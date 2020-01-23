В Сухуми и Цхинвали поздравили Сергея Лаврова с переназначением на пост главы МИД

В Сухуми и Цхинвали поздравили Сергея Лаврова с переназначением на пост главы министерства иностранных дел России.

В поздравлении министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даура Кове говорится, что Лавров завоевал глубокое уважение и признательность абхазского народа.

«Под Вашим руководством, Министерство иностранных дел представляет собой сплоченную команду профессионалов, которые продолжают лучшие традиции дипломатической школы России. Во всем мире вас знают как целеустремленного и мудрого дипломата, с успехом защищающего интересы своей страны. Сергей Викторович, Вы завоевали глубокое уважение и признательность народа Республики Абхазия. Высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление абхазо-российского взаимодействия. Убежден, что позитивное сотрудничество между нашими странами будет и далее продолжено на благо наших народов», - сказано в поздравлении.

Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев же считает, что назначение на столь ответственный государственный пост является очередным подтверждением безусловного доверия к Лаврову со стороны высшего руководства России.

«В Южной Осетии к Вам относятся с глубочайшим уважением за Ваш личный вклад в новейшую историю нашей страны, благодарны за Ваше искреннее отношение и заинтересованность в укреплении сложившихся двусторонних отношений между нашими странами. В этой связи выражаю уверенность в том, что при Вашем личном участии поступательное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами наших стран будет и дальше способствовать расширению и углублению двустороннего партнерства и интеграции, решению ключевых проблем обеспечения региональной безопасности и противодействия новым вызовам современного мира в интересах народов Республики Южная Осетия и Российской Федерации», - говорится в послании.