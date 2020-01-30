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Сергей Гаврилов допускает, что в грузинской политике произошло эпохальное изменение
Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя «Парламентской газете» слова президента Грузии о готовности Тбилиси принять российскую делегацию в Тбилиси.
По словам Гаврилова, православные депутаты, в том числе из России, готовы приехать в Грузию, если слова Саломе Зурабишвили окажутся правдой.
Гаврилов назвал серьёзным сигналом заявление президента Грузии о готовности страны обеспечить безопасность депутатов и отказаться от преследования нарушивших «Закон об оккупированных территориях» россиян. По мнению Гаврилова, это заявление означает, что Грузия следует демократическим принципам, и опасности со стороны экстремистов не будет.
«Очевидно, Грузия готова перейти к активным шагам по восстановлению мирных отношений с Россией во всем объеме, включая дипломатические отношения и обмен послами. Это важно, особенно в преддверии юбилея Победы. Мы готовы отдать память всем погибшим на территории Грузии в период Великой Отечественной войны. Грузия была многонациональной — русские, армяне, греки, курды, абхазы. Мы надеемся, что Грузия вновь станет многонациональной доброжелательной республикой», - сказал Гаврилов.
Еще одно интервью депутат дал телеканалу «Дума ТВ».
«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях», -подчеркнул Сергей Гаврилов.
Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.
Другие новости дня
Россия ограничит наземное сообщение с Китаем из-за вируса
Россия с полуночи 31 января приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. В расписании останутся только поезда Москва-Пекин и Пекин-Москва. Они ходят дважды в неделю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, в пяти регионах Дальнего Востока будет закрыта сухопутная граница. Соответствующие ограничения вводятся в Приморском крае, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Ранее стало известно о приостановке рейсов в Китай более десяти крупнейших международных авиакомпаний.
В частности, о прекращении полётов на материковый Китай до 9 февраля заявила Lufthansa. Ограничения также касаются дочерних компаний авиаперевозчика. Группа компаний Lufthansa осуществляет авиаперелёты в 73 китайских аэропорта, главным образом в Пекин и Шанхай.
О временном прекращении полётов объявили и другие крупные европейские перевозчики – Air France, British Airways и Finair, а также авиакомпании из Юго-Восточной Азии. С 9 февраля по 27 марта будут приостановлены полёты American Airlines.
Международные авиалинии Украины заявили о приостановке до 24 февраля полётов на китайский курорт Хайнань. Казахстан в первые три дня февраля намерен полностью прекратить транспортное сообщение с Китаем, включая наземное сообщение.
"Уральские авиалинии" прекратили популярные среди китайцев рейсы в Европу и Японию из Екатеринбурга и Владивостока.
Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. За это время от воздействия вируса умерли 132 человека, около шести тысяч заражены.
По последним данным, сейчас вирус распространён в 15 странах, включая Сингапур, Японию, Германию, США и Францию. В России случаи заражения пока не выявлены.
Европарламент одобрил соглашение о Брекзите
Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. За документ проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Окончательно соглашение должен утвердить совет ЕС. Ожидается, что это произойдет 30 января.
Сразу после голосования депутаты встали и, взявшись за руки, исполнили традиционную шотландскую песню Auld Lang Syne. Ее часто исполняют на собраниях и при встречах, когда приходит время расставаться. Некоторые члены парламента не могли сдержать своих эмоций.
Выход Великобритании из ЕС ожидается 31 января, в 24 часа по центральноевропейскому времени.
Лондон покидает Евросоюз спустя три с половиной года после референдума о Брекзите, на котором большинство избирателей высказались за выход из Евросоюза. Дату Брекзита трижды переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключённое с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с Брюсселем, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и одержал на них победу. В Палате общин теперь большинство у консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект.
После выхода Британии из ЕС начнется переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение.
Великобритания присоединилась к Евросоюз в 1973 году и стала первой страной, которая покинула его.
В Тбилиси прибыла новый посол США Келли Дегнан
Новый посол Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан прибыла в Тбилиси, сообщает американское посольство. «Посольство США радо сообщить о прибытии посла Келли Дегнан в Тбилисский международный аэропорт. Добро пожаловать в Грузию, госпожа посол! Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по укреплению партнерства между Соединенными Штатами и Грузией», - сказано в сообщении.
