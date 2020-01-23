В Грузии восприняли коррупцию на тройку с минусом

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции в разных странах за 2019 год. Согласно исследованию, у Грузии в этом плане по-прежнему самый высокий показатель среди стран региона. Но тем не менее страна ухудшила показатели, потеряв два очка и опустившись с 41-го на 44-е место.

Грузия поддается коррупционной эрозии – Индекс восприятия коррупции, подготовленный влиятельной международной правозащитной организацией Transparency International, показал ухудшение показателей страны. Грузия по сравнению с прошлым годом потеряла два пункта и переместилась с 41-го на 44-е место в рейтинге. Теперь у страны 56 очков, что, по словам представителей грузинского офиса организации, тревожный сигнал, даже несмотря на то, что Грузия по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в регионе.

«Место (в рейтинге) не является столь важным. Важны очки. Как вы знаете, их 56, а это, если проводить аналогию со всем известной школьной системой, означает тройку или даже тройку с минусом. Хорошо, что мы первые в регионе, но также надо учитывать, что наш регион является одним их худших с точки зрения коррупции», – говорит руководитель антикоррупционной программы НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эрекле Урушадзе.

44-е место Грузия разделяет с Коста-Рикой, Чешской Республикой и Латвией. В рамках исследования страны оцениваются по шкале от 0 до 100, где минимальное значение подразумевает, что в стране уровень коррупции крайне высок, а максимальное, соответственно, что показатели коррупции практически отсутствуют. Всего в рейтинге участвуют 180 стран.

Что касается непосредственно Грузии, то, согласно докладу, «с точки зрения добросовестности политической системы в Грузии, ненадлежащее влияние на ключевые институты остается серьезным вызовом». В документе также говорится, что «захват государства и концентрация власти в руках частных субъектов остаются значительным препятствием в регионе».

По словам директора НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эки Гигаури, использованный в докладе термин «захват государства» был введен в результате анализа последних избирательных процессов:

«Наша организация впервые использовала термин «захват государства» еще в период президентских выборов. Тогда мы говорили, что существуют признаки «захвата государства», однако сейчас уже есть множество примеров того, что этот процесс очень эффективно продвигается. Мы видим, какие процессы идут в отношении усиления независимых институтов, налицо, что никаких шагов в этом направлении не сделано, мы видим, что эти институты не независимы. Мы видим, что происходит в судебной системе, в правоохранительных органах. У нас очень много вопросов к проходящим расследованиям, где прослеживаются политические мотивы. Видим, что объектом атаки (со стороны власти) становятся гражданские активисты и представители неправительственных организаций».

По мнению специалистов организации, то, что у Грузии в последние годы наблюдается отсутствие прогресса по баллам и даже некоторый регресс, свидетельствует о стагнации по части антикоррупционных реформ.

С такой оценкой согласны в оппозиции. По словам одного из лидеров «Единого национального движения» Романа Гоциридзе, ухудшение показателей в индексе восприятия коррупции говорит о том, что страна не может развиваться:

«Вчера ухудшился индекс демократии, сегодня – коррупции. Все это повышает политические риски в стране, что отпугивает иностранных инвесторов. Богатства страны делятся между кланами, что порождает нищету и отсутствие экономической перспективы. Это, к сожалению, является выводом последних отчетов. В стране отсутствует государство – это является одним из показателей этого индекса, когда отмечается, что государство захвачено. Конституционные институты не функционируют, в частности, законы, и страна управляется неформально. В такой ситуации невозможно победить нищету и развивать экономику, так как коррупция означает, что привилегированные люди накапливают богатства. Коррупция означает отсутствие развития страны».

В правящей партии с такими выводами категорически не согласны.

«Наша страна делает важные шаги в деле борьбы с коррупцией, это очень важно. Если ознакомиться с отчетами правоохранительных структур, то станет ясно, какие успехи достигнуты в борьбе со злоупотреблениями. И думаю, что это продолжится в будущем. Общество хорошо видит, что ни у кого нет иммунитета в этом вопросе. И если кто-то будет уличен в коррупции, то ответит по всей строгости закона», – говорит депутат от «Грузинской мечты», лидер фракции правящей партии Рати Ионатамишвили.

Тем не менее в документе прямо говорится: результат Грузии за 2019 год указывает на то, что проблемы, отмеченные в прошлогоднем докладе, остаются нерешенными. Среди главных вызовов: недостаток подотчетности в правоохранительных ведомствах; коррупция и политическое вмешательство в судебную деятельность; «захват» государственных институтов; организованные правительством нападения на независимое гражданское общество, а также отсутствие независимого антикоррупционного следственного органа.