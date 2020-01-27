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Политика

Тбилиси отчитается перед ПАСЕ

Комментарии

Грузия вместе с другими представителями стран Восточной Европы оспаривает возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ. Несмотря на промежуточный успех грузинской делегации, оппоненты власти ожидают, что в ходе зимней сессии этой организации в адрес правящей «Грузинской мечты» последует критика от европейских парламентариев из-за провала избирательной реформы и не только. На вопросы представителей ПАСЕ придется отвечать и министру иностранных дел Давиду Залкалиани.

Представители стран Восточной Европы, оспорившие сегодня полномочия российской делегации, довольны достижением, хотя решение, которое будет принято в отношении российского представительства в ПАСЕ в течение 24 часов, может их разочаровать. При обсуждении порядка работы в первый день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис выступил с предложением пересмотреть полноправное участие в сессии российской делегации.

Из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины в 2015 году Россию лишили права голоса и участия в работе органов ассамблеи. С 2017 года из-за этой ситуации Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме в июне 2019 года.

Но сегодня литовский парламентарий Зингерис напомнил, что Россия продолжает игнорировать решения Европейского суда по правам человека.

Среди тех, кто поддержал предложение, были представители грузинской и украинской делегаций. И вопрос был направлен на изучение в комитет по мониторингу, так называется комиссия по выполнению обязательств государствами-членами Совета Европы.

На этом организованное и скоординированное выступление представителей Восточноевропейских стран против российской политики не закончилось.

Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы в 2016 году прошли в Крыму, который является оккупированной территорией.

«Более того, несколько членов российской делегации включены в санкционный список ЕС в марте и в сентябре 2014-го из-за активной поддержки участия российских вооруженных сил на Украине и аннексии Крыма и за голосование незаконной аннексии Крыма Россией», – добавила Мария Голубева.

Ее предложение также набрало необходимое количество сторонников, и вопрос был направлен на изучение в Комитет по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам. Комитеты в течение суток должны принять решение, которое примет или же отклонит ассамблея.

С учетом недавнего восстановления полномочий российской делегации, за которое выступали Германия и Франция, вероятность того, что РФ вновь будет отказано в праве голоса в ПАСЕ, невелика. Тем не менее, даже если победа окажется промежуточной, для главы грузинской делегации Ираклия Кобахидзе все это имеет особое значение, и после существенного обновления грузинской делегации она продолжает следовать ранее взятому курсу.

Сегодня Ираклий Кобахидзе был избран вице-президентом ПАСЕ
Сегодня Ираклий Кобахидзе был избран вице-президентом ПАСЕ

Сомнения по поводу внешнеполитической ориентации правящей партии усилились после того, как в ноябре 2019 года «Грузинская мечта» провалила обещанную избирательную реформу. Тогда же в знак протеста парламентское большинство и должность покинули вице-спикер Тамар Чугошвили и еще семь депутатов. Все они считались прозападным крылом в «Грузинской мечте». Их уход для многих наблюдателей стал очередным доказательством пророссийских предпочтений Бидзины Иванишвили.

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Поэтому сегодня Ираклий Кобахидзе особо указал на то, что грузинские власти не отступят в борьбе против российской политики в регионе:

«Для нас очень важно озвучивание политического мессиджа, связанного с РФ, и тех действий, к которым прибегает эта страна в первую очередь в нарушении принципов международного права, оккупации территорий суверенных государств. Мы по этому поводу хотим еще раз возвысить голос, и этому служит тот шаг, который был нами осуществлен на сегодняшнем заседании».

В копилку своих первых достижений в обновленном составе «Грузинская мечта» вложила и тот факт, что сегодня Ираклий Кобахидзе был избран вице-президентом ПАСЕ. Защищая государственные интересы страны, «Грузинская мечта» нашла поддержку и в лице оппозиционного депутата от «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе. По его словам, Грузия вместе с близкими партнерами всегда будет оспаривать полномочия российской делегации в ПАСЕ до тех пор, пока она «будет продолжать оккупацию Грузии и Украины, игнорировать те решения и обязательства, которые возложила на нее эта ассамблея, и ее возвращение полноценным членом в ПАСЕ является ошибкой.

Видимо, чтобы избежать гнева оппонентов, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заранее сообщил, что он не сможет углубиться в проблемы грузино-российских отношений. Это ему не позволяет должность председателя Комитета министров Совета Европы. Символические ключи правления Совета Европы Грузия от Франции получила в ноябре прошлого года.

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Давид Залкалиани сегодня перечислил те направления, которые Грузия назвала приоритетными за период ее председательства в международной организации:

«Это права человека и защита окружающей среды, гражданское вовлечение в принятие решений, ориентированная на несовершеннолетних система правосудия и усиление демократии с вовлечением образования, культуры и дел молодежи – на всех этих направлениях у меня будет возможность поделиться с парламентариями нашими позициями, поговорить об уже проделанной работе с ноября месяца прошлого года и о тех будущих мероприятиях, которые запланированы до конца мая, когда Грузия завершит свое председательство».

В МИД Грузии обещали, что более обширно о российской оккупации, гуманитарном кризисе в Ахалгори будет говорить президент Саломе Зурабишвили. Ее выступление в ПАСЕ намечено на завтра, 28 января.

Многие оппоненты власти не сомневаются, что вслед за депутатами Европарламента жесткая критика в адрес правящей «Грузинской мечты» будет слышна и от депутатов ПАСЕ.

Сторонникам этого мнения вселяют убедительность участившиеся критические письма американских конгрессменов к представителям правительства «Грузинской мечты» и недавний «разнос», который устроили грузинской делегации в Европе. На прошлой неделе, кстати, тоже в Страсбурге, на заседании комитета по иностранным делам Европарламента члены «Европейской народной партии» (ЕНП) выступили с резкими комментариями в адрес «Грузинской мечты» из-за отказа правящей партии перейти на полностью пропорциональную избирательную систему в 2020 году. Тогда же евродепутаты указали представителям власти на отступление от демократических принципов и на признаки преследования оппонентов по политическим мотивам.

Представители власти тогда указывали на то, что американские законодатели были введены в заблуждение представителями оппозиции в основном из партии Михаила Саакашвили «Нацдвижение». Что же касается критики «Европейской народной партии», то и здесь «Грузинская мечта» указала обществу на «происки» бывшей партии власти. «Нацдвижение» и отколовшаяся от него «Европейская Грузия» являются членами «Европейской народной партии». С учетом того, что и в ПАСЕ данная политическая сила представлена большинством, то, следуя логике последних событий, велика вероятность, что «Грузинская мечта» и на площадке ПАСЕ не избежит критики из-за провала избирательной реформы и нежелания договориться с оппозицией.

Открывшаяся сегодня, 27 января, зимняя сессия ПАСЕ продлится до 31 января.

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