Место посла США в Грузии оставалось вакантным почти два года - с марта 2018 года, когда свою должность покинул дипломат Ян Келли. До недавнего времени обязанности посла США в Грузии исполняла его заместитель Элизабет Руд, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сенат США поддержал назначение Келли Дегнан в декабре 2019 года.
До назначения в Грузию Келли Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. До этого она возглавляла дипломатические представительства США в Косово и Италии. Дегнан также работала в дипломатических миссиях США в Афганистане, Турции, Ботсване и Пакистане. Она - доктор философии, имеет степень бакалавра журналистики, владеет несколькими языками, включая итальянский, французский, турецкий и урду.
Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. Наиболее активными они стали в начале 2000-х. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.
Путин уволил главу Чувашии после видео, где тот издевается над сотрудником МЧС
Президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева после публикации видео, где тот издевается над сотрудником МЧС. Он руководил регионом с 2010 года.
Указ об увольнении чиновника опубликован на сайте Кремля. Он лишён должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
24 января чиновник, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.
Публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс, после неё Игнатьев был исключён из "Единой России".
Гахария о возможном визите российской делегации: всё будет в рамках закона
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
«Однозначно скажу вам, что все подобные решения принимаются в соответствии с законодательством Грузии. В любом случае, и в этом случае решение будет соответствовать закону. Никто не сможет обойти законодательство Грузии», - заявил глава грузинского кабмина.
При этом, Гахария напомнил, что Грузия – страна-председатель Совета Европы и выразил сожаление, что России восстановили право голоса в организации.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для российских депутатов, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в мае текущего года.
Два китайца, направлявшихся в Грузию, изолированы в инфекционной больнице в Ереване
Два китайца, направлявшихся из Армении в Грузию, на пограничном пункте «Баграташен» были отправлены обратно в Армению по подозрению в респираторном вирусе. В настоящее время они находятся в Норкской инфекционной больнице в Ереване.
По словам представителя Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Лианы Торосян, у одного из них вообще нет повышенной температуры, другой все еще обследуется с целью исключения наличия коронавируса.
«У одного практически нет жара, он находится под наблюдением врачей, у другого была температура 37 градусов, сейчас он проходит рентген-исследование легких, потому что в этом случае в первую очередь уязвимы легкие, возможна пневмония - инфильтративная пневмония, посмотрим, что покажет рентген легких. Но на данный момент самочувствие обоих удовлетворительное. Они, конечно, останутся пока под наблюдением, в отдельных изолированных боксах», - отметила Торосян.
Лиана Торосян считает риск коронавируса очень низким, поскольку оба китайца до приезда в Армению находились в Грузии. В течение 14-дневного инкубационного периода их не было в Китае и тем более в Ухане - в очаге вспышки нового коронавируса.
За двумя туристами из Китая наблюдают и в грузинском Батуми. У обоих отмечается температура 37 градусов.
Москва и Сухуми обсудили вопрос поставок электроэнергии в Абхазию
Исполняющий обязанности Президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба по телефону обсудил вопрос поставок электроэнергии с министром энергетики России Александром Новаком.
«Стороны обсудили технические мероприятия подготовки поставки электроэнергии из энергосистемы Российской Федерации в Абхазию», - говорится в сообщении абхазского правительства.
Александр Новак сообщил о том, что российской стороной уже даны поручения соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии.
«На данный момент мы занимаемся реализацией технических мероприятий для скорейшего осуществления электроперетока из России в Абхазию», - добавил Новак.
В абхазском правительстве сообщают, что электроэнергия будет закуплена за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
«Сумма перетока в 2019 году составила 190 млн. рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 млн. рублей. Предполагаемый объём поставок электроэнергии в 2020 году составит около 200 млн кВт/ч.», - указано в информации, опубликованной на сайте абхазского кабмина.
По всей территории самопровозглашенной республики Абхазия с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».
Два туриста из Китая, прибывших в Грузию, находятся под наблюдением медиков
Врачи наблюдают за двумя туристами из Китая, которые находятся в Батуми. Об этом сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на главу Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе.
Дата прибытия граждан Китая в Грузию не называется. У обоих отмечается температура 37 градусов.
По словам Гамкрелидзе, сегодня у туристов были взяты анализы, которые направлены в лабораторию Лугара. Он добавил, что причина недомогания клинически не выражена.
