Глава МВД Грузии отвергает обвинение о преследовании полицейского

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури отвергает обвинение о преследовании полицейского Георгия Двалишвили.

Речь идёт о задержании в 2014-м году брата высокопоставленного силовика Левана Изория - Вахо Изория. Полицейский Двалишвили считает, что из-за этого инцидента его преследуют.

«Этот прецедент произошел шесть лет назад. Я не знал о том, что у него [Двалишвили] были эти кадры. Я даже не помнил – был этим полицейским Двалишвили или кто-либо еще. Что касается преследования. Из-за реформы в патрульной полиции ему просто предлагали перейти на другую должность. Мне тоже могут предложить перейти на другую должность. Если тогда произошло преступление, он должен был донести этот факт до Генеральной инспекции или Прокуратуры, а не сохранять кадры», - заявил Гомелаури, который в 2014 году был заместителем главы МВД.

При этом, Гомелаури не считает действия Вахо Изория преступными.

Скандальный инцидент вчера прокомментировал и Леван Изория, который уже покинул должность главы Службы внешней разведки Грузии. Он считает, что распространение кадров связано с его назначением на пост посла Грузии в Германии.