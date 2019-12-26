Жесткий разговор с президентом

Президент Южной Осетии сегодня встретился с жителями Ленингорского района. Разговор выдался непростым. Ленингорцы спрашивали его, когда, наконец, власти откроют дорогу и они смогут выезжать на лечение или навещать родных. Анатолий Бибилов предложил переадресовать этот вопрос официальному Тбилиси, который в августе этого года установил полицейский пост в селе Цнелис. Зал пару раз аплодировал, но не президенту. Общение получилось открытым и даже жестким.

Перед встречей с ленингорской общественностью в Доме культуры югоосетинский президент Анатолий Бибилов поздравил детей у новогодней елки. На мероприятии присутствовала и гражданская активистка Тамара Меаракишвили. По ее словам, было заметно, что президент явно не в праздничном настроении, он как будто предчувствовал, что разговор с ленингорцами предстоит непростой. Так и получилось – общение получилось открытым, без обиняков и даже жестким.

Бибилов недвусмысленно дал понять, что пока грузины не уберут свой пост с югоосетинской территории у селения Цнелис, пункт пропуска «Раздахан» не откроется. По его словам, на этот шаг он обязан пойти как гарант безопасности всех без исключения жителей республики. Он не мог уступить давлению и повергать опасности одних, ради комфорта других граждан, сказал Анатолий Бибилов:

«Я не хочу перед этими людьми (жителями Цнелис – прим. «Эхо Кавказа») выглядеть, как предатель, равно как перед вами, не хочу выглядеть таким же. Поэтому шаги, которые мы предпринимаем, абсолютно осознаны. Я прекрасно осознавал, что вы меня не поймете, но и не пойти на эти меры я, как президент, не имел права. Я должен был это сделать. Но если мы – одно целое, тогда давайте вместе добиваться и устранять ту проблему, которая спровоцировала закрытие дороги. Мы же вместе? Давайте вместе обращаться к грузинским властям, чтобы они убрали свой пост».

Ленингорцев такой ответ явно не устроил, они сочли его притянутым. Совсем недавно на пресс-конференции, посвященной итогам года, Анатолий Бибилов говорил, что безопасности республики ничего не угрожает, а цнелисская проблема будет решаться исключительно политическими средствами.

Один из участников встречи, старик-осетин, сказал президенту, что ему 77 лет, у него три сына и все они живут в Грузии. Он не может себе представить, что проживет оставшуюся жизнь, не имея возможности с ними общаться. Если ради этого нужно отказаться от югоосетинского гражданства, бросил старик президенту, то он готов сдать паспорт. Анатолий Бибилов ответил не менее жестко:

«Это ваше решение. Я еще раз убеждаюсь, что для многих людей Южная Осетия не является родиной, они ее не принимают. Любое решение, которое вы примете, будет правильное, но по вашему демаршу я понимаю, что вам наплевать на тех людей вашего же возраста, которые проживают в селении Цнелис. Вам все равно, и мне, как вашему согражданину, больно слышать от вас, и больно слышать аплодисменты в поддержку ваших слов. Делайте, как хотите, сдавайте паспорта, меняйте место жительства, вам этого никто не запретит – это ваше право. Никаких проблем».

Женщина лет семидесяти сказала президенту, что из-за закрытия дороги она с мужем не может поехать на лечение, от которого зависят их жизни:

«Господин президент, мы живем в селе (неразборчиво) – я и мой супруг. Я онкологическая больная, у меня вторая стадия. Куда мне идти, что вы мне посоветуете? Нет в Цхинвали такого уровня, чтобы обслуживали онкологических больных, и в Ленингоре нет того уровня. У нас есть югоосетинские паспорта – у меня и у моего мужа. Мой муж сердечник, раз в два месяца должен проходить лечение. Вот уже шесть месяцев я и мой супруг находимся здесь и не можем выехать, чтобы пройти консультацию. Я получила три сообщения из онкологической больницы. Они напоминают, что я должна пройти лечение. Как вам не стыдно поздравлять нас с Новым годом?! Как вы можете поздравлять таких больных, как я, с Новым годом?!!