Грузия временно прекратила авиасообщение с Китаем. Об этом сегодня заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
Марат Хуснуллин будет координировать сотрудничество правительства России с Абхазией и Южной Осетией
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин будет координировать социально-экономическое сотрудничество с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Об этом говорится в публикации на сайте правительства России.
В предыдущем кабмине сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией координировал Виталий Мутко, который не вошёл в состав нового правительства России и был назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
Ранее государственную службу покинул Владислав Сурков. Он курировал политику Кремля в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также занимался контролем Москвой ситуации на востоке Украины.
Кадыров призвал не обращать внимания на то, что пишут о Чечне "шайтаны"
Выступая на коллегии министерства внутренних дел по Чеченской республике, глава региона Рамзан Кадыров повторил, что "те, кто распространяет сплетни, он – враг номер один".
"Кто им помогает распространять сплетни? Чеченцы. Мы отвечаем за порядок, безопасность в нашем регионе. Надо выявлять тех шайтанов, которые распространяют слухи, сплетни", – сказал он, обращаясь к личному составу МВД по ЧР.
Кадыров посоветовал тем, кто поднимает шум из-за исчезновения людей "присматривать за своими наркоманами".
"Мы живем в правовом государстве – Российской Федерации, у нас есть законы, конституции, – напомнил он. – Мы не нарушаем закон. Пригласили человека, беседуешь с ним два часа, оказывается, его задержали. Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, не приходит в себя, несколько дней там находился, приехал потом домой, но до этого все пишут, мол, похитили, убили, верните, где вы и что вы. Лучше бы присматривали за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах".
Делая подводку к следующему высказыванию Кадырова, сотрудница ЧГТРК "Грозный" отметила, что "особенно стараются так называемые правозащитники, либеральные СМИ, которые по указке своих хозяев строчат проплаченные статьи против Чеченской республики".
"Они будут говорить, писать будут, внимания не обращайте, не комментируйте их, оставьте. Я их не считаю людьми. Я их считаю шайтанами – без чести, без религии, без морали. Чего хочет наш народ и что мы должны делать ради народа, мы сами знаем. Это – благополучие, безопасность, процветание. Мы должны жить в дружбе, как одна не просто семья, а дружная семья, которая соблюдает все правила жизни", – заключил он.
Конгрессмен Пит Олсон: Путин контролирует грузинскую нефть, Иванишвили – его марионетка
Конгрессмен-республиканец Пит Олсон выступил с заявлением о Грузии в Палате представителей США. Олсон рассказал о компании Frontera, ведущей судебный процесс с правительством Грузии и назвал Бидзину Иванишвили марионеткой Владимира Путина. Видеозапись выступления он разместил в социальной сети Twitter.
«Марионетка Владимира Путина Бидзина Иванишвили атаковала иностранные инвестиции в Грузии и основные права человека. Техасская компания Frontera Resources много лет занималась буровыми работами в Грузии. Они создали рабочие места в Грузии и США. Они создали свободу. Так было до тех пор, пока правительство не прекратило их работу и не конфисковало оборудование. Теперь они больше не ведут буровые работы. Конечно, Владимир Путин счастлив, потому что он контролирует грузинскую нефть. Эта марионетка, олигарх Иванишвили обогащается за спиной грузинского народа. Сейчас самое время проснуться. Вот фото, которое показывает, что участники акции в Грузии нуждаются в нашей поддержке. Присоединяйтесь ко мне и поднимите свой голос за свободу в Грузии», — заявил конгрессмен.
Олсон не первый конгрессмен, который критикует правительство Грузии из-за отношений с компанией Frontera. В Тбилиси заявляют, что американские политики лоббируют компанию, официально получая за это деньги.
Малхазу Мачаликашвили стало плохо у здания парламента Грузии
Отцу погибшего во время спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили, Малхазу Мачаликашвили стало плохо у здания парламента Грузии.
Он планировал провести брифинг в здании законодательного органа вместе с членом «Национального движения» Тинатин Бокучава, но охранники его не пустили в здание. В ходе словесной перепалки Мачаликашвили стало плохо.
Накануне в грузинской прокуратуре заявили, что не выявили превышения полномочий бойцом спецназа по делу Темирлана Мачаликашвили.
