Аслан Бжания вступил в президентскую гонку дистанционно

В среду Центризбирком Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты республики Аслана Бжания. Как рассказывают в ЦИКе, регистрировать эту инициативную группу оказалось делом непростым. Желающих поддержать претендента пришло почти в три раза больше, чем это надо по закону. Вместо положенных «не менее 10» паспортов, пришлось переписывать трех десятков «инициаторов», а потом еще и опросить каждого. Все это заняло не меньше часа.

Как известно, регистрация участников повторных президентских выборов в Абхазии, намеченных на 22 марта, стартовала 22 января. На третий день после этого, в пятницу, 24 января, в ЦИКе зарегистрировали политическую партию «Акзаара», которая на съезде планирует выдвинуть кандидатом на высший государственный пост своего лидера Леонид Дзапшба. (В Абхазии правом такого выдвижения обладают как партии, так и инициативные группы.) Кстати, вчера в разговоре со мной председатель ЦИКа Тамаз Гогия удивился изумлению некоторых наблюдателей, которые по аналогии, видно, с прошлогодними выборами ожидали в первые же дни некоего ажиотажа в выдвижении: отведенное для этого время продлится еще до 11 февраля, и на этот раз явно не ожидается зашкаливающего количества претендентов. Добавлю, что только эти два названных политика после назначения даты выборов публично заявили о своем намерении баллотироваться на них, так что дальше – интрига, в обществе неведомо, кто еще объявит о своих президентских амбициях.

А теперь – непосредственно об Аслане Бжания. Еще пять с половиной лет назад он никому не был известен как политик, а вообще, до 2010 года, когда президент Сергей Багапш, знавший его по совместной работе в Очамчыре в конце 80-х, предложил Бжания вернуться из Москвы и возглавить СГБ Абхазии, это имя абхазскому обществу ничего не говорило. Но в течение последних лет он превратился в весьма харизматическую политическую фигуру, с которой связано немало драматических событий в новейшей истории Абхазии.

А вот имя его деда по отцу Ашхенгерия Бжания знакомо в Абхазии всем поколениям, ибо любой мало-мальски образованный человек у нас читал новеллы классика абхазской литературы Михи Лакрба, где описаны встречи этого долгожителя (советские газеты утверждали, что он прожил 148 лет) вскоре после Второй мировой войны с известным английским прозаиком и драматургом Джоном Пристли. Кстати, сам Пристли дожил до 89 лет и умер в 1984-м. И недавно мне пришло в голову: интересно было бы, если бы он дожил до возраста, который приписывали Ашхангерию, сохранив при этом творческую энергию, и постарался описать события, происходившие в XXI веке с внуком своего знакомого абхазского долгожителя, встречи с которым он, естественно, тоже описал в печати.

Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района и окончил местную школу, где более сорока лет директорствовал его отец. Кстати, я не раз в начале 80-х годов бывал в доме Георгия Ашхангериевича в Тамыше. Но его сын Аслан, один из пяти детей в семье, в те годы учился в Московском автомобильно-дорожном институте, который окончил в 1985-м. В 1985-1986 годах, согласно его не раз опубликованной биографии, Аслан Бжания работал в Управлении капитального строительства Угранского леспромхоза Смоленской области. В 1987-1989 годах – в Очамчырском райкоме комсомола. В 1991 году по окончании Высших курсов КГБ СССР – в Службе безопасности Абхазии (1991-1992). В 1992-1993 годах в СГБ Республики Абхазия в городе Гудаута. С 1994 года занимался коммерческой деятельностью в Москве. В 1998 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. С 2009 по 2010 годы являлся сотрудником посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в должности советника. В 2010-м возглавил СГБ РА.

После майских событий 2014 года в Сухуме, штурма президентского дворца и ухода в отставку Александра Анкваба съезд партии «Амцахара» поддержал кандидатуру Бжания на досрочных президентских выборах. В паре с ним на пост вице-президента баллотировался 40-летний директор Пицундского филиала Сухумского физико-технического института Астан Агрба. Руководителем избирательного штаба Бжания был экс-премьер Леонид Лакербая. О поддержке кандидатуры Бжании на выборах заявлял экс-президент Абхазии Александр Анкваб.

На выборах 24 августа 2014 года Аслан Георгиевич занял второе место, набрав около 36 тысяч голосов, что составило 35,91% от числа голосовавших. Президентом Абхазии был избран Рауль Хаджимба с 50,5 тыс. голосов, что составило 50,6 %.

У многих в Абхазии осталось впечатление, что для новичка в политике Аслана Бжания участие в тех выборах оказалось тяжким испытанием («трое на одного» – так вспоминали о его предвыборной встрече в прямом эфире Абхазского телевидения с другими кандидатами – Раулем Хаджимба, Мирабом Кишмария и Леонидом Дзапшба), и он, вполне возможно, облегченно вздохнув, отойдет от политики. Но все оказалось иначе. Аслан Бжания явно втянулся в публичную политику, почувствовал к ней вкус. 9 апреля 2015 года в Сухуме он презентовал Фонд социально-экономических и политических исследований «АПРА». 22 мая того же года выступил с программной речью на съезде оппозиционной политической партии «Амцахара», где подверг резкой критике действующую власть во главе с Хаджимба за некомпетентность в управлении, забытые предвыборные обещания и так далее. Он и далее привлекал к себе внимание аналитическими критическими докладами. Конечно, критиковать работу оппонентов проще, чем проводить эту работу самому, так было всегда (я бы уподобил это наступлению в войне с господствующих высот), но фактом стало и то, что в умении убедительно, с цифрами и фактами на руках критиковать в оппозиции не оказалось равных Аслану Бжания, и он закономерно стал признанным лидером Блока оппозиционных сил.

Ну, а как же Александр Анкваб? Жизнь полна неожиданностей: вскоре после возвращения третьего президента Абхазии из Москвы и избрания его в марте 2017 года депутатом абхазского парламента шестого созыва обществу стало известно, что их с Асланом Бжания, который тоже тогда стал парламентарием, политические дороги разошлись…

Год назад эксперты дружно прочили в фавориты предстоящих летом очередных президентских выборов Аслана Бжания и Рауля Хаджимба, причем зачастую предпочтение отдавалось первому. Но никто из экспертов не мог тогда представить себе, что все резко изменится после того, как 17 апреля 2019 года Бжания в связи с резким ухудшением здоровья будет госпитализирован в больницу в Сочи, а на следующий день – в Москве. После этого его вывезли на лечение в Германию. Немецкие медики диагностировали его отравление. Политические соратники в Абхазии добивались в связи с этим переноса выборов на осень, добились уличными протестами переноса только на месяц. Причем многие помнят, что они зарегистрировали-таки на всякий случай в ЦИКе 5 июля прошлого года инициативную группу по его выдвижению, но потом съезд «Амцахара» выдвинул вместо него кандидатом в президенты Алхаса Квициниа.

Впрочем, и осенью Бжания еще не «встал на ноги».

Но «вот новый поворот» (или кто-то скажет: «переворот») – и вернувшийся в строй Аслан Бжания участвует в повторных президентских выборах.

Накануне регистрации в ЦИКе новой инициативной группы по его выдвижению съемочная группа Абхазского телевидения отправилась в Сочи, где Бжания проходит курс реабилитации в одном из санаториев. После девяти вечера 27 января по АТ было показано 40-минутное телеинтервью с ним журналиста Ланы Абшилава. На вопрос о самочувствии Бжания ответил:

«Налицо прогресс, все у меня хорошо. Все функции восстановлены. Осталось еще немного времени, чтобы окончательно войти в очень хорошую спортивную форму. У меня нагрузки такие: пять километров – быстрая ходьба, полтора километра у меня – плавание, километр – бег по гальке морской».

По поводу его прибытия 9 января в Сухум рассказал следующее:

«Я проходил курс реабилитации с октября по декабрь в Москве. Мне было предложено продолжить реабилитацию в Сочи. В связи с тем, что на новогодние праздники мест в санаториях не было, первые свободные дни – это было 9 января. У меня есть санаторная книжка, где написано, что я с 9 января по 29 января должен проходить реабилитацию в Сочи. 9 января я вылетел из Москвы в Сочи. Понятно: я знал о том, что на девятое число был назначен суд. Я это знал. О том, что собираются люди, родственники погибших, я этого не знал. Когда приземлился, мне писали, я уже знал о тех событиях, которые происходят. И, конечно, я не мог остаться безучастным. Я поехал в Сухум. Приехал туда примерно к 18 часам, к 18.30. И как раз после моего приезда, в течение часа- полутора было принято обращение к экс-президенту Хаджимба с тем, чтобы он сложил свои полномочия.

Аслану Бжания был задан также вопрос, который часто поднимался и обсуждался в обществе и во время президентской избирательной кампании 2014 года, - чем он занимался во время грузино-абхазской войны. Бжания ответил:

«В конце августа 1992 года – начале сентября я выехал из оккупированного Сухума. После того как была освобождена Гагра, два моих друга, этнических абхаза, которые проживали в Москве, – я намеревался вернуться сразу, – они меня попросили оказать им помощь в формировании гуманитарного груза – 20 тонн. Тогда, если вы помните, цены росли, у них не было денег, за один день они это не смогли бы сделать – в неделю раз что-то закупалось, готовилось. Подчеркиваю, что это были их деньги, я им просто помогал. Это небогатые люди, индивидуальные предприниматели, но они решили помочь своей воюющей стране. Там были сахар, мука и масло. Формирование этого груза заняло несколько недель. Я с этим грузом приехал в Абхазию, и до 27 сентября 1993 года я служил в Службе безопасности Республики Абхазия. Есть люди, которые это могут подтвердить. 27 сентября 1993 года я выехал за пределы Абхазии в служебную командировку. Вот такова моя биография периода войны. Все остальные истории, которые рассказывают про меня, – это клевета и грязь, которую хотят на меня полить».

Завершу информацией о семье Аслана Бжания, которая имеется в интернет-публикациях о нем. Жена – Аэлита Максимовна Ахиба. В 1985 году окончила юридический факультет МГУ и до 1993 года работала помощником председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. В настоящее время – на руководящей должности в Счетной палате Российской Федерации. Дочь – Аэлина (1987 года рождения), окончила Московский 1-й медицинский институт, замужем. Сын – Максим (1991 года рождения), окончил МГУ по специальности «мировая политика». Аспирант МГУ. Бизнесмен, акционер ОАО «ЮГ-Инвестбанка».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия