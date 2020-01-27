И снова день Суркова

Позавчера с утра по многим СМИ разных стран и в соцсетях разлетелась весть о том, что российский политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил об уходе в отставку с государственной службы Владислава Суркова, помощника президента РФ Владимира Путина, «в связи со сменой курса на украинском направлении»...

И хотя затем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что соответствующего указа президента нет, никто к сообщению Чеснакова, воспринимаемого как правая рука Суркова, не отнесся как к фейку. «В течение ближайшего месяца, – витиевато продолжил Чеснаков о Суркове, – он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».

Независимо от того, когда появится этот указ (и появится ли), фактом стало уже как это сообщение, так и многочисленные комментарии к нему. Суркова называли главным идеологом Кремля (некоторые утверждают, что именно он написал текст гимна России), «серым кардиналом», «главным кукловодом политического процесса» (характеристика Михаила Прохорова), «исключительно одаренным пиарщиком и очень талантливым креативным креативщиком» (характеристика Михаила Ходорковского). Он также автор терминов «суверенная демократия» и «глубинный народ». Но, по мнению ряда политологов, Сурков «проиграл аппаратную борьбу» новому заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Козаку из-за якобы провального для Москвы саммита «нормандской четверки» в Париже. А некоторые комментаторы указывали на январский политический кризис в Абхазии, который Сурков допустил, отвечая за работу со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В том числе, по вполне понятным причинам, это объяснение часто звучало в нашей республике.

И, резюмируя интернет-отклики на весть об уходе госчиновника, один северокавказский активист «Фейсбука» написал: «Что удивительно: горячо сожалеющих не видно. Это надо так поработать!»

Вот как довольно хлестко оценили работу Суркова в публикации в интернет-издании «Евразия дейли»: «Имитация деятельности, производство управляемых конфликтов, формирование псевдореальностей. Такая большая игра без начала и конца, без смыслов и конечных задач. То, что обыватель оценивал как «гениальность» Суркова, на самом деле недюжинный талант уметь зафиксировать себя и заявить о своем «результате» в том или ином политическом процессе, который начался и продолжается без тебя и к которому ты в принципе никакого отношения не имеешь. В этом смысле его уход закономерен и несколько обнадеживает».

Интересно, что почти за две недели до сообщения Чеснакова, 17 января, в интервью международному информационному порталу экс-председатель политической партии «Айнар» Тенгиз Джопуа после того, как журналист в вопросе упомянул Суркова, отреагировал довольно схоже: «Суркова в Абхазии не любят. Может быть, в глаза говорят хорошо и мило улыбаются, но в этой «любви», кроме ненависти, ничего нет. Сурков – любитель агрессивной политики, слишком энергичен там, где не нужно. Благодаря чему даже позитивные шаги в вопросах сотрудничества в действительности создают отрицательный эффект. У абхазской политической элиты, особенно старой, к Суркову отношение демонстративно хорошее. У молодых политиков демонстративно плохое. Но если без демонстративности, у тех и этих отношение к нему плохое».

Чтобы расшифровать приведенные мнения, которые можно сконцентрировать в два слова «чересчур креативный», надо хотя бы бегло вспомнить историю его отношений с абхазскими элитами. После его второго, в 2013 году, пришествия в путинскую команду, когда Сурков стал курировать работу с Абхазией и Южной Осетией, восприятие его, в частности, и в простом народе, у нас было доброжелательное. Но вот, как выяснилось впоследствии и для широкой общественности, именно он стал где-то в начале 2014-го энергично продвигать предложение об ассоциированных отношениях Абхазии и Российской Федерации, хотя эта идея была скомпрометирована в абхазском обществе еще в начале нулевых годов, ибо ее восприняли как покушение на суверенитет республики. В независимой абхазской прессе была, помнится, году в 2002-м, карикатура на абхазского госчиновника высокого ранга, который пропагандировал ее со ссылкой на взаимоотношения США и Маршалловых островов…

Но на сей раз была использована борьба абхазских элит за власть. Тогдашний президент Александр Анкваб попал, по словам одного абхазского эксперта, в ловушку. В случае поддержки новой схемы российско-абхазских отношений его бы заклеймили в Абхазии как национал-предателя, но после отказа от нее он лишился поддержки Суркова и его команды, когда тогдашние оппозиционеры 27.05.2014 штурмом взяли администрацию президента. А до этого отдельные оппозиционеры из команды Рауля Хаджимба уже выступили с неожиданными для большинства в абхазском обществе публичными рассуждениями об ассоциированных отношениях в смысле: а почему бы и нет?