Анатолий Бибилов на это ответил:

«Мне не стыдно вас поздравлять с Новым годом. Вы можете не принимать мои поздравления. Это ваше право: плевать в душу, или поступить как-то иначе. Но вы будьте уверены, что мои поздравления абсолютно искренни и идут от души, от сердца. Что касается вашей болезни, у нас по онкологии лекарства и все процедуры абсолютно бесплатные, и наши лекарства ничем не отличаются от тех, которые применяются в республике Грузия».

По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, после этих слов люди начали шептаться, дескать президент заблуждается относительно возможностей местной медицины, и не представляет уровня лечения, который необходим онкобольным.

Отдельная категория в зале – женщины в трауре. Одна из них, рыдая, обратилась к президенту:

«У меня сын умер, и на сорок дней меня не выпустили. Вам меня не жалко?»

Анатолий Бибилов: «Послушайте, я прекрасно все это понимаю. Еще раз говорю: здесь умирают люди, и там умирают люди. Ну давайте выберем 5-6 человек, поедем в Цнелис и там послушаете, как у них умирали люди, как умирают. Чего же вы не едете в Цнелис?!».

Президент, проявлял выдержку, говорил жестко, но не грубил. Он подчеркнул, что все обязательства, которые взяло на себя руководство, остаются в силе: старики смогут ездить за своими пенсиями в Церовани, и некоторые группы больных будут выпускать на лечение в Тбилиси. Всем гражданам Южной Осетии, которые застряли в Грузии, помогут вернуться домой. Что кается прочих проблем: кто-то не может увидеться с близкими, поехать на учебу и т.п. – граждане, желающие их решить, пусть пишут письма руководству Грузии, требуют убрать пост.

Досталось от президента и депутату парламента от восточной части Ленингорского района Зазе Дрияеву, который, по мнению Анатолия Бибилова, игнорирует свои депутатские обязанности:

«Глава района постоянно берет меня за горло по вот этим вопросам: по дороге, по пенсиям. Вот если бы так же брал меня за горло ваш депутат и тем самым заботился о вас, как о своих избирателях, тогда бы это было совершенно по-другому. Но вместо того, чтобы заниматься проблемами своих избирателей, которые здесь сидят, он занимается только интригами в парламенте. Больше ничем не занимается – вот это беда!»

Депутат явно в опале, как говорят его коллеги, из-за того, что не уступил президенту и не отозвал свою подпись под вотумом недоверия министрам юстиции и внутренних дел.

Надо отдать президенту должное, он не жалел сил, чтобы объяснит свою позицию, он рассказал ленингорцам, как пытался предотвратить именно такое развитие событий:

«Мы предлагали сделать у селения Цнелис демилитаризованной зоной, чтобы убрать все подразделения, которые находятся на этой территории. Мы предлагали – не они. Но грузинское правительство на это не идет. Теперь в кулуарах они сами говорят, дескать, мы бы сняли этот пост, но это вопрос уже политический, потому что благодаря этому вопросу в Грузии новый премьер-министр. Это тоже наша вина? Я встречался с сопредседателями Женевских дискуссий. Они говорят, что Цнелис никогда не был Южной Осетией. Показали им паспорта, начиная с 1917 года и заканчивая современностью. Но нас не хотят слышать. Мы не прячем свои карты, мы их выкладываем и спрашиваем, почему так: «Вы согласны, что это территория Южной Осетии?». Они отвечают: «Согласны». Тогда почему так?».

По наблюдениям Тамары Меаракишвили, многих из присутствовавших в зале объяснения Бибилова не удовлетворили. Они посчитали, что проблемы, о которых говорил президент, не обязывали его закрыть дорогу.

Многие в знак протеста вставали и демонстративно покидали зал до окончания встречи. При этом можно было услышать возгласы: «Вы же видите, как он настроен, как с ним говорить?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия