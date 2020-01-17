Тамаре Меаракишвили пересмотрят оправдание

Коллегия Верховного суда Южной Осетии рассматривала сегодня кассационную жалобу прокуратуры на оправдательный вердикт Цхинвальского городского суда в отношении гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили. Решение судей сама активистка восприняла как начало нового скандала, который может оказаться громче прежнего

Еще 16 октября 2019 года Цхинвальский городской суд вынес решение о прекращении уголовного преследования Тамары Меаракишвили и предоставил ей право на реабилитацию. С Меаракишвили в третий раз сняли обвинения в клевете в адрес правящей партии «Единая Осетия» и по двум статьям УК РФ, связанным с незаконным приобретением югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. Речь шла о заявлении на имя государственных органов республики об отказе от грузинского гражданства. Однако сторона обвинения подала кассационную жалобу на решение Цхинвальского городского суда, которую сегодня рассматривала коллегия судей Верховного суда Южной Осетии под председательством Виолетты Хачировой.

Один из судей коллегии Алан Кибилов зачитал претензии прокуратуры, которая посчитала выводы городского суда необоснованными. Сама гражданская активистка уже в который раз указывала судьям на политические мотивы ее преследования: «Сидела, слушала, большая часть (претензий) в отношении паспорта, и точно не помню, но, по-моему, в сентябре, прямо на моем суде перед судьями и представителями прокуратуры один из свидетелей прокуратуры признался, что одновременно является гражданином Грузии и Южной Осетии. Она призналась в том, как сохранила гражданство Грузии, но я не слышала, чтобы против нее было возбуждено уголовное дело. И это доказательство того, с чего началось возбуждение первого уголовного дела против меня. Это доказательство того, что идет давление на меня как гражданскую активистку, которая освещает жизнь района не так, как того желает власть. И больше ничего».

В этой связи, сказала в беседе с «Эхом Кавказа» после суда Тамара Меаракишвили, кажется странным, что у правоохранительных органов Республики Южная Осетия нет вопросов к одной из тех, кто подавал на нее в суд по статье о клевете в адрес партии «Единая Осетия» – Эльзы Кисиевой:

«Меня удивляет, что за пятьдесят судебных процессов, которые прошли, я ни разу не услышала потерпевших. Особенно я бы хотела услышать на суде хотя бы один раз потерпевшую Кисиеву Эльзу или Парчукашвили Майю – это одно и то же лицо. Она не сотрудничала с югоосетинскими правоохранительными структурами, зато в течение этих лет свободно, по своему желанию, сотрудничала с правоохранительными органами Грузии, которые по поводу моей информации также возбудили дело в отношении меня, и Кисиева-Парчукашвили Майя стала для них свидетелем прокуратуры против Республики Южная Осетия, против структур РЮО. Как мне говорят, она четко описала, кто дал поручение отомстить Тамаре Меаракишвили, кто писал вместо них заявления на меня. И она сказала, что ничего против меня не имеет, нас просто заставили, поймите, это наша работа, мы в партии работаем. И это был не единственный раз, когда Кисиева давала показания. По моей информации, она минимум пять раз сотрудничала с прокуратурой Грузии, которая почему-то не предъявила никому обвинений, несмотря на то, что Кисиева указывала на конкретные лица. Назвала Анатолия Бибилова, назвала Джагаева (генпрокурор), а исполнителем всех этих дел – Давида Гурциева».

В ходе заседания коллегии судей Верховного суда Меаракишвили действительно были заданы вопросы, касающиеся обвинений ее по статьям 327 ч.3 УК РФ – использование заведомо ложного документа – заявления об отказе от грузинского гражданства, и ст. 324 УК РФ – незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права на получение паспорта гражданина РЮО. Ее адвокат, Икрамжан Раматов, прокомментировал уже в который раз эти статьи обвинений:

«Касательно использования подложного документа. Интересный факт. Я первый раз, например, за более чем тридцать лет практики услышал, что обыденное заявление человека, обращение в государственные органы о выдаче паспорта может являться официальным документом. А здесь мы услышали, что раз заявление человека заверено нотариально, то оно становится формой официального документа. Нотариус что заверял? Само содержание?! Тогда, может, и нотариуса надо было привлечь за то, что она не проверила его. Она же просто заверила подпись и удостоверила личность. Все! А что, после этого заявление стало государственным документом? В этой части я также полагаю, что решение об оправдательном приговоре является законным. В части статьи 324 УК РФ – приобретение паспорта. Что, она незаконно его приобрела?! Она у кого-то его приобрела? У постороннего гражданина или получила паспорт у уполномоченного органа? А тот орган, который выдает, имеет право проверять сведения, которые она предоставила. Так вот, надо было осудить, наверное, тех лиц, которые выдали и не проверили соответствующую информацию и выдали паспорт. Может быть, в их действиях усматривается халатность?»

Решение коллегии на самом деле было предсказуемым и для адвоката Меаракишвили, и для нее самой – согласившись с доводами Цхинвальского городского суда по статье о клевете, судьи Верховного суда переслали на пересмотр в суд первой инстанции обвинения прокуратуры, которые касаются получения паспорта гражданина РЮО. Продолжает Тамара Меаракишвили:

«У меня осталось впечатление, что они хотят выдворить меня из моего дома. Так что пусть выдворят пока Кисиеву, которая дала показания против Анатолия Бибилова и ведомства Джагаева, а потом я подумаю, уезжать мне или нет. Ни в коем случае, как бы меня ни хотели выдворить, умру в своем доме. Это же не государство. Это какой-то произвол. Все, что я прошла за эти годы, никак не доказывает, что это государство».

Спустя два года и шесть месяцев бесконечных судебных заседаний, говорит активистка из Ленингора, она собирается и дальше защищать свои права. Неделю назад она подала заявление в местный отдел милиции после факта преследования и очередной порции оскорблений со стороны руководителя региональной партийной ячейки «Единая Осетия» – Спартака Дриаева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия