Про вирусы, бациллы и бактерии

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) – семейство, включающее на январь 2020 года 40 видов вирусов, объединенных в два подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.

(Из Википедии)

В 1912 году американский писатель Джек Лондон выпустил в свет небольшой роман под названием «Алая чума». Сюжет в ней следующий: 2073 год, на обезлюдевшем побережье залива Сан-Франциско престарелый дикарь рассказывает своим внукам об Алой чуме, которая случилась в 2013 году. Тогда на Земле возникла неведомая болезнь, от которой зараженные люди очень быстро погибали, их тела сразу разлагались, и микробы попадали в окружающую среду. В результате, население Земли вымерло, кроме нескольких человек, которые оказались невосприимчивыми к вирусу.

Долгое время я думал, что роман Лондона – это первый образец в жанре т.н. постапокалиптической литературы, которой на сегодняшний день уже вагон и маленькая тележка. Но оказалось, что задолго до Джека Лондона английская писательница Мери Шелли, супруга поэта Перси Шелли и создательница бессмертного монстра Франкенштейна, в 1826 году написала роман «Последний человек», где уже был сюжет с подобными заморочками: на Земле появляется некий вирус, который уничтожает всех, за исключением некоторых людей. Так что Джек Лондон был не первый и даже не второй. Но Джек, он все-таки Лондон, и его книги в те времена были более доступны, чем тех же Шелли или Ричарда Джеффериса с его романом «После Лондона», написанным на подобную тему в 1885 году.

Не скажу, что «Алая чума» – это шедевральное произведение, но в свое время она произвела на меня сильное впечатление, так как картина Апокалипсиса была дана довольно живенько и со вкусом. Помню, после прочтения книжки я какое-то время щупал себе лобик и мерил температуру, когда возвращался со двора и с других мест, где скапливался народ и где мог находиться гипотетический источник подобного заражения.

В начале девяностых я с большим удовольствием прочитал роман Стивена Кинга «Противостояние» (The Stand). Кинг по лекалам Джека Лондона создал свое произведение, которое многие считают одним из сильнейших у него. В длиннющем романе описывается, как из секретной лаборатории происходит утечка смертельного вируса «Капитан Шустрик», и в короткие сроки население Земли накрывается медным тазом, кроме, конечно, горстки людей, у которых, по непонятным причинам, есть иммунитет к вирусу. Дальше идет борьба за выживание, налаживание отношений между выжившими, противостояние добра и зла и много трупов, как это бывает у Кинга. Роман мощный, кто не читал, советую ознакомиться, если нервишки неслабые. В 1994 году по книге выпустили мини-сериал, довольно приличный для своего времени, и я его посмотрел. В этом году на телеэкраны снова выйдет новая, десятисерийная версия этого романа, и ее я жду с нетерпением. Представляю, как при нынешних кинотехнологиях будут изображать все ужасы постапокалипсиса.

К чему я все это говорю? Конечно, к тому, что сегодня в мире неспокойно. Миру угрожает новая бацилла, и мир замер в ожидании. Мир боится, как бы не оправдались самые темные предсказания фантастов, которые они в более или менее художественной форме уже столько лет нам накаркивают.

В середине декабря 2019 года в центральном Китае, в городе Ухань провинции Хубэй, были зафиксированы первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. Китайские ученые выделили новый коронавирус (2019-nCoV), вызывающий «тяжелый острый респираторный синдром», в народе более известный под названием «атипичной пневмонии». Город Ухань с 22 января закрыли на карантин. Весь общественный транспорт остановили, и въезд и выезд из города прекращен, пока проблема не решится. Город немаленький, в нем проживает около 11 миллионов человек. Это как три Грузии по населению. Каков масштаб, да? Картина, конечно, очень мрачная. Постапокалиптичная. В чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения провели экстренное заседание. 26 января ее генеральный директор Тедрос Адан Гебреисус назвал уровень распространение вируса в Китае «очень высоким», а на региональном и глобальном уровне – «высоким». На 28 января подтверждено 5567 зараженных в 18 странах (а также 6973 подозреваемых случая в Китае). 131 человек погиб.

Вот такие печальные дела. Страшно? Да, страшно. Страшно, когда не знаешь, откуда ждать подобную напасть, и любой незнакомый прохожий может оказаться носителем злобного вируса, от которого пока что нет антидота или вакцины. Тут главное не поддаваться панике, хотя причина поддаться очень даже есть. Грузия до конца марта приостановила прием и отправку авиарейсов в Китай.

Организовывается эвакуация наших граждан из Поднебесной, а министр экономического развития Н. Турнава сказала, что в аэропортах для приезжих осуществляется скрининг.