При этом, стало известно и о прекращении уголовного преследования Темирлана Мачаликашвили по факту его причастности к терроризму. В прокуратуре говорят, что решение принято из-за его смерти - несмотря на то, что есть неопровержимые доказательства о содействии террористам и владении гранатой.
Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен 26 декабря 2017 года в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. От полученных ранений, он погиб 10 января 2018 года. Отец Темирлана – Малхаз Мачаликашвили заявлял, что его сын не имел отношения к терроризму и не владел гранатой.
50 американских военных пострадали при ударе Ирана по базам в Ираке
Во время ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке 8 января ранения получили около 50 военнослужащих. Как заявили в Пентагоне, речь идёт о черепно-мозговых травмах. В ведомстве при этом отметили, что более 30 военных уже вернулись к службе.
Новые цифры о пострадавших выше, чем сообщалось ранее. Как передаёт NBC News, это может быть связано с тем, что симптомы черепно-мозговых травм не всегда проявляются сразу.
Иран нанёс удары по американским базам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, санкционированное президентом Дональдом Трампом. Изначально США утверждали, что во время обстрела никто не пострадал, хотя Иран заявлял о десятках убитых.
Позднее Пентагон признал, что пострадали 11 американцев, затем эта цифра увеличилась до 34. При этом СМИ писали, что Иран намерено нанёс "осторожный" удар, чтобы число потерь среди американцев было минимальным.
- По данным The Washington Post, Белый дом ещё за сутки знал, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. Данные были получены от разведки и властей Ирака. В итоге Вашингтон приказал военнослужащим укрыться в бункерах.
Южная Осетия сыграет на чемпионате мира ConIFA-2020, а Абхазия нет
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) опубликовала список участников чемпионата мира, который пройдёт в Северной Македонии с 30 мая по 7 июня.
Сборная самопровозглашенной республики Южная Осетия в списке значится, а вот абхазская команда участия в турнире не примет.
Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава сообщил, что при отборе команд учитывался их рейтинг и готовность участвовать в чемпионате.
Турнир ConIFA часто именуют «чемпионатом мира по футболу среди команд непризнанных государств». В 2016 году чемпионат прошёл в Абхазии.
По делу Ивана Голунова задержали бывших сотрудников УВД
В Москве по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержаны бывшие оперативники Управления внутренних дел по Западному административному округу. Об этом сообщает Baza со ссылкой на неназванные источники. Сам Голунов подтвердил эту информацию. Точное количество задержанных пока неизвестно. По данным источника ТАСС, задержаны пятеро полицейских, по другим сведениям - шесть человек. По словам источников, всех их доставили на допрос в Следственный комитет.
Бывшие сотрудники полиции проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ивана Голунова, отмечает издание.
Ранее Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших летом 2019 года задержание журналиста.
- Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, а затем и арестован по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, которые полицейские якобы нашли в его рюкзаке. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.
- В защиту Голунова поднялась мощная общественная кампания. В итоге экспертиза выявила, что наркотики, найденные у него, не могли принадлежать Голунову. Дело против журналиста прекратили, а его освободили. Полицейских, причастных к задержанию сотрудника "Медузы", уволили. Однако долгое время потерпевший не мог добиться возбуждения против них уголовных дел.
- Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования – в частности, о похоронном бизнесе в Москве. Журналист называл имена возможных заказчиков его преследования, они были связаны с ФСБ, однако в отношении них никаких следственных действий до сих пор не проведено.
Министр связи России предложил открыть доступ МВД и ФСБ к данным граждан
Новый министр связи России Максут Шадаев предлагает с 2024 года предоставить онлайн-доступ к разным типам данных граждан уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность. Речь идет о государственных данных, сведениях банков, интернет-сервисов и мобильных операторов. Об этом пишут "Ведомости".
Сейчас для доступа к банковской информации, записям телефонных разговоров и электронной почте правоохранительные органы получают разрешение суда.
В международной правозащитной группе "Агора" считают, что предложение министра невозможно воплотить без изменения законодательства и Конституции. Управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев с этим не согласился. Он отметил, что ограничение конституционных прав, согласно статье 55 Конституции, возможно в случае необходимости "защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Эту инициативу министр связи России представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".
Шадаев также пообещал, что к 2024 году каждый россиянин сможет получать доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей, а также о том, кому они были переданы, в личном кабинете госуслуг.
