на должность генпрокурора практически не рассматривают. Я призываю прокурорский совет не поддаваться давлению со стороны исполнительной и законодательной власти. В случае назначения Шотадзе мы получим избирательное правосудие».

Еще один кандидат на пост генпрокурора Коба Кобахидзе в случае назначения Шотадзе генпрокурором пригрозил судебным разбирательством с прокурорским советом.

Из прокурорского совета на призыв кандидатов никто публично не отреагировал. А вице-спикер парламента Георгий Кахиани отметил, что процесс подбора претендующих на пост главного обвинителя идет очень прозрачно, в отличие от тех лет правления «Нацдвижения», когда генпрокуроров, по словам Кахиани, без всяких объяснений «назначали за один день».

Но кадром той порочной системы является и лоббируемый правящей «Грузинской мечтой» Ираклий Шотадзе. За ним тянется шлейф нашумевших и нерасследованных дел не только со времени его генпрокурорства с 2015 по 2018 годы, но и со времен правления «Нацдвижения».

Именно с именем Шотадзе бизнесмен Давид Бегиашвили связывает тот факт, что он, несмотря на постоянные обращения в Генпрокуратуру и к представителям правительства, не может вернуть отобранный в 2011 году бизнес.

Дело в том, что Ираклий Шотадзе был следователем в 2011 году, когда у Бегиашвили путем ареста и давления отняли недвижимость в центре Тбилиси. Бизнесмен был вынужден покинуть Грузию, вернулся он на родину в 2012-м, когда к власти пришла «Грузинская мечта», и был признан гонимым по политическим признакам. О его деле публично говорил сам лидер правящей силы Бидзина Иванишвили, обещал ему скорейшего возвращения имущества. Об этом детально рассказывает в своем документальном фильме студия журналистского расследования «Монитор свободы». Тем не менее Бегиашвили до сих пор не признан пострадавшим и продолжает тяжбу для возвращения своей недвижимости, которая сейчас на балансе Министерства экономики. А заявление Бегиашвили допросить Шотадзе и других лиц, фигурирующих в его деле с 2013 года, так и лежит в прокуратуре.

В 2015 году Ираклий Шотадзе стал генпрокурором, остальные следователи, которые вели дело бизнесмена, а также судья, тоже поднялись по карьерной лестнице.

Объяснения властей, говорит редактор «Монитора свободы» Нино Зуриашвили, очень неубедительны, если учесть, что без всяких разбирательств очень скоро после прихода к власти сам Бидзина Иванишвили смог вернуть свои 80 миллионов лари, которые в виде штрафа были изъяты у него во время правления «Нацдвижения». По словам Нино Зуриашвили, Департамент по расследованию преступлений, совершенных в процессе судопроизводства, созданный в 2015-м именно для восстановления справедливости, не может похвастаться статистикой:

«Согласно официальной информации, полученной нами из Генпрокуратуры, из 8867 исков департамент расследовал 171 факт, признаны пострадавшими 256 человек. На данном этапе расследуются 458 дел. По каким признакам выбирают то или другое дело, никто не может сказать».

Ираклий Шотадзе как следователь фигурировал в деле еще одного бизнесмена – Давида Адеишвили, когда в 2009 году у него отняли бизнес и недвижимость в Тбилиси. Его права защищают юристы НПО Центра по правам человека. Пока тщетно. Глава НПО Алеко Цкитишвили с сожалением констатирует, что процесс восстановления справедливости принял парадоксальный характер:

«Это самая непонятная и смутная ситуация, когда политическая сила приходит к власти с обещанием очистить систему, фактически реанимирует ту порочную систему. Это самый большой парадокс, который мы получили после смены власти с 2012 года. Общество увидело не выполнение предвыборного обещания, напротив, мы стали очевидцами того, что люди, замешанные в нашумевших делах, остались в системе, некоторые даже продвинулись по карьерной лестнице, оказались в привилегированных условиях. И это происходит как в прокуратуре и следственных органах, так и в судебной системе, что еще более печально».

До сих пор восстановления справедливости ждет и бизнесмен Заал Иакобидзе, хотя в его деле не фигурировал бывший и, по всей вероятности, будущий генпрокурор Шотадзе. Иакобидзе – один из тех бизнесменов, которые сразу после смены власти обратились в Главную прокуратуру страны. Он хочет вернуть свой многомиллионный бизнес на рынке нефтепродуктов. По словам Иакобидзе, в 2011 году он вынужден был продать сеть автозаправок и другую недвижимость «Сента групп» по мизерной цене из-за давления представителей бывшего правительства «Нацдвижения». На базе его АЗС и появилась позже компания Gulf, принадлежавшая бывшему министру обороны Давиду Кезерашвили.

Но суд в 2016 году по этому эпизоду оправдал Давида Кезерашвили.

Бизнесмен Иакобидзе уверен, что все это – результат порочного правления судейского клана. В кратком комментарии «Эху Кавказа» сегодня Заал Иакобидзе заявил, что до сих пор ждет, что прокуратура признает его пострадавшим и вернет отнятое при «Нацдвижении» имущество.