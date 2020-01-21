Тамара Меаракишвили критикует грузинские власти за бездействие

Гражданская активистка из Ахалгорского района Тамара Меаракишвили выступила с критикой в адрес грузинских властей.

«Я неприемлема для них, так же как и для Анатолия Бибилова – из-за того, что озвучиванием нерешенных проблем создаю им дискомфорт», - пишет Меаракишвили в социальной сети «Фейсбук».

Жительница Ахалгори говорит, что грузинские власти, в отличие от СМИ и представителей гражданского общества, не интересуются её судебными процессами. Меаракишвили указывает, что существует реальная угроза её выдворения из района.

«Прошу сделать всё, чтобы завершить моё преследование», - пишет Меаракишвили.

В еще одном обращении гражданская активистка говорит о бездействии грузинской прокуратуры. По информации Меаракишвили, 30 месяцев назад было возбуждено дело по факту угроз в её адрес, и среди допрошенных был однопартиец Анатолия Бибилова.

«Друг Бибилова назвал грузинской прокуратуре конкретные фамилии тех, кто участвует в незаконных действиях против меня. Районная прокуратура Мцхета с сентября 2018 года «ежедневно» планирует вынести обвинение подозреваемым. Но, как мне говорят, прокурор то в отпуске, то на бюллетене, то в командировке», - пишет активистка.

Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия 17 января приняла решение отослать обвинения в незаконном приобретении югоосетинского паспорта Меаракишвили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.