До назначения в правительство Михаила Мишустина Максут Шадаев занимал должность вице-президента "Ростелекома".
Грузия временно прекратила авиасообщение с Китаем
Грузия временно прекратила авиасообщение с Китаем. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
«В рамках превентивных мер в связи с угрозой распространения коронавируса, временно прекращено авиасообщение с Китайской Народной Республикой. Уведомление об этом уже отправлено авиационным властям Китая и компании, выполняющей авиарейсы. Ограничение действует до конца зимнего навигационного сезона (29 марта 2020 года). Решение может быть пересмотрено с учётом рисков по эпидситуации в Китае», - сказано в заявлении ведомства.
При этом, в агентстве указывают, что все авиакомпании предоставляют соответствующим ведомствам информацию о пассажирах, которые направляются в Грузию транзитными рейсами из Китая.
При этом, минздрав Грузии заявил о намерении эвакуировать граждан Грузии из китайского города Ухань – эпицентра распространения малоизученного коронавируса (2019-nCoV). Гражданка Грузии Нини Давлианидзе заявила, что против эвакуации.
Натия Турнава: Мы сделаем всё, чтобы не оставить абхазских братьев и сестёр в трудной ситуации
Абхазская сторона ведет переговоры по энергоснабжению с российской энергокомпанией, - говорит министр экономики Грузии. По словам Натии Турнава, проблема связана с гидрологией и ресурсом «Ингури ГЭС».
«В первую очередь, хочу отметить, что в прошлом году по нашей инициативе начат очень важный проект. При помощи Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и Европейского инвестиционного банка (EIB) планируется реабилитация «Ингури ГЭС» и «Перепадных ГЭС». В ближайшие 3 года наши важнейшие энергетические мощности достигнут исторического, максимального уровня и этот ресурс возрастёт. Прошлый год был очень сухим и сложным с точки зрения гидрологии. Это отразилось и на ресурсе «Ингури ГЭС». Эта станция служит всей Грузии, в том числе нашим абхазским братьям и сёстрам. Конечно, если этого ресурса будет недостаточно, как и в прошлом году мы сделаем всё, чтобы помочь им и не оставить в этой трудной ситуации. Но, насколько нам известно, они также ведут определённые переговоры с российской энергокомпанией», - отметила Турнава.
Министр говорит, что грузинские власти обязаны помогать населению Абхазии.
«Когда мы говорим, что «Ингури ГЭС» служит всей Грузии, имеем в виду именно наших абхазских братьев и сестёр – население, которое живёт в довольно сложных социально-экономических условиях. Наш долг помогать им, несмотря на деструктивные действия т.н. правительственных режимов», - отметила Турнава.
По всей территории самопровозглашенной республики Абхазия с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».
Несмотря на введенные в Абхазии ограничения на подачу электроэнергии, «Ингури ГЭС» придётся остановить к 15 февраля, - заявил «Эху Кавказа» технический директор станции Гия Хубуа.
Трамп представил в Белом доме план урегулирования на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп представил свой давно ожидавшийся мирный план урегулирования на Ближнем Востоке. Он пообещал сохранить Иерусалим "неделимой" столицей Израиля, а Восточный Иерусалим, по замыслу Трампа, должен стать палестинской столицей. Он также предложил создание двух государств и заявил, что ни один израильтянин или палестинец не окажется оторванным от своего дома.
Выступая в Белом доме, в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США предупредил, что его мирный план может оказаться "последней возможностью" для палестинцев.
Как отмечает Би-би-си, проект плана разрабатывался в обстановке секретности и писался под присмотром Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп, дочери президента Трампа.
Трамп назвал свой 80-страничный план наиболее полным и детальным из всех когда-либо предложенных для урегулирования ближневосточного конфликта.
Сегодня Израиль делает "гигантский шаг к миру", заявил Трамп. "Иерусалим останется израильской – неделимой столицей", – заявил Трамп. "Мир нуждается в компромиссах, но мы никогда не будем просить Израиль идти на компромиссы в вопросах безопасности", заявил президент США.
Далее Трамп сказал: "Я послал сегодня письмо председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу. Я сказал ему, что территория, предназначенная для Палестинского государства, будет в течение четырёх лет оставаться в нынешнем состоянии, и это время можно будет использовать для подготовки созидательных перемен на этих территориях". По словам Трампа, "палестинцы достойны иметь свою собственную государственность".
"Ближний Восток быстро меняется, и мы должны заботиться о молодом поколении", – продолжил президент США. Он обратил внимание на то, что "Исламское государство" "на 100 процентов разгромлено", а его лидер аль-Багдади – убит.
"Пришло время исламскому миру исправить ошибку, сделанную в 1948 году и признать Израиль. Время для этого пришло", – сказал Трамп.
Трамп поблагодарил Оман, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты за их поддержку нового мирного плана.
С ответным словом выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил политиков, дипломатов и, в частности, Иванку Трамп и Джареда Кушнера.
Нетаньяху назвал 28 января "великим" днём и вспомнил 14 мая 1948 года – тоже как "великий день", когда президент США Гарри Трумэн первым признал новое Государство Израиль в день провозглашения его независимости.
Израильский премьер задал вопрос: почему все предыдущие соглашения о мирном урегулировании на Ближнем Востоке проваливались? По мнению Нетаньяху, они проваливались потому, что в них не соблюдался баланс интересов всех заинтересованных сторон.
Руководство радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в Израиле, США и Евросоюзе, немедленно после завершения выступлений Трампа и Нетаньяху в Белом доме, «отвергло» мирный план Трампа. Ранее во вторник тысячи палестинцев протестовали против этого плана. Израиль тем временем разместил свои войска на территории оккупированного Западного берега.
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Заместитель председателя Госдумы России, представитель «Единой России» Пётр Толстой сегодня, 28 января, был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Для избрания Толстого потребовались два тура голосования. За его кандидатуру голосовали 132 делегата ПАСЕ, против 117. Хотя Толстой не получил большинства от общего числа делегатов ПАСЕ, итоги голосования оказались достаточными для его избрания.
Толстой стал 19-м вице-спикером ассамблеи. Остальных 18 вице-спикеров утвердили без голосования, но по кандидатуре российского депутата мнения в ПАСЕ разделились. Депутат Верховной Рады Украины Мария Мезенцева заявила, что «риторика Толстого противоречит европейским ценностям» и выступила против его кандидатуры.
Российская делегация вернулась в ПАСЕ в прошлом году, после нескольких лет отсутствия. С неё сняли ограничения, введённые в связи с аннексией Крыма. На нынешней сессии ПАСЕ полномочия делегации вновь были оспорены, однако комитет по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий.
- Пётр Толстой известен, в частности, высказыванием о том, что против передачи Исаакиевского собора в Петербурге РПЦ выступают «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто «выскочил из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году». Толстой отверг обвинения в антисемитизме в связи с этим высказыванием, заявив, что имел в виду не евреев, а революционеров любой национальности.
Войска Асада заняли второй по числу жителей город Идлиба
В Сирии войска президента Башара Асада при поддержке российской авиации заняли сегодня, 28 января, крупный город Маарат-эн-Нууман в провинции Идлиб. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на независимых наблюдателей. Сирийские СМИ также сообщают о взятии города и ряда других населенных пунктов.
Маарат-эн-Нууман – второй по величине город в провинции Идлиб, последней территории к западу от реки Евфрат, которую контролирует сирийская вооруженная оппозиция. Войска Асада вернули контроль над городом впервые с 2012 года.
В последние дни правительственные войска возобновили наступление в Идлибе и заняли значительную территорию на юге провинции. Российские самолеты наносят авиаудары, жертвами которых, как утверждают оппозиция и представители гуманитарных организаций, стали десятки людей.
При этом формально в Идлибе действует режим перемирия, однако официальный Дамаск и Москва говорят, что на «террористические группировки» оно не распространяется.
За последние недели свои дома покинули около 350 тысяч жителей. Большая часть беженцев направляется к границе с Турцией.
Госсекретарь США Майк Помпео сегодня заявил, что Россия препятствует режиму прекращения огня в Сирии. Майк Помпео назвал «безжалостными» действия войск Асада и их союзников – российских военных и проиранских военизированных формирований.
Дональд Трамп представляет в Белом доме план урегулирования на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп представляет в Вашингтоне объявленный заранее план достижения мира на Ближнем Востоке.
Палестинцы называют этот проект Трампа, согласованный Белым домом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, «мертворожденным».
В последние дни о новой мирной инициативе США говорили как о соглашении, выгодном только одной стороне - Израилю. Трамп заявил, что он, в отличие от предыдущих президентов США, был избран не для вершения «малых дел», а для созидания «больших дел». Он назвал свой 80-страничный план наиболее полным и детальным из всех когда-либо предложенных для урегулирования ближневосточного конфликта.
Сегодня Израиль делает «гигантский шаг к миру», заявил Трамп. «Иерусалим останется израильской - неразделенной, неразделенной (аплодисменты) столицей, - заявил он. - Мир нуждается в компромиссах, но мы никогда не будем просить Израиль идти на компромиссы в вопросах безопасности. Это соглашение дает палестинцам «последнюю возможность» создать свое собственное государство. Последнюю, потому что такой единой команды, какая у нас есть сейчас, больше не будет».
Трамп высказал хвалебные слова в адрес главы Госдепартамента Майка Помпео: «Я послал сегодня письмо председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу. Я сказал ему что территория, предназначенная для Палестинского государства, будет в течение четырех лет оставаться в нынешнем состоянии, и это время можно будет использовать для подготовки созидательных перемен на этих территориях». По словам Трампа «палестинцы достойны иметь свою собственную государственность».
«Ближний Восток быстро меняется, и мы должны заботиться о молодом поколении, продолжил президент США. Он обратил внимание на то, что «Исламское государство» «на 100 процентов разгромлено», а его лидер аль-Багдади - убит. Пришло время исламскому миру исправить ошибку, сделанную в 1948 году и признать Израиль. Время для этого пришло», - сказал Трамп.
Он поблагодарил Оман, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты за их поддержку нового мирного плана.
С ответным словом выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил политиков, дипломатов и, в частности, Иванку Трамп и Джареда Кушнера.
Нетаньяху назвал сегодняшний день «великим» и вспомнил 14 мая 1948 года - тоже как «великий день», когда президент США Гарри Трумэн первым признал новое Государство Израиль в день провозглашения его независимости. Израильский премьер задал вопрос: почему все предыдущие соглашения о мирном урегулировании на Ближнем Востоке проваливались? По мнению Нетаньяху, они проваливались потому, что в них не соблюдался баланс интересов всех заинтересованных сторон.
В Афганистане солдаты США эвакуировали останки погибших связистов
В Афганистане американские военные спасатели эвакуировали останки связистов и экипажа самолета, упавшего накануне, 27 января, в провинции Газни. Самолет Bombardier E-11A, оснащенный аппаратурой связи, упал на территории, подконтрольной талибам.
Начальник полиции в провинции Газни заявил, что вертолеты США приземлились сегодня после полудня при наземной поддержке афганской армии. Ранее афганские силы предпринимали попытки добраться до обломков самолета, но были встречены огнем талибов.
Представитель Пентагона, не назвавший своего имени, подтвердил, что тела погибших эвакуированы и военные специалисты занимаются идентификацией останков. Министерство обороны США пока воздерживается о официальных комментариев. Ранее американское военное ведомство подтвердило, что разбившийся самолет принадлежал США и опроверг заявления талибов, что самолет был сбит их огнем.
О числе погибших нет официальных сведений. Накануне в СМИ появлялись сведения о том, что погибли пятеро, а всего на борту самолета якобы находились десять человек. Официальный представитель талибов заявил, что на месте падения самолета были обнаружены останки шести человек.
Авиакатастрофа произошла в то время, когда талибы и США ведут переговоры об условиях прекращения 18-летней войны в Афганистане. Ранее двусторонние переговоры уже велись в течение года и, как ожидалось, должны были завершиться в сентябре 2019 года. Но президент США Дональд Трамп неожиданно объявил, что переговорный процесс "мертв" по вине талибов.
В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов, сообщает "Коммерсант".
Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.
О том, что президента хотят переименовать в "верховного правителя", причём слово "верховный" предлагается писать с большой буквы, журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.
Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Среди них – автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенном интернете сенатор Андрей Клишас, командовавший боевиками так называемой "Донецкой народной республики" писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, спортсменка Елена Исинбаева, известные артисты и режиссёры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
- Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля.
- Всенародное голосование по поправкам планируется провести в апреле. При этом о формате голосования в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает специально созданная рабочая группа и Центризбирком.
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