Я не очень большой знаток новомодных слов и, услышав слово «скрининг», вначале испугался. Сразу представил себе увиденное в фильмах: вооруженных солдат, закрытые пространства, гигиенические обливания из пожарного шланга, многодневный карантин и некалорийная пища. Врачи и санитары одеты в белые непроницаемые одежды, и с задержанными общаются только через стеклянные перегородки с помощью щупов. К счастью, оказалось, что не все так страшно. Скринингом министр обозначила только визуальную проверку прилетевших из Китая. Врачи и медсестры встречают пассажиров и измеряют им температуру. Так что правительство уже встало на стражу нашего здоровья и принимает посильные меры безопасности.

Похвально, конечно, но по большому счету такие меры не сильно эффективны. Человек может быть уже болен, но без температуры. Инкубационный период длится от одного до четырнадцати дней. И, приехав куда-нибудь, зараженный человек пройдет т.н. медицинский» контроль, а дальше будет ходить по улицам, заходить в разные места, где собираются люди, где готовится пища, где ведут разговоры. Один его чих или кашель – и бациллы разлетятся на восемь метров! Поневоле начинаешь нервничать, не так ли? Наверное, надо капитально всем начать употреблять маски для защиты. Я слушал интервью директора правления Национального центра здравоохранения Грузии Амирана Гамкрелидзе. Он сказал, что поводов для паники пока у нас нет, но бдительность терять не следует. Кстати, одной из главных причин возникновения новых, неизвестных науке вирусов он назвал глобальное потепление, которое способствует мутации бактерий и паразитов.

В самом начале прошлого веке случился жуткий «Испанский грипп», который унес около пятидесяти миллионов человеческих жизней. Настоящая антропологическая катастрофа! Но это случилось более ста лет тому назад, когда, по сравнению с сегодняшним днем, медицина была в зачаточном состоянии. Сегодня многие лаборатории работают над созданием вакцины, и говорят, что в Гонконге уже создали лекарство, хотя для его клинических испытаний понадобится более одного года.

В XXI веке это уже третья вспышка вируса. Первый случай в 2002-2003 гг. тоже был экспортирован из Китая: в 26 странах заболело около 8000 человек, и для 764 человек болезнь закончилась летально. Это довольно высокий показатель. Второй случай был в 2012 году, средневосточный грипп, когда процент погибших был очень высокий, около 100 человек погибло. К счастью заболевших было мало, всего 300 человек. В те оба раза человечество справилось с выпавшим на его долю испытанием. И вот теперь третья попытка. Все три случая заражения произошли через животных: в первый раз от кошки, второй - от верблюда, а в нынешнем случае – через летучую мышь.

Что же делать, как нам избежать опасности заражения? Полностью изолировать себя от внешнего мира никак не получится, тогда надо превратиться в этакого Беликова, человека в футляре, который должен отказаться от всего; от всех удовольствий, походов, развлечений, посещений, контактов... Наверное, такой человек должен жить в скафандре, что само по себе нелепо. Конечно, надо соблюдать правила гигиены и часто мыть руки. Но от всего все равно не застрахуешься. К примеру, захотелось человечку после трудовых будней расслабиться, сходить в кинотеатр, получить духовную пищу, посмеяться или поплакать над очередной кинематографической фигней. Нормальное явление, не так ли? А между прочим, вы знаете, что кинотеатры очень грязные? Да, сотрудники, как правило, убирают залы между фильмами, но они только подметают полы и убирают мусор, и то в очень спешном порядке. Лабораторные анализы показали, что сиденья, подставки для рук и даже полы очень грязные, а некоторые даже содержат фекалии! Микробиологи проверили несколько театров в Соединенных Штатах и обнаружили, что вредные организмы и фекалии присутствовали почти везде. После этого расхочется идти куда-нибудь и подвергать свою жизнь атаке бактерий, вирусов и бацилл, тем паче в свете последних событий. Но от всех бед все равно не уберечься, и потому не надо паниковать, а просто жить дальше, только чаще мыть руки. С мылом.

В финале романа Джека Лондона «Алая чума» потомки выживших ведут первобытный образ жизни, питаясь за счет охоты и скотоводства. Они утратили навык чтения, а их язык сильно упростился. Главный герой, престарелый дикарь, который рассказывает всю эту историю своим внукам, уверен, что со временем люди вновь заселят Землю и воссоздадут цивилизацию. Так что все начнется опять сначала, как в известном стихе Ал. Ал. Блока.

P.S. А ведь кто-то сильно разбогатеет на этом коронавирусе, не так ли?

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