Омбудсмен наносит ответный удар

Народный защитник Грузии Нино Ломджария перешла в наступление. Может ли официальное публичное обращение омбудсмена с требованием к властям отреагировать на незаконные действия главы Минюста поставить под вопрос дальнейшее пребывание Теи Цулукиани в должности?

«Беспрецедентным явлением» за 25 лет истории существования Офиса Народного защитника в Грузии назвала омбудсмен Нино Ломджария публикацию Министерством юстиции «незаконно хранящихся материалов видеонаблюдения», а также «информацию о конфиденциальных визитах Народного защитника к заключенным» без соответствующего разрешения.

На проведенном сегодня экстренном брифинге Нино Ломджария заявила:

«Налицо попытка повлиять и создать препятствия деятельности Народного защитника. Самое печальное в этом то, что министр юстиции в своих личных или политических целях вовлекает в преступные действия сотрудников пенитенциарной службы. Это очень опасное явление».

При этом омбудсмен добавила, что «указанные действия Теи Цулукиани (министра юстиции) выходят за рамки попытки дискредитировать» ее или ее аппарат и «создают очень опасную ситуацию, когда жизнь заключенных, их здоровье, безопасность и правовое положение могут оказаться под большим риском».

«Своими действиями за последние дни министр юстиции Тея Цулукиани направила заключенным очень опасные послания о том, что их общение и встречи с Народным защитником не защищены гарантией конфиденциальности и могут быть обнародованы в любое время. Если заключенные потеряют доверие к нашему институту, завоеванное за 25 лет, это может привести к еще большему ограничению общения заключенных с нами, что является фактом воздействия и создания препятствий деятельности Народного защитника. Это также увеличит факты ненадлежащего обращения или иного вида нарушения прав в системе».

Народный защитник призывает председателя парламента и премьер-министра выступить с заявлениями в поддержку деятельности аппарата Народного защитника, а правительство Грузии – обеспечить условия, при которых омбудсмен мог бы гарантировать безопасность деятельности своих сотрудников, а также защиту конфиденциальности их отношений с заключенными в будущем. Нино Ломджария также призвала прокуратуру начать расследование по факту создания препятствий Народному защитнику в осуществлении полномочий.

Не обошла омбудсмен и главного визави. От министра юстиции Ломдажрия потребовала прекратить незаконные действия против Народного защитника, думать не о себе, а о стране, заключенных и их семьях, о последствиях подобных незаконных действий для ситуации с правами человека, международного имиджа страны и выполнения международных обязательств.

На призыв омбудсмена отреагировали в оппозиции. По мнению противников власти, учитывая, что имеет место прямое нарушение закона, Тее Цулукиани придется ответить за это, вплоть до отставки. Так считает глава фракции «Единого национального движения» Роман Гоциридзе:

«Налицо явные признаки нарушения закона, и по этому факту должно быть начато расследование. Во-первых, видеокадры, на которых представитель Народного защитника встречается с заключенным, были обнародованы в парламенте, что недопустимо. А во-вторых, это прямое нарушение положений закона о Народном защитнике и предполагает шантаж в отношении омбудсмена».

В правящей партии, наоборот, за министра заступились, призвав не придавать ажиотаж этому делу. При этом глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили пообещал проследить за тем, чтобы Народному защитнику не чинили препятствий:

«Я пока не могу сказать, насколько есть основания для этого (отстранения министра от должности). Мы обязательно все проверим. Наша цель, чтобы, с одной стороны, деятельности Народного защитника не чинилось препятствий, а с другой – прояснить объективную картину».

Схожей позиции придерживается и председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции Софо Киладзе:

«Думаю, что эта история не стоит такого ажиотажа, так как существуют правовые пути, и ответ обязательно будет дан. Также очень важно услышать позицию Министерства юстиции по поводу того, что стало основанием для использования этих данных».

В экспертном сообществе, со своей стороны, отмечают, что налицо прямая попытка дискредитации самого института Народного защитника. А действия и заявления министра юстиции Теи Цулукиани больше напоминают личную месть, говорит председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе:

«Это дискредитация института, дискредитация самого Народного защитника. Когда у власти нет серьезных аргументов по тем проблемам, которые есть в стране, по тем вопросам, которые поднимает, в том числе, Народный защитник, они пытаются дискредитировать сам институт. Власти фактически говорят заключенным, что они не должны сотрудничать с Народным защитником, что они не должны предоставлять информацию Народному защитнику».

В то же время председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе подчеркивает, что власти, пытаясь выгородить министра юстиции, игнорируют и букву, и дух закона:

«Органический закон Грузии о Народном защитнике прямо говорит, что нельзя нарушать конфиденциальность визитов Народного защитника и его представителей в места лишения свободы. Также запрещено любое аудиовизуальное наблюдение в моменты встреч с заключенными. Обнародовав записи, министр юстиции нарушила этот закон».

К слову, в пенитенциарной службе на сегодняшнее заявление Народного защитника ответили заверениями, что ведомство не нарушило ни одной законодательной нормы. В то же время служба пояснила: Народный защитник встретилась с теми заключенными, с которыми хотела встретиться, и «встречи прошли в свободной среде в условиях полной конфиденциальности, без какого-либо вмешательства со стороны администрации учреждения». Что же касается обнародованных видеозаписей, то, по версии пенитенциарной службы, «факт встречи не является и не может быть засекречен, особенно когда речь идет об общеизвестных осужденных по громким уголовным делам».