Российский МИД считает «чрезмерной» реакцию Цхинвали на пост в Цнелиси

Российский МИД считает «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте ведомства 17 января.

«Непростая обстановка в прошлом году сложилась в грузино-югоосетинском приграничье. Дестабилизирующим фактором стало размещение вблизи югоосетинского села Цнелис поста грузинских силовиков. Отмечаем и чрезмерную ответную реакцию Цхинвала. Призываем обе стороны к сдержанности и конструктивному обсуждению спорных вопросов в рамках Женевских дискуссий и Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Цнелисский кризис стал подтверждением необходимости начала диалога по делимитации и демаркации границы между Грузией и Южной Осетией, о чем постоянно напоминают российская и югоосетинская делегации», - говорится в заявлении.

В Москве считают, что реальной угрозой эскалации напряженности и основным вызовом для региональной безопасности на Южном Кавказе является ускоренное военно-политическое «освоение» территории Грузии со стороны НАТО.

«Наблюдаем наращивание продвинутого политического и военно-технического сотрудничества альянса и Вашингтона с Грузией. Рассчитываем, что в США и НАТО всерьез отнесутся к нашим предостережениям и перестанут, по сути, подстрекать Тбилиси к противостоянию с Россией», - сказано в заявлении, опубликованном по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Ситуация у разделительной линии вблиз села Цнелиси накалилась в августе прошлого года. В ответ на обустройство грузинского поста, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета.