Сама эта формулировка, очень раздражавшая в Абхазии многих, была затем предусмотрительно выведена из употребления, но после того, как на президентских выборах в августе 2014-го Рауль Хаджимба победил в первом туре, улыбающийся Владислав Сурков с абхазских телеэкранов произнес многозначительную фразу: «Надеюсь, что мы с Раулем Джумковичем останемся друзьями и в будущем».

А в скором будущем в Абхазии началось обсуждение проекта нового абхазо-российского договора, который был прислан из Москвы и в случае принятия которого Сурков публично посулил республике в следующем году аж пять миллиардов рублей дополнительной к уже обговоренной российской финансовой помощи. Но этот проект был принят в Абхазии в штыки как откровенно ущемляющий суверенитет республики. Громче всех возмущались политики, оказавшиеся к этому времени в оппозиции, но и властная команда была от него, разумеется, отнюдь не в восторге. В итоге в Абхазии тот проект был существенным образом переработан, и подписанный договор оказался уже мало похож на первоначальный вариант.

А в июне 2015-го в парламенте Абхазии разразился большой шум в ходе встречи депутатов с премьер-министром Артуром Миквабия после его поездки в Россию. Когда рассказ премьера дошел до его часовой беседы в Москве с Владиславом Сурковым, выяснилась наконец причина задержки поступления этих денег, которых ждали с 1 января: до сих пор не подписаны предусмотренные договором межведомственные соглашения силовых структур обеих стран – МВД и Минобороны. А еще с того года инвестиционные проекты должны проходить экспертизу не в Абхазии, как раньше, а в Сочи, и этот процесс тоже затянулся. Посыпались возмущенные реплики депутатов, вспомнивших и о том самом прошлогоднем проекте… Проект создания ИКЦ – информационно-координационного центра, который призван помогать в совместной работе правоохранителям двух стран, – тоже, кстати, претерпел из-за сопротивления абхазской стороны кардинальные изменения, его штат был многократно сокращен.

Словом, действительно, «движухи», как стало модно говорить, было много, но в итоге все приходило к тому, что нетрудно было предвидеть с самого начала: ну не будут абхазы поступаться своим суверенитетом, рисковать им!

А потом еще в обществе дважды грянули скандалы – после того, как украинские, по некоторым сведениям, хакеры взломали электронную почту приемной Суркова и порциями стали выкладывать, в частности, письма многих известных в Абхазии людей, которые «не за красивые глаза» сотрудничали с командой Суркова в ее интересах.

12 января 2020 года, когда Владислав Сурков прибыл в Сухум помогать замсекретаря Совбеза России Рашиду Нургалиеву в тушении разгоревшегося абхазского политического кризиса, посыпались комментарии на форуме популярного в Абхазии интернет-сайта, где доминируют оппоненты Рауля Хаджимба. Один комментарий был попросту оскорбительным в адрес Суркова, автор другого назвал его «режиссером переворотов».

Как известно, Владислав Юрьевич как минимум не поддержал Рауля Хаджимба в январе 2020-го, так же, как не поддержал в мае 2014-го Александра Анкваба. Подчеркиваю, это «как минимум». А далее в этом месяце в Абхазии прозвучали весьма примечательные суждения. Один из депутатов предыдущего созыва абхазского парламента, который активно участвовал в приходе пять с половиной лет назад к власти Хаджимба, вдруг обрушился на Суркова в соцсетях, приведя некие резкие слова, произнесенные некогда якобы тем в стенах абхазского парламента. А другой депутат того же созыва, который состоит сейчас в команде, добившейся отставки Хаджимба, опроверг в соцсетях свидетельство бывшего коллеги, после чего его слова процитировали в СМИ.

Кто-то из российских политологов расценил заявление Суркова об уходе как «шантаж», а кто-то высказал мнение, что он сам уже устал от своей креативности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия