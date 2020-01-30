Сергей Гаврилов допускает, что в грузинской политике произошло эпохальное изменение

Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя «Парламентской газете» слова президента Грузии о готовности Тбилиси принять российскую делегацию в Тбилиси.​

По словам Гаврилова, православные депутаты, в том числе из России, готовы приехать в Грузию, если слова Саломе Зурабишвили окажутся правдой.

Гаврилов назвал серьёзным сигналом заявление президента Грузии о готовности страны обеспечить безопасность депутатов и отказаться от преследования нарушивших «Закон об оккупированных территориях» россиян. По мнению Гаврилова, это заявление означает, что Грузия следует демократическим принципам, и опасности со стороны экстремистов не будет.

«Очевидно, Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией во всем объеме, включая дипломатические отношения и обмен послами. Это важно, особенно в преддверии юбилея Победы. Мы готовы отдать память всем погибшим на территории Грузии в период Великой Отечественной войны. Грузия была многонациональной — русские, армяне, греки, курды, абхазы. Мы надеемся, что Грузия вновь станет многонациональной доброжелательной республикой», - сказал Гаврилов.

Еще одно интервью депутат дал телеканалу «Дума ТВ».

«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях», -подчеркнул Сергей Гаврилов.

Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.