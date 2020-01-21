Пять дней из жизни пенсионера

В четверг, 23 января, возможно, будет выполнено решение Совбеза Южной Осетии от 2 декабря, по которому проживающие в Ленингорском районе грузинские пенсионеры смогут пересечь границу с Грузией и получить свои пенсии. Этой информацией чиновники поделились с гражданской активисткой Тамарой Меаракишвили.

Руководство Ленингорского района намерено исполнить решение Совбеза республики от 2 декабря прошлого года, по которому для проживающих в районе грузинских пенсионеров с четверга до следующего понедельника включительно откроют пункт пропуска «Раздахан», чтобы старики смогли получить свою пенсию в Грузии.

По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, эту информацию ей, как она выразилась, на неофициальном уровне сообщили официальные лица, по ее мнению с единственной целью – чтобы она распространила эту новость. При этом, подчеркивает Тамара Меаракишвили, до сих пор ни в районе, ни в поселке почему-то не вывесили объявления:

«Все, у кого документы в порядке, то есть имеется пропуск на пересечение пункта пропуска, смогут поехать в Грузию и получить пенсию. «Раздахан» будет открыт в течение пяти дней, с четверга по понедельник, а во вторник его снова закроют на два месяца».

Решение Совбеза вступило в силу 2 декабря. Во исполнение этого решения районному начальству необходимо обеспечить примерно ста пятидесяти пенсионерам возможность пересечь границу и получить пенсию в Церовани, что в нескольких километрах от границы, а затем вернуться обратно. Вроде бы ничего сложного, но не спешите с выводами. В прошлом году, с одной стороны, Совбез принял массу нововведений, ограничивающих свободу передвижения для жителей района. С другой стороны, тема передвижения через «Раздахан» политизирована сверх всякой меры лично президентом. В этой ситуации любая мелочь становится технически сложным и политически ответственным предприятием.

Например, как перевезти стариков к банкомату в Церовани и обратно? Раньше этой проблемы не существовало: садишься в маршрутку и едешь за пенсией. Если пенсионер немощный, его сопровождают родственники или отвозят на автомобиле. В новой реальности это невозможно, говорит Тамара:

«Проблема в том, что водители маршрутки поголовно имеют югоосетинское гражданство. По новым правилам, принятым в прошлом году, им запрещено ехать в Грузию. Пока никто не знает, как будет происходить передвижение: пешком, на частном автомобиле? Чиновники говорят: «Над техническими моментами работаем – все очень сложно». И что делать с теми стариками, которые не могут самостоятельно добраться до банка? Позволят их сопровождать или нет?»

Но даже если эта задача будет решена, все равно смогут поехать не все.

«Проблема в том, что завтра у нас есть последняя возможность получить пропуск перед открытием «Раздахана». Как я слышу от людей, не все пенсионеры получили пропуски, например, мой дядя не получил и многие другие», – добавила Тамара Меаракишвили.

В чем, собственно, проблема. Пропуски в здании поселкового совета выдает по средам специально уполномоченный товарищ, который один раз в неделю в Ленингор приезжает из Цхинвала. К его приезду собирается народ. У здания паркуется с полсотни автомобилей, не считая тех, кто пришел пешком. Уполномоченный вывешивает список лиц, кому привез документ. Остальные очередь не занимают, уходят до следующей среды. Исключение составляют те, кто устал ждать. Эти выстаивают очередь, спорят, пытаются выяснить, почему им не выдают пропуск. Кстати, как мне рассказывали, зачастую оказывается, что документы потеряны и несчастному надо снова собирать справки на получение нового пропуска.

В субботу на встрече с депутатом Зазой Дриаевым об этом эмоционально, но подробно рассказывали ленингорцы. По их мнению, все могло быть по-людски, если бы в первую очередь пропуски выдавали местным жителям, а не церованским или тбилисским блатникам.

К чему я это все рассказываю? К тому, что те пенсионеры, которые не получат завтра пропуск, смогут поехать за пенсией только через два месяца, потому что до следующей среды граница снова закроется.

Но несчастные старики уже постятся четыре месяца, покупают в магазине только хлеб, говорит Тамара, смогут ли они продержаться еще два месяца? Или их постигнет участь тех десяти человек, которые умерли, не дождавшись разрешения руководства выжить в тбилисских клиниках. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Это большая несправедливость по отношению к нам. В пятницу президент так объяснил, почему не откроет нам дорогу. Дескать, если у нас есть опасность в Знаурском районе, то это касается всех районов республики, и везде границы должны быть закрыты. Он сказал: нельзя, чтобы один район был в беде, а другой занимал нейтральную позицию. Тогда почему открыт пункт пропуска «Синагур» в непосредственной близи от того места, где, как он говорит, самая большая опасность, а у нас дорога закрыта? Получается, это мы одни в беде».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия