Сходство и различия между маем и январем

«Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января» – это о вашей команде, штурмовавшей администрацию президента в мае 2014-го?» Так, использовав популярную строчку из песни Юрия Антонова, подтрунивал на днях один из сторонников политической команды, добившейся отставки Рауля Хаджимба, над сторонником команды четвертого президента Абхазии. «Еще никуда мы не скрылись, не говори «гоп», – пробурчал тот в ответ.

Действительно, майская и январская «бархатные революции» в Абхазии, если их можно так назвать, отстоят во времени совсем недалеко друг от друга, их разделяет чуть более пяти с половиной лет – мелочь для истории, и подробности обеих свежи в памяти местных жителей. Многое в них поражает совпадением возникающих коллизий – будто в зеркальном отражении. Кстати, в обоих случаях не стоит, считаю, размахивать словом «госпереворот»: после госпереворотов в чистом виде их устроители не мудрствуя лукаво узурпируют власть, а в данном случае и тогда, и сейчас народу была предоставлена-таки возможность пойти на новые выборы и определиться со следующей властной командой…

Ощущение дежавю усилилось после того, как 13 января парламент Абхазии возложил полномочия и обязанности президента на премьер-министра Валерия Бганба – того самого, который был и.о. президента в июне-августе 2014-го, а перед тем – спикером парламента. Это тут же породило немало шуточек, но, с другой стороны, хорошо, что есть в руководстве государства человек для этой роли, который в той или иной мере, но может все же устроить противоборствующие политические силы.

Однако, как известно, ничто в истории не может повториться «один в один». И главное отличие предвыборных ситуаций 2014 и 2020 годов в том, что в первом случае большая часть общества, которое впервые столкнулось с подобной ситуацией, на некоторое время погрузилось в ступор. Высшие госчиновники еще до президентских выборов заменялись тогда новыми, их политическими оппонентами, и это воспринималось как должное, лишь единицы пытались возражать в СМИ. Но это, конечно, было бесполезно, тем более что почти все провластные до того парламентарии пятого созыва, кроме двух-трех, быстро поменяли политический окрас.

Сейчас ситуация сложилась иная, более паритетная. Теоретически договорились, чтобы не отдавать никому перед выборами административный ресурс, освободить от работы в высших эшелонах власти наиболее ярко выраженных «хаджимбистов», но не назначать на их места политических противников сложившего полномочия президента. Но теория – это одно, а жизнь – другое. «А мы что, рыжие?» – думают, наверное, про себя, вспоминая ситуацию летом 2014-го, те неназванные политические игроки, которые, как говорили вчера в парламенте, оказывают давление на и.о. президента в кадровых вопросах, что привело на этот раз к ухудшению его здоровья.

Между тем вот как оценивает сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию в Абхазии председатель ОО «Женщины в политике» Ирина Агрба, которая в последние годы воспринималась не только как оппозиционер, но и как постоянный критик недостаточно решительных, на ее взгляд, действий политической оппозиции. Одно из абхазских интернет-изданий приводит ее пост в Facebook, озаглавив его «"Недокруты" оппозиции могут быть использованы для дестабилизации политической обстановки в стране».

«В результате событий 9 января, – пишет Агрба, – власть лишилась инициативы в отношениях с оппозицией. Чтобы не допустить вакуума власти после отставки незаконно удерживавшего власть Рауля Хаджимба, оппозиция вместе с парламентом удержала ситуацию в правовом поле, для чего и была сохранена вертикаль исполнительной власти. Однако и.о. президента (премьер-министр) Бганба В.Р. и спикер парламента Кварчия В.Е. и стоящие за ними провластные силы согласовывают свои действия, направленные на восстановление утерянной инициативы, отдышавшись, они начали наступление, пытаясь загнать оппозицию в тупик. Одна такая попытка была сорвана вчера в парламенте. АГТРК продолжает политику разобщения общества. И в таких условиях «недокруты» оппозиции могут быть использованы для дестабилизации политической обстановки в стране».

В то же время интересно наблюдать за полемикой, в том числе и в интернете, тех, кто явно, будучи сторонником одного из двух противоборствующих политических лагерей, пытается противопоставить друг другу два захвата АП – майский и январский – и аргументировать, какой из них был «правильным», «справедливым», а какой наоборот. Кое-кто, напомню, сразу же написал в соцсетях, что в ходе январского штурма были выбиты все окна первого этажа здания, а в ходе майского – только одно. Следовательно?..

Политические оппоненты этого пользователя приводили свой аргумент, который заключается в том, что в ходе майского штурма серьезно пострадали и долгое время потом лечились в медучреждениях два сотрудника охраны президентского дворца, а в ходе январского пострадавших не было.

Противники Рауля Хаджимба апеллируют к тому, что в 2014 году имело место фактическое свержение законно избранного большинством голосов на всенародных выборах президента Александра Анкваба, а нынче Абхазия не имела законно избранного президента, что подтверждено решением кассационной инстанции Верховного суда республики. В ответ звучит, что, во-первых, соперник Рауля Хаджимба во втором туре выборов Алхас Квициниа сам согласился на толкование 19-й статьи закона о президентских выборах, которое в итоге легло в основу решения ЦИКа о победе Хаджимба, а потом отказался от своего слова; во-вторых, решение кассационной инстанции было вынесено сразу после «успешного штурма» АП, а также неизвестно еще, что решила бы высшая инстанция – президиум Верховного суда Абхазии.

В свою очередь оппоненты команды четвертого президента напоминают, что выборы 2019 года проводились в неравных условиях между властью и оппозицией, поскольку участвовать в них был лишен возможности лидер последней Аслан Бжания, отравленный неустановленными злоумышленниками. Так что, мол, по любому это восстановление справедливости, и «даешь новые, честные выборы!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия