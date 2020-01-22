«Грузинской мечте» открыли второй фронт

К американским конгрессменам присоединились депутаты Европарламента. Критика в адрес «Грузинской мечты» прозвучала с трибуны высшего законодательного органа ЕС. Что не нравится западным политикам в действиях правящей в Грузии партии и насколько это может быть опасно для западного курса страны?

Западные партнеры критикуют правительство Грузии уже в круглосуточном режиме – к американским конгрессменам присоединились евродепутаты. На заседании комитета по иностранным делам Европарламента члены «Европейской народной партии» (ЕНП) выступили с резкими комментариями в адрес «Грузинской мечты» из-за отказа грузинской правящей партии перейти на полностью пропорциональную избирательную систему в 2020 году. Как отметили выступающие, людей на улицу вывела не оппозиция, а шаги, предпринятые правительством. При этом представитель ЕНП Раса Юкнявичене отметила, что, говоря о неизменном европейском курсе, представители «Грузинской мечты» на деле тормозят процесс евроинтеграции.

«Очень печально, когда представители власти говорят о «плохой оппозиции». Такого не происходит в демократических странах. Когда мы видим нападки на оппозицию, НПО, СМИ и демонстрантов, это не помогает Грузии найти новых друзей в Европарламенте. Таким путем вы не получите больше поддержки для вашей европейской интеграции. Передайте это лидеру «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили».

Присутствовавший на заседании вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава в ответ заявил, что в некоторых случаях членов Европарламента ввели в заблуждение, предоставив им неверную информацию. По его словам, переговоры по внесению изменений в избирательную систему все еще продолжаются. Большинство уже предложило свою версию изменений оппозиции и теперь ждет ответа, заявил Кучава:

«Консенсус заключается в том, что обе стороны должны договориться о чем-то, мы дали им лучшую версию перехода к полностью пропорциональной системе в 2024 году. То, что провалилось на голосовании законопроекта, это изменение даты. Именно «Грузинская мечта» представила конституционные изменения о переходе к полностью пропорциональной избирательной системе в 2024 году».

Но, похоже, товарищи Кучава по «Грузинской мечте» думают не совсем так. В частности, генсек партии и по совместительству мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что переход на полностью пропорциональную систему не самый лучший путь для Грузии. Даже в 2024 году:

«Исходя из сегодняшнего взгляда на ситуацию, исходя из интересов моей страны, я не поддерживаю переход на пропорциональную систему. Наш политический спектр к этому не готов. Исходя из интересов страны, это невозможно».

При этом лидер парламентского большинства Гия Вольский дал понять, что высказывание Каладзе не его личная точка зрения, а позиция руководства партии:

«Это не является его личной позицией. Хорошо, что она поддерживает эту точку зрения, но в реальности наше видение этого вопроса в том, чтобы и в 2024 году сесть, все обсудить и принять решение, не исходя из политических интересов какой-либо партии. Что касается Бидзины Иванишвили, мы никаких документов не подписывали, но в ходе наших последних обсуждений в рядах «Грузинской мечты» превалирует именно такое мнение».

В «Грузинской мечте», отмечают наблюдатели, демонстративно стараются не замечать все более четких мессиджей от западных партнеров. В частности, власти ни словом не обмолвились об официальном письме от лица четырех американских конгрессменов на имя премьер-министра Грузии. Руководитель аппарата главы правительства Георгий Сахокия не знает ни о содержании письма, ни даже о его наличии:

«Я не в курсе, у меня нет информации относительно подобного письма».

Между тем один из авторов послания, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер еще 21 января написал об этом в своем аккаунте в Twitter:

«Сегодня Адам Кинзингер, Герри Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккол направили премьер-министру Грузии письмо, серьезно озабоченные тенденцией политических преследований и спадом экономики, что создает проблему на пути Грузии к демократическим реформам и интеграции с Западом».

Не в курсе оказался и глава грузинского МИДа. Давид Залкалиани лишь посоветовал различать отзывы, которые следуют от исполнительной и законодательной власти, а личная коммуникация, по словам министра, гораздо важнее любых писем:

«Я не видел письмо, знаю только, что есть твитт конгрессмена. Если в нем говорится об экономическом спаде, наверное, это не точная информация, поскольку мы хорошо знаем, что показатель экономического роста хотя бы в последние месяцы составил в Грузии 6%. Поэтому, конечно, важно, чтобы была точная информация. Я думаю, что личные контакты важнее общения в письмах, исходя из этого, уверен, что те визиты высокопоставленных официальных лиц в Вашингтон, которые будут запланированы и уже планируются, будут хорошей возможностью дать четкую и точную информацию всем заинтересованным лицам, включая конгрессменов. Кроме того, необходимо различать отзывы, идущие от исполнительной и законодательной власти. Со стороны исполнительной власти, той же администрации США, мы имеем очень твердую поддержку, что неоднократно выражалось в различных заявлениях, декларациях поддержки или в осуществленных в Грузию визитах, а также в визитах из Грузии в Соединенные Штаты».

Тем не менее бывшая вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, ушедшая из «Грузинской мечты» в знак протеста против провала избирательной реформы, отмечает, что это не первое письмо и является неким «ответом на ответ» правительства Грузии:

«Первое письмо конгрессмены послали в декабре, оно было от лица сопредседателей группы друзей, и на это письмо правительство Грузии ответило. И то письмо, которое было послано вчера, является реагированием на ответ грузинского правительства. Так сказать, ответ на ответ. И этот ответ на ответ является куда более жестким, чем первое письмо. Что это означает? Это означает, что вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые были в первом письме и снять озабоченности, правительство сделало так, что появились еще более серьезные озабоченности и противодействие со стороны членов Конгресса».

А учитывая последние высказывания высокопоставленных представителей правящей партии, «Грузинская мечта», очевидно, не собирается прислушиваться к предупреждениям как европейских депутатов, так и американских конгрессменов.