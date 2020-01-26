Затянувшиеся ожидания вынужденных переселенцев

Глава Ингушетии дал указание разобраться в ситуации с вынужденными переселенцами из Чечни, которые до сих пор не смогли обустроиться на территории Ингушетии. Специальная комиссия к 1 марта должна представить свои предложения по решению этого вопроса.

На этой неделе Махмуд-Али Калиматов провел специальное совещание по проблемам вынужденных переселенцев из Чечни. Как сообщает пресс-служба главы республики, количество переселенцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 519 семей. В их числе 451 семья, получившая компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тыс. рублей (Постановление Правительства РФ от 30 апреля 1997 г. № 510). Еще 68 семей получили возвратную ссуду по 5 тыс. руб. на каждого члена семьи в период с 1998 по 2001 годы (постановление Правительства РФ от 28 января 1997 г. № 106). Проблема жилищного обустройства этих людей не была решена из-за недостаточности выделенных средств. Однако статус вынужденных переселенцев ими уже утрачен из-за получения вышеуказанной государственной поддержки и лишил их права на получение дополнительной помощи от государства.

Махмуд-Али Калиматов поручил республиканскому правительству в течение месяца разработать комплекс мер, которые могли бы помочь решить проблему вынужденных переселенцев.

На совещании в Магасе присутствовала Мадина Дзортова, создавшая несколько лет назад инициативную группу из числа переселенцев. Вопросов к представителям власти накопилось много, но в отведенные Дзортовой для выступления пять минут она не успела их все озвучить. Калиматов предложил включить Дзортову в правительственную комиссию и в рабочем порядке вносить предложения, исходящие от самих вынужденных переселенцев.

«Я бы очень хотела принять участие в работе комиссии, чтобы постараться настроить ее участников на поиск конкретных возможностей решения нашей проблемы, а не выстраивать свою работу так, чтобы найти какие-то основания для отказа нам, – говорит Мадина Дзортова. – Ведь есть же ранее вынесенные решения судов, обязывающие миграционные власти не лишать нас статуса до полного жилищного обустройства, есть квартиры, построенные для нас по программе ФЦП, есть ответы из различных федеральных министерств, подтверждающие наше право на получение государственной помощи, в конце концов, есть Конституция России!»

Бывавший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в 2018 году тоже создавал комиссию для решения проблем вынужденных переселенцев, но дело не пошло дальше составления списков тех, кто претендует на помощь от государства. К слову сказать, это была не единственная комиссия, которая создавалась по данной проблематике по указанию Евкурова.

Камнем преткновения в решении проблемы является закон о вынужденных переселенцах в новой редакции. После того как в декабре 2015 года Госдума РФ внесла в этот закон поправки, все, кто получил компенсацию, возвратную ссуду или иную государственную поддержку, лишаются статуса вынужденного переселенца, а следовательно, и права на получение жилищного сертификата.

Евкуров докладывал об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в августе 2018 года, но теперь оба этих чиновника перешли на другие должности, а решение проблемы оставили по наследству своим преемникам.

Юрист ПЦ «Мемориал» Хадижа Гадаборшева говорит, что поправки в законе действительно противоречат российской Конституции. По ее словам, по закону статус вынужденного переселенца предоставлялся гражданину на пять лет, а затем продлевался на очередной срок, пока государство не выполнит свои обязательства по его полному жилищному обустройству.

«Новая поправка в закон вносит противоречие как в само законодательство, так и вступает в противоречие с Конституцией. Все те причины, перечисленные в поправке и лишающие граждан статуса, оказались недостаточными, не обеспечили переселенцев жильем, следовательно, ограничивают конституционное право переселенцев на жилище, а в Конституции сказано, что права и свободы не могут быть ограничены федеральным законом», – резюмирует Гадаборшева.

В феврале 2019 года Конституционный суд Ингушетии подтвердил данный факт, признав незаконным постановление правительства Ингушетии, в соответствии с которым переселенцы лишались права на получение жилья, если государство им когда-либо предоставляло «иную поддержку». Суд решил, что данное постановление противоречило нескольким статьям ингушской Конституции и обязал республиканский парламент законодательно урегулировать вопросы предоставления жилья из жилищного фонда Ингушетии лицам из числа вынужденных переселенцев, покинувших безвозвратно Чеченскую Республику.

Но остался еще федеральный закон, за который продолжают цепляться региональные чиновники, отказывая переселенцам в помощи. Да и ингушские депутаты не торопятся выполнить предписание Конституционного суда РИ.

Таким образом, для решения вопроса на федеральном уровне необходимо либо добиться отмены злополучной поправки в законе о вынужденных переселенцах, либо ингушским властям изыскать возможность выделить нуждающимся семьям квартиры, уже имеющиеся в жилом фонде республики.

Вынужденным переселенцам вновь остается ждать и надеяться, что к началу весны, как пообещал новый глава Ингушетии, они получат конкретный ответ. Действительно, тянуть уже дальше нельзя. Все, кто потерял по вине государства жилье и имущество, должны наконец-таки обрести крышу над головой.