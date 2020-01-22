Депутаты привезли не решение, но сочувствие

Сегодня в Ленингорском доме культуры прошла встреча жителей района с депутатами парламента Южной Осетии. Инициатор встречи – депутат-мажоритарий от Ленингорского района, председатель комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев так обозначил цели визита: чтобы на месте изучить проблемы жителей района из-за закрытия «Раздахана» и донести их до исполнительной власти:

«Сделаю что могу. Я работаю депутатом парламента, это законодательная, а не исполнительная ветвь власти. Я не сотрудник ЖКХ, администрации или какого-нибудь министерства, чтобы мог какой-то вопрос решить. Нет. Единственное, что я могу, – попросить какой-то орган власти, чтобы помочь вам. Мы, депутаты, приехали сюда, чтобы узнать ваши проблемы и рассказать о них правительству».

Надо сказать, депутатский десант получился весьма внушительным. Всего приехало девять депутатов. Кроме Зазы Дриаева приехали: заместитель председателя парламента РЮО, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Александр Плиев, председатель комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов и его заместитель Роберт Остаев, заместитель председателя комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Дзамбулат Медоев, заместитель председателя комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Гаглоев, заместитель председателя комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров и председатель комиссии по соблюдению регламента парламента РЮО Гарри Мулдаров. На встрече присутствовали представители администрации президента и администрации района во главе с заместителем главы района Сосланом Габараевым.

Первым от имени ленингорцев к депутатам обратился сотрудник ленингорской поселковой администрации Умар Калагаев. Он сообщил, что в поселке (не считая окрестных селений) проживает семьдесят два пенсионера, которые получают пенсии в Грузии. Из них только двадцати шести выдали пропуски.

Завтра на пять дней открывается граница, чтобы пенсионеры смогли поехать в Грузию, получить там свои пенсии, которые они не получали с сентября прошлого года из-за закрытия границы. По истечении пяти дней граница снова закроется на два месяца, но 46 пенсионеров не смогут выехать из-за того, что им не выдали пропуски.

Умар Калагаев: Эти старики сдали документы еще в сентябре, но документов почему-то до сих пор не получили. Люди голодные, у них нет продуктов, соседи, родственники им помогают, за счет этого и живут. Сколько так может продолжаться?

Заза Дриаев: Если сегодня я получу эти списки, завтра же представлю их председателю парламента, чтобы эти люди выехали и как-то получили свои пенсии.

Умар Калагаев: Я сегодня же их вам представлю.

Обратились ленингорцы к депутатам и по поводу больных, которые не могут выехать на лечение в Грузию.

2 декабря Совбез республики принял послабления в режиме закрытия границ, по которым наряду с пенсионерами и они получили возможность выезжать на лечение по предварительному разрешению специальной медкомиссии. То есть сначала необходимо, чтобы медкомиссия признала больного либо нуждающимся в экстренной госпитализации, либо тяжелым больным, которому необходимо высокотехнологичное лечение.

Но и это решение Совбеза, пожаловались больные депутатам, стартует с пробуксовкой. К депутатам обратился 78-летний Дмитрий Мухашвили. Ему также не выдали пропуск и на лечение в Тбилиси не выпускают:

«У меня тяжелый случай – острое урологическое заболевание. Непроходимость. До невозможности уже... Я сегодня сдал справку в медкомиссию, а мне говорят: рассмотрят на следующей неделе. Я еле стою на ногах. Уже почти месяц как с президентом встретился, он сказал: «Мы можем обследовать». Меня обследовали уже, у меня есть личный врач, он знает, как мое заболевание проходит. Поэтому я заново обследоваться не хочу, и пенсию мне надо получить. Вот такая проблема».

Выказал участие в судьбе ленингорцев и Александр Плиев:

«Действительно, вот так в заложниках вас держать не надо, не стоит. Я не сторонник того, чтобы граница была нараспашку, но, с другой стороны, у вас должна быть такая возможность, чтобы вы хотя бы один или два раза в год могли без проблем пересекать эту границу и видеть своих родных, близких. Для этого мы и приехали, чтобы услышать вас и непосредственно над этим поработать. Есть законы, а есть законы, которые надо улучшить, чтобы вам было легче».

На встрече присутствовала и гражданская активистка Тамара Меаракишвили. По ее словам, депутаты произвели хорошее впечатление на ленингорцев. Все понимают, что окончательное решение не за ними, что их возможности весьма ограничены, но и простое человеческое сочувствие дорого стоит